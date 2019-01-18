تركيا: السجن لقاض حائز على جائزة أوروبية

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الجمعة (18 كانون الثاني/ يناير 2019) أن محكمة تركية أصدرت حكماً على قاض فاز بجائزة أوروبية في مجال حقوق الإنسان بالسجن عشر سنوات بسبب الاشتباه بصلاته بشبكة الداعية التركي فتح الله غولن، التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب في 2016.

وأضافت وكالة الأناضول أن مراد أرسلان، المعتقل منذ 22 شهراً، أدين بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة بعد أن وجه له ممثلو الادعاء اتهاماً باستخدام تطبيق رسائل مشفرة يسمى "بايلوك". وذكرت الوكالة أن أرسلان نفى الاتهامات وقال إن أي أدلة على أنه استخدم هذا التطبيق كانت "مختلقة".

وتقول الحكومة إن ذلك التطبيق المحظور استخدم على نطاق واسع من قبل أتباع الداعية التركي غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تحمله أنقرة مسؤولية تدبير انقلاب فاشل على الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان في صيف عام 2016، راح ضحيته 250 مدنياً.

يشار إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مجلس أوروبا كانت قد منحت في عام 2017 جائزة فاتسلاف هافيل لأرسلان، وقد كان معتقلاً وقتها، في قرار دفع تركيا للقول إنها ستخفض من التمويل الذي تقدمه لتلك اللجنة. وكان أرسلان الرئيس السابق لنقابة القضاة والمدعين في تركيا، وهي رابطة قانونية مدنية أغلقتها الحكومة بمرسوم في إطار حملة واسعة النطاق تلت محاولة الانقلاب.

ح.ع.ح/ ي.أ (رويترز)