 تركيا- الحكم بسجن حقوقيين بينهم الرئيس الفخري للعفو الدولية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.07.2020

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أخبار

تركيا- الحكم بسجن حقوقيين بينهم الرئيس الفخري للعفو الدولية

في أول رد فعل على قرار محكمة تركية تبرئة سبعة نشطاء حقوقيين وسجن أربعة آخرين اعتبر الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر أن دوافع الحكم "سياسية". وطالت الأحكام الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا ومديرة سابقة للمنظمة.

الناشطان الحقوقيان الألماني بيتر شويتنر والسويدي علي جرافي

الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر اعتبر محاكمة النشطاء الحقوقيين والحكم الصادر بحقهم ذو "دوافع سياسية"

برأت محكمة في إسطنبول اليوم الجمعة (الثالث من تموز/يوليو 2020) ساحة سبعة نشطاء حقوقيين من اتهامات بالإرهاب، وأصدرت أحكاما بالسجن بحق أربعة آخرين. ومن بين الذين تمت تبرئة ساحتهم المواطن الألماني بيتر شتويتنر والسويدي علي جرافي.

مختارات

قالت وكالة أنباء تركية إن محكمة أصدرت حكماً بالسجن عشر سنوات على قاض فاز في عام 2017 بجائزة تكرم نشطاء حقوق الإنسان، وذلك بتهمة صلة المتهم بجماعة غولن الذي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الفاشل. (18.01.2019)

بعد احتجازه في تركيا نحو ثلاثة شهور، وصل الحقوقي الألماني بيتر شتويدتنر وزميل سويدي كان محتجزاً معه إلى ألمانيا قادمين من اسطنبول. وكانت محكمة تركية قد قررت الإفراج عن ثمانية من النشطاء الحقوقيين أمس. (26.10.2017)

وصدر حكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بحق الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية، تانر كيليك، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية. وجرى اتهامه بصلة له بشبكة الداعية الإسلامي الموجود في أمريكا فتح الله غولن الذي تقول تركيا إنه يقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016. وصدرت أحكام بالسجن لأكثر من عامين بحق ثلاثة آخرين أدينوا بدعم الإرهاب.

وفي أول رد فعل على قرار المحكمة اعتبر الناشط الحقوقي الألماني شتويتنر أن دوافع الحكم "سياسية". وأضاف أنه "خلال الحكم جرى تجريم العمل الحقوقي بشكل كبير. نقف ضد هذا الحكم ولن نسمح لهم بتقسيمنا".

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تركيا تفرج عن الألماني بيتر شتويتنر بكفالة

وسمحت السلطات التركية لعدد محدود من المراقبين بحضور المحاكمة، في ظل القيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كورونا، ولذلك اضطر العديد من المراقبين الدوليين والصحفيين إلى البقاء خارج قاعة المحكمة.

وجرت المحاكمة دون حضور شتويتنر وجرافي، حيث تمكن الاثنان من مغادرة تركيا في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017 بعد احتجازهما لمدة أربعة أشهر.

ومن بين من حكم عليهم المديرة السابقة لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، إيديل إيسر، ومحامون ومترجمون وأكاديميون أتراك.

وتم إلقاء القبض على عشرة من الناشطين خلال مداهمة استهدفت ورشة عمل للتدريب على حقوق الإنسان في جزيرة بويوكادا، قبالة ساحل إسطنبول، في تموز/يوليو من عام 2017.

وتم إلقاء القبض على الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليك بعد شهر من المداهمة، وجرى إطلاق سراحه بكفالة في آب/ أغسطس عام 2018. وقد أثارت القضية توترا ًبين تركيا وحلفائها في الاتحاد في أوروبا، وخاصة ألمانيا.

خ.س/ع.ج (د ب أ)

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    يا إنسان: أين هي حقوقك!

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    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حظر التمييز ـ البند 2

    جميع الحقوق والحريات تسري على الجميع، على مستوى العالم ـ بغض النظر عن العرق ولون البشرة والجنس واللغة والدين والميول السياسي والأصل الوطني أو الاجتماعي والثروة والمولد. (الصورة بنيويورك، 16 فبراير 2016)

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    الحق في الحياة والحرية

    كل شخص له الحق في الحياة والحرية والأمن (3). لا يحق احتجاز أحد في عبودية أو ملكية جسدية (4). لا يحق إخضاع أحد للتعذيب أو معاملة قاسية غير إنسانية أو مهينة أو للعقوبة (5). (الصورة توثق للتعذيب في مصر 25 مايو 2016)

  • Türkei Ankara Verhaftung von Pro-Kurden-Demonstranten (Getty Images)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    المساواة أمام القانون

    كل إنسان له الحق في محاكمة عادلة وحماية القانون (6،8،10،12). وهو بريء مادام لم تُثبت إدانته. (11) جميع الناس سواسية أمام القانون. ولا يحق سجن أحد بعشوائية واحتجازه أو طرده خارج البلاد. (الصورة أنقرة: اعتقال متظاهرين أكراد)

  • Idomeni Flüchtlingskind mit Spidermanpuppe (picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    ليس هناك إنسان غير شرعي

    لكل إنسان الحق في التنقل بحرية داخل دولة واختيار مكان إقامته. لكل شخص الحق في مغادرة بلد (13). لكل إنسان الحق في طلب اللجوء في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد (14). لكل إنسان الحق في التوفر على جنسية. (الصورة: معسكر اللاجئين إيدوميني باليونان)

  • Pakistan Lahore grausame Ehrenmorde Hassan Khan verlor seine junge Frau (picture-alliance/AP Photo/K.M. Chaudary)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحماية من الزواج الإجباري

    النساء والرجال في سن الزواج يتمتعون في فترة زواجهم وبعدها بنفس الحقوق. الزواج "لا يمكن عقده إلا بتوافق حر وكامل للزوجين". العائلة لها الحق في الحماية من جانب المجتمع والدولة. (الصورة: لاهور باكستان، رجل يعرض صورة زوجته التي راحت ضحية جريمة شرف).

  • USA Proteste Ölpipeline in Indianerreservat (Reuters/S. Keith)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في الملكية

    لكل شخص الحق في الملكية منفردا او في مجموعة. لا يحق تجريد أي شخص بصفة عشوائية من ملكيته. الصورة: داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. سكان أصليون يتظاهرون ضد مشروع مد أنبوب نفط في محمية ستاندينغ روك)

  • Türkei Protest gegen Verfolgung von Journalisten der Zeitung Özgür Gündem (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في حرية الرأي

    لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين(18). لكل شخص حرية التفكير والتعبير (19). جميع البشر لهم الحق في التجمع السلمي. (الصورة: إسطنبول، تركيا، احتجاج ضد إغلاق صحيفة Özgür Gündem)

  • Angola Slum Kinanga in Luanda (DW/N. Sul d'Angola)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في تقرير المصير

    لكل شخص الحق في المساهمة في بلورة الشؤون العامة لبلاده بصفة مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين. هناك "حق في الأمن الاجتماعي" وأحقية في حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تُعتبر ضرورية لكرامته. (الصورة: طفل في حي عشوائي في لواندا، 12 سبتمبر 2016)

  • Deutschland Jobcenter Arbeitslose stehen Schlange in Gelsenkirchen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في العمل

    كل إنسان له الحق في العمل. كل إنسان له الحق في الحصول على أجر متساو مقابل نفس العمل. الشخص الذي يعمل له الحق في أجر عادل ومرض، وله الحق في الانضمام إلى نقابة. ولكل إنسان الحق في وقت فراغ. (الصورة: عاطلون عن العمل في مكتب العمل بمدينة غيلزنكيرشن، ألمانيا، 5 يناير 2016).

  • Äthiopien Frauen mit Kindern (Reuters/T. Negeri)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حياة كريمة

    كل إنسان له الحق في مستوى عيش يضمن له ولعائلته الصحة والرفاهية بما في ذلك التغذية واللباس والسكن والتطبيب والخدمات الاجتماعية الضرورية. الأمهات والأطفال لهم أحقية خاصة في العناية والدعم. (الصورة: نساء وأطفال ينتظرون الحصول على ماء، إثيوبيا، 26 يناير 2016).

  • Frankreich Flüchtlingslager Calais - Warten auf die Räumung (DW/D. Pundy)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في التعليم

    كل إنسان له الحق في التعليم. التعليم الأساسي إجباري للجميع وبدون رسوم. التعليم يجب أن ينبني على الانفتاح الكامل للشخصية البشرية وعلى احترام حقوق الإنسان. (الصورة: مدرسة مؤقتة في مخيم اللاجئين العشوائي بكاليه الفرنسية قبل إخلاءه، 13 أكتوبر 2016).

  • YouTube gegen GEMA (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحقوق في الفنون والعلوم

    كل إنسان له الحق في مشاركة المجموعة البشرية في الحياة الثقافية والتمتع بالفنون والمشاركة في التقدم العلمي. وكل إنسان يملك الحماية القانونية للملكية الفكرية في إنجازات العلوم والأدب أو الفنون. والانتشار الرقمي لكثير من الإنجازات يبقى اليوم محل جدل كبير.

  • Syrien Krieg - Kämpfe in Aleppo (Reuters/A. Ismail)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حقوق غير قابلة للتجزئة

    كل إنسان له الحق في نظام اجتماعي ودولي تتحقق فيه جميع الحقوق والحريات (28). لكل إنسان واجبات تجاه المجموعة. ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أو شخص أن يستمد من ذلك حق تقييد حقوق الإنسان العامة (30). (الصورة: دمار الحرب، حلب، سوريا، 23 نوفمبر 2016). الكاتب: جيبسن هيله/م.ا.م


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