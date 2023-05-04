تركيا- أزمة غلاء المعيشة تهدد إعادة انتخاب أردوغان

DW تحاور المعارض التركي البارز عثمان كافالا في سجنه.. فماذا قال؟

منذ عام 2017 يتواجد عثمان كافالا في السجن. إنه رجل أعمال وناشط في الحقوق المدنية وراع للفنون، لكن حكومة أردوغان تعتبره عدوا للدولة. وفي مقابلة مع DW يوضح كافالا لماذا لا يزال مفعما بالأمل رغم كل ذلك.