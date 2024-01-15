تركيا تفرج عن لاعب إسرائيلي احتجز بتهمة "التحريض"

بعد يوم من اعتقاله أفرجت الشرطة التركية عن لاعب إسرائيلي محترف في الدوري التركي بعد التحقيق معه بتهمة "التحريض". الخارجية الإسرائيلية أكدت خبر الإفراج عنه وقالت إنه سيعود إلى الدولة العبرية.

أفرجت السلطات التركية عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي المحترف، بعد نحو يوم من احتجازه وسيعود إلى إسرائيل، وفقاً لما أعلنت عنه الخارجية الإسرائيلية الاثنين (15 يناير/ كانون الثاني 2024).

واعتقلت السلطات التركية الجناح الأيمن للتحقيق معه بتهمة التحريض، وذلك بعدما ظهرت الضمادات الملفوفة على يده حين رفعها أمام الكاميرات، احتفالا بهدف التعادل في الدقيقة 68 من عمر المباراة، وقد كتب عليه بخط اليد باللغة الإنجليزية، عبارة "100 يوم"

وتاريخ السابع من تشرين الاول/أكتوبر ونجمة داود، في إشارة إلىالهجوم غير المسبوق لحماس والذي خلف نحو 1200 قتيل، كما خطف فيه أزيد من 240 رهينة، أكثر من نصفهم لا يزال محتجزا في غزة.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية مكثفة أسفرت عن دمار هائل في القطاع، وسقوط نحو 24 ألف قتيل، كما أوردت آخر إحصائيات السلطات الصحية التابعة لحماس في القطاع.

مرور 100 يوم على الحرب بين إسرائيل وحماس To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وبعد مباراة الدوري، كتب وزير العدل يلماز تونغ، مساء أمس الأحد، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن مكتب المدعي العام في أنطاليا فتح "تحقيقا قضائيا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف غيهزقيل، بتهمة تحريض الجمهور علنا على الكراهية والعداء".

وأغضب اعتقال اللاعب إسرائيل، وقد اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين أنقرة بكونها "الذراع التنفيذية لحركة حماس". وفي منشور على منصبة إكس، ذكّر غالانت تركيا بالمساعدة السريعة التي قدمتها بلاده لها في أعقاب زلزال العام الماضي ووصف معاملة اللاعب بأنها "تنطوي على نفاق ونكران للجميل".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)