 تركيا: ارتفاع التضخم ولا حل في الأفق | مراسلون حول العالم | DW | 04.02.2022

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مراسلون حول العالم

تركيا: ارتفاع التضخم ولا حل في الأفق

وفقًا للأرقام الرسمية، يبلغ معدل التضخم في تركيا الآن 36٪. لكن العديد من الأتراك يعتقدون أنه أعلى بكثير. أسعار المواد الغذائية لم تعد في متناول كثيرين.

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