 تركيا: أحياء كاملة سواها الزلزال بالأرض، وأهالي يائسون بانتظار معرفة مصير أحبائهم | DW الأخبار | DW | 07.02.2023

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تركيا: أحياء كاملة سواها الزلزال بالأرض، وأهالي يائسون بانتظار معرفة مصير أحبائهم

يسابق عمال الإنقاذ الزمن ويواجهون صعوبات كثيرة في محاولتهم انتشال العالقين وسط أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.وقد بدأت المساعدات الدولية في الوصول إلى جنوبي تركيا للمساعدة في جهود الإغاثة.

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People stand in front of collapsed buildings following an earthquake in Kahramanmaras, Turkey February 6, 2023. Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

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