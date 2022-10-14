تركيا- ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم وتواصل جهود إنقاذ العالقين

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في منجم للفحم في شمال غرب تركيا إلى 28 قتيلاً و28 جريحاً، بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال عشرات العمال العالقين في الموقع الذي سيتفقده السبت الرئيس رجب طيب اردوغان .
وكتب اردوغان في تغريدة نشرت مساء الجمعة: "نتمنى ألا تكون الخسائر في الأرواح أكبر وأن يتم إنقاذ عمال منجمنا".
ووقع الانفجار الجمعة (14 أكتوبر/تشرين الأول 2022) فى منجم في مدينة أماسرا الواقعة على البحر الأسود وأودى بحياة 28 شخصاً حسب آخر حصيلة أعلنها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر. وأضاف أن أحد عشر شخصاً أخرجوا من المنجم ويتلقون العلاج في المستشفى.
وتبذل فرق الإنقاذ جهوداً شاقة لمحاولة إنقاذ عشرات العمال الذين علقوا في المنجم على عمق 300 و350 متراً تحت مستوى سطح البحر.
وذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 49 عاملاً عالقون تحت الأرض من أصل 110 عمال كانوا داخل المنجم عند وقوع الانفجار. وفي وقت لاحق قال صويلو "تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا (عالقون) هناك ونحاول إنقاذهم".
وقال الوزير التركي الذي توجه إلى موقع الانفجار مع وزير الطاقة التركي فاتح دونميز بشكل عاجل "نحن أمام صورة حزينة فعلاً"، وأضاف دونميز أنه "حسب الملاحظات الأولى حدث انفجار غاز".
وكانت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث ذكرت في تغريدة على تويتر أولاً أن خللاً في محول كهربائي أدى إلى الانفجار. لكنها أوضحت بعد ذلك أن كمية من غاز الميثان اشتعلت "لأسباب غير معروفة".
تجمع أفراد عائلات عمال المناجم العالقين عند موقع الحادث فيما بكى بعضهم خوفاً على ذويهم
وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام التركية من مدخل المنجم، أفراد عائلات عمال المناجم العالقين وكثير منهم يبكون بينما يقدم رجال الإنقاذ الأكسجين للعمال الذين يتم إخراجهم من المنجم ونقلهم إلى أقرب المستشفيات.
وقال عامل تمكن من الخروج من المنجم سالماً بوسائله الخاصة، لوكالة أنباء الأناضول "لا أعرف ماذا حدث". وأضاف "كان هناك ضغط مفاجئ ولم أتمكن من رؤية أي شيء".
ولأن الانفجار وقع قبل وقت قصير من غروب الشمس، أدى الظلام إلى إبطاء عمليات الإنقاذ.
وقال رئيس بلدية أماسرا رجائي شاكر لقناة "إن تي في" التركية الخاصة إنه "تم إجلاء نصف العمال تقريباً. معظمهم بخير لكن هناك مصابين بجروح خطيرة بينهم أيضاً".
وأضاف أن فريقاً من أكثر من سبعين شخصاً تمكن من الوصول إلى نقطة في على عمق 250 متراً في المنجم. ولم يعرف ما إذا كان رجال الإنقاذ يمكنهم الاقتراب من العمال المحاصرين.
وفتح مكتب المدعي العام المحلي تحقيقا في الحادث.
وتسجل حوادث عمل باستمرارفي تركيا حيث جرى التطور الاقتصادي القوي في العقد الماضي على حساب قواعد السلامة، لا سيما في البناء والتعدين.
وأدركت البلاد ذلك فجأة بعد حادث وقع في 2014 في سوما بغرب البلاد حيث قُتل 301 عامل في منجم للفحم بعد انفجار وحريق أدى إلى انهيار بئر.
وأصدرت المحاكم التركية أحكاماً بالسجن تصل إلى 22 عاماً وستة أشهر ضد خمسة من مسؤولي المناجم ، ثبتت إدانتهم بالإهمال.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)
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مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم
موت أشعل احتجاجات
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مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم
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اعتقالات وتوتر
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من الظالم ومن المظلوم؟
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مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم
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مناجم جرادة المغربية.. "رغيف أسود" مغمس بالعرق والدم
مواجهات دامية
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الكاتب: مريم مرغيش