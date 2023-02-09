 تركيا.. إنقاذ امرأة ظلت تحت الأنقاض 104 ساعات بعد الزلزال | DW الأخبار | DW | 10.02.2023

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تركيا.. إنقاذ امرأة ظلت تحت الأنقاض 104 ساعات بعد الزلزال

لا تزال فرق الإنقاذ تعثر على ناجين بعد 4 أيام من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وفي بلدة كيريخان التركية طاقم دي دبليو فريق إغاثة ألماني في عملية إنقاذ امرأة من تحت طبقات خرسانية.

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