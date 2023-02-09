تركيا.. إنقاذ امرأة ظلت تحت الأنقاض 104 ساعات بعد الزلزال

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
لا تزال فرق الإنقاذ تعثر على ناجين بعد 4 أيام من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وفي بلدة كيريخان التركية طاقم دي دبليو فريق إغاثة ألماني في عملية إنقاذ امرأة من تحت طبقات خرسانية.
بعد بقائها نحو 104 ساعات تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر، أنقذ فريق إنقاذ ألماني امرأة في بلدة كرخان بولاية هاتاي. رئيس فريق الإنقاذ وصف الحادثة بـ"المعجزة".
توجه لتركيا فريق مكون من خمسين فردا من هيئة الإسناد التقني الألمانية، وهم من المتخصصين في تحديد أماكن الأشخاص الذين حوصروا تحت الأنقاض وإنقاذهم، و"دويتشه تليكوم" تتنازل عن تكاليف المكالمات لسوريا وتركيا بعد الزلزال.
لليوم الرابع على التوالي تكافح فرق الإنقاذ لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في هذه الأثناء سارع سوريون في برلين ومدن ألمانية أخرى إلى جمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.
إنها دائمًا كمعجزة صغيرة: في تركيا وسوريا، لا يزال يُنتشل الناجون من تحت أنقاض الزلزال، وذلك بفضل فرق الإنقاذ وكلاب البحث المدربة. في المستقبل، سيتم استخدام الروبوتات أيضًا. لكن حاليا تبقى الكلاب هي الأفضل في هذا المجال.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول