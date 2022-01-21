تركيا: ارتفاع التضخم ولا حل في الأفق

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وفقًا للأرقام الرسمية، يبلغ معدل التضخم في تركيا الآن 36٪. لكن العديد من الأتراك يعتقدون أنه أعلى بكثير. أسعار المواد الغذائية لم تعد في متناول كثيرين.
بعد أن أقال وزير العدل ورئيس هيئة الإحصاء، حذر الرئيس التركي أردوغان وسائل الإعلام من نشر أنباء "تتعارض مع قيم وأخلاق البلاد"، في إجراء اعتبره البعض محاولة جديدة لإسكات المنتقدين وإعلان "حالة الطوارئ ضد وسائل الإعلام".
إذا ما وقع غزو روسي لأوكرانيا، فإن تركيا المجاورة سيكون لديها الكثير لتخسره. لهذا يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسط في هذا الملف الشائك. فما هي فرص نجاحه؟ وهل هو وسيط محايد في الأزمة؟
ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1993، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة. ومن شأن ارتفاع التضخم أن ينعكس سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين.
في عام 2021 خفف ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الأولية الأخرى من التراجع الدراماتيكي في إيرادات غالبية الدول العربية، غير أن مشكلتها الأساسية اليوم تكمن في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المياه، فهل من مخرج أمامها؟
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