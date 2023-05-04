 تركيا- أزمة غلاء المعيشة تهدد إعادة انتخاب أردوغان | DW الأخبار | DW | 08.05.2023

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تركيا- أزمة غلاء المعيشة تهدد إعادة انتخاب أردوغان

الانتخابات التركية غير محسومة بالنسبة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان لأسباب من أبرزها الأزمة الاقتصادية الحادة وسخط الناخبين من غلاء المعيشة.

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