تركيا.. إنقاذ امرأة ظلت تحت الأنقاض 104 ساعات بعد الزلزال

كلاب الإنقاذ ما زالت أفضل من الروبوتات في الكوارث الطبيعية

إنها دائمًا كمعجزة صغيرة: في تركيا وسوريا، لا يزال يُنتشل الناجون من تحت أنقاض الزلزال، وذلك بفضل فرق الإنقاذ وكلاب البحث المدربة. في المستقبل، سيتم استخدام الروبوتات أيضًا. لكن حاليا تبقى الكلاب هي الأفضل في هذا المجال.