تركيا- اعتقال المئات بزعم التخطيط لهجمات إرهابية رأس السنة

احتجزت السلطات التركية 267 شخصاً، 161 منهم من جنسيات أجنبية، بناء على صلات مزعومة بمنظمات "إرهابية"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم السبت (الثاني من كانون الثاني/يناير 2021). وأفاد التقرير بأن الشرطة تعتقد أن المتطرفين الدينيين المشتبه بهم كانوا يخططون لشن هجمات عشية رأس السنة.

وأضافت الأناضول نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية أن المشتبه بهم احتجزوا خلال مداهمات في 33 مدينة وولاية بين 20 و31 كانون الأول/ديسمبر الماضي. ولم يتم الكشف عن جنسيات المحتجزين الأجانب.

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وبشكل منفصل، احتجزت هيئة الهجرة التركية 69 مواطناً أجنبياً بناء على "صلاتهم بمناطق الصراع"، بحسب التقرير. وتردد أن الشرطة ضبطت مسدسات ومواد متفجرة ووثائق رقمية على صلة بجماعات "إرهابية" في مداهمات استهدفت الــ69 شخصاً. ولم يتم الإشارة إلى جماعة بعينها.

واستهدفت تركيا بانتظام أفراد على صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، خصوصاً منذ أن تبنى التنظيم مقتل 39 شخصاً في هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول عام 2017.



م.ع.ح/خ.س (د ب أ)