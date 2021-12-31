تركيا - الحكم ببراءة الصحفية الألمانية ميشاله تولو

برأت محكمة تركية، اليوم الاثنين (17 يناير/كانون الثاني 2022)، ساحة الصحفية الألمانية ميشاله تولو من تهمتين بالإرهاب. وقالت تولو في تغريدة اليوم بعد صدور الحكم في إسطنبول "بعد أربع سنوات وثمانية أشهر وعشرين يوما: البراءة من التهمتين".

وكانت تولو وزوجها سوات كورلو، حاضرين بالمحكمة. واضطرا للعودة إلى ألمانيا في 2018 و2019 على التوالي. وكان ممثلو الادعاء الأتراك قد اتهموا تولو وكورلو وآخرين بالانتماء للحزب الشيوعي الماركسي اللينيني (تركيا) وبالترويج لدعاية إرهابية. وهذا الحزب محظور ومصنف منظمة إرهابية في تركيا.

وتولو ليست الصحفية الألمانية الأولى من أصول تركية، التي تتعرض للملاحقة وتخضع لمحاكمة في تركيا، حيث سبق وأن قضى الصحفي دينيز يوجيل عاما في الحبس في تركيا حتى تم الإفراج عنه في شباط/فبراير 2018. واتهمه الادعاء العام التركي بالترويج للإرهاب وإثارة الفتن.

وغادر يوجيل تركيا بعد إطلاق سراحه، لكنه حوكم غيابيا بعدها وفرضت عليه عقوبة سجن.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)