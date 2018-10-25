تركيا - الحكم بسجن ألماني بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

قضت محكمة تركية بسجن مواطن ألماني ستة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وقال حسين بيلجي، محامي المتهم المنحدر من مدينة غيسن الألمانية باتريك ك. صباح اليوم الجمعة (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن المحكمة قضت أيضا بسجن موكله، المعتقل في تركيا منذ آذار/ مارس الماضي، لمدة عام وثمانية أشهر.

وأوضح المحامي أن المحكمة عزت ذلك إلى دخول المتهم منطقة محظورة عسكرياً، مشيراً إلى أن هذا الجزء من العقوبة معلق بشروط، وأضاف أنه سيطعن بالحكم. واستغرقت المحاكمة الثانية مدة لم تتجاوز الساعة. وكانت جلسات القضية قد بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وبحسب بيانات وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، القي القبض على باتريك ك. على الحدود التركية- السورية القريبة أيضاً من الحدود العراقية في آذار/ مارس الماضي.

واتهم الادعاء العام التركي باتريك ك. بالانتماء لوحدات حماية الشعب الكردية النشطة في سوريا، والتي تصنفها تركيا "منظمة إرهابية". وبحسب بيانات أسرة باتريك ك. ، فإنه كان يقوم برحلة يتجول خلالها في تركيا.

ع.غ/ م.م (د ب أ)