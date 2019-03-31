 تركياـ البصل يخلق مشكلة جديدة لحكومة أردوغان! | سياسة واقتصاد | DW | 18.04.2019

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سياسة واقتصاد

تركياـ البصل يخلق مشكلة جديدة لحكومة أردوغان!

منذ فترة يعاني اقتصاد تركيا بسبب ارتفاع معدل البطالة وانهيار الليرة. بيد أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ساهم في تفاقم الأزمة بشكل أكبر. ما قد ينال من شعبية أروغان وحكومته، التي تبحث الآن عن حلول.

Markt Diyarbakir Türkei (Getty Images/AFP/I. Akengin)

لفترة طويلة ظل العديد من الأتراك ينظرون للأزمة الاقتصادية في بلادهم على أنها خطر لا يزالون بمنأىً عنه، لكن في الفترة الأخيرة بدأت هذه الأزمة تؤثر على حياتهم اليومية بشكل متزايد.

مختارات

وسط إجراءات أمنية مشددة، تظاهر آلاف الأتراك في اسطنبول ضد غلاء المعيشة على غرار مظاهرات حركة "السترات الصفراء" الفرنسية. التظاهرة نظمتها كونفدرالية نقابات موظفي القطاع العام.وشارك فيها محتجون من مختلف المناطق. (22.12.2018)

تحدث وزير المالية التركي عن "يوم مهم للعلاقات الألمانية التركية" بزيارة وزير الاقتصاد الألماني ألتماير لأنقرة. وكان ألتماير صرح أنه سيتناول أيضا "الوضع السيئ" لحقوق الإنسان في تركيا، غير أن اليسار الألماني انتقد الزيارة. (25.10.2018)

في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، ضربت أزمة العملة البيوت التركية، وبالأصح المطبخ التركي، إذ ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بشكل كبير. وبعد الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار، أصبح الوضع أكثر حرجاً. وأصبح بعض التجار يطلبون الآن عشرة ليرات تركية لكيلو  البصل الواحد، أي ما يعادل 1.50 يورو تقريبا، بواقع ثلاثة أضعاف السعر عن العام السابق. الأمر، الذي أزعج الأتراك كثيراً، فالبصل هو واحد من الأطعمة الأساسية هناك ولا يمكن الاستغناء عنه في العديد من أطباق المطبخ التركي

في سوق كاديكوي، وهي منطقة في إسطنبول تقع على مضيق البوسفور،يمكن هناك لمس حالة التذمر بين الناس بوضوح. ويقول أحد المشترين وهو يشكو من غلاء أسعار بعض الخضروات الأساسية: "لم أر شيئاً كهذا من قبل. البطاطا والبندورة، والبصل كانت من أكثر الخضروات المتوفرة على طاولة الطعام، بيد أنها هذا العام تحولت إلى منتج فاخر". من جهة أخرى يتدخل أحد الباعة في السوق قائلاً: "لقد انتهت زراعتنا. لم يتبق شيء، لذلك كل شيء مكلف للغاية. الفاصوليا عشرون ليرة للكيلو الواحد، والبصل سبع ليرات للكيلو الواحد، والبندورة خمسة عشرة ليرة للكيلو الواحد".

منذ نهاية عام 2017، خسرت الليرة التركية قيمتها، حتى وصل مستوى الانخفاض إلى 30 في المائة تقريبا من القيمة الكلية. ومع ذلك، تمسك العديد من الأتراك بأردوغان وحكومته. لكن على ما يبدو أن صبر الناخبين بدأ يتضاءل تدريجيا. ففي الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/ آذار، تعرض حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ لهزيمة مريرة، حين خسر المدينتين الرئيسيتين في تركيا، اسطنبول وأنقرة، أمام المعارضة. ويرى الخبراء أن تدهور الاقتصاد التركي كان العامل الحاسم في نتيجة الانتخابات السيئة هذه للحزب التركي.

Deutschland Dr. Erdal Yalcin (Ifo-Institut)

إردال يالسين، أستاذ العلاقات التجارية الدولية بجامعة كونستانتس

الدولة في مواجهة الإرهاب الغذائي

بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن قوى خفية، هي من تقف وراء "الإرهاب الغذائي". ويرى بعض المنتقدين أن التضخم في سوق المواد الغذائية تسبب فيه الأتراك لأنفسهم، لأن المضاربين يخزنون البصل من أجل رفع الأسعار بشكل متعمد. ومن أجل تقوية قطاع الاقتصاد، استثمرت حكومة حزب العدالة والتنمية في قطاع البناء على مدى سنوات وأهملت مجالات أخرى. وعن هذه السياسية الاقتصادية قال إردال يالسين، أستاذ العلاقات التجارية الدولية بجامعة كونستانتس في حواره مع DW: "لم تكن السياسة الاقتصادية مستدامة وموجهة نحو المستقبل بدرجة كافية. تم انفاق الكثير من المال على البنية التحتية وفي الوقت نفسه فشلت الدولة على مدى سنوات في زيادة الإنتاجية. وأضاف يالسين: "تتمتع تركيا بالظروف المناخية المثالية للزراعة، ولكن يتم استيراد الفواكه والخضروات، لأنه لم يتم الاستثمار بشكل كاف في القطاع الزراعي".

تراجع الليرة ليس المشكلة الوحيدة

يرافق التضخم في تركيا انخفاض في سعر الصرف. سعر اليورو والدولار اليوم تضاعف على ما كان عليه قبل ثلاث سنوات. ما يطرح مشاكل كبيرة للعديد من الشركات التركية. ولتسديد القروض المُقترضة من المستثمرين الأجانب، عليهم الآن جمع جني أرباح مضاعفة من الليرة التركية. ومع ذلك، ارتفعت تكلفة القروض أيضاً، لأن المستثمرين الدوليين أصبحوا أكثر تحسساً من المخاطرة. ويرى يالسين أن "السبب في ذلك يعود إلى قلة الأمن القانوني في السياسة الداخلية في تركيا والسياسة الخارجية، ما حول تركيا إلى شريك صعب".

في الربع الأخير من عام 2018، عرف الاقتصاد التركي تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، ولأول مرة منذ عشر سنوات، تمر تركيا بحالة ركود. كما ارتفع معدل البطالة بين ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/ شباط إلى أعلى مستوى في عشر سنوات من 14.7 في المائة، كما أعلن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين. ووصلت نسبة بطالة بين صفوف الشباب إلى ما يقرب من 27 في المائة.

هل الاصلاحات الهيكلية هي الحل؟

من أجل تعزيز النمو ومكافحة التضخم، قدم وزير المالية والاقتصاد، بيرات البيرك، خطة عمل في 10 أبريل/ نيسان. وأعلن البيرك أنه وحتى الانتخابات المقبلة في عام 2023 فإنه سيكرس هذا الوقت من أجل "الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية" وعودة الانضباط الصارم للميزانية. وعن هذا الإعلان يقول يالسين: "تم الإعلان عن برامج إصلاحية مثل خطة العمل هذه عدة مرات من قبل، لكنها لم تنفذ قط". ويرى أستاذ العلاقات التجارية الدولية بجامعة كونستانتس أن" الحل للأزمة الاقتصادية التركية هو تحقيق الإنتاجية من خلال إدخال الإصلاحات الهيكلية. ولكن سيكون هناك طريق صعب أمام الأتراك، لأن الشركات غير المربحة ستفلس، ويتعين خفض معدل الاستهلاك، كما سيرتفع معدل البطالة بشكل مؤقت. لكن هذا ليس كل شيء. بالنسبة للفترة الانتقالية، يجب تقديم طلب للحصول على مساعدات دولية، حيث يفضل يالسين، أن يكون المصدر صندوق النقد الدولي. بيد أن علاقة أردوغان متوترة مع الصندوق. إضافة إلى ذلك، ترتبط برامج المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية. لكن الرئيس التركي يتجنب أي تدخل من الخارج. غير أن فترة القشف الشديد الحالية قد تستمر في النيل من شعبيته.

دانيال ديريا بيلوت/ إ.م

  • في25 تموز يوليو أعلنت تركيا وضع القس الأميركي أندرو برونسون تحت الإقامة الجبرية، بعد أن سجن لنحو عامين في إطار ما تقول تركيا إنه قضية إرهاب وتجسس، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورًا، ثم قامت في الأول من آب/ أغسطس بفرض عقوبات لأول مرة على مسؤولين بدولة حليفة في الناتو، هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز برانسون.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    بداية القصة

    في 25 تموز/ يوليو أعلنت تركيا وضع القس الأميركي أندرو برونسون تحت الإقامة الجبرية، بعد أن سجن لنحو عامين في إطار ما تقول تركيا إنها قضية "إرهاب" و"تجسس"، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورًا، ثم قامت في الأول من آب/ أغسطس بفرض عقوبات لأول مرة على مسؤولين بدولة حليفة في الناتو، هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز برانسون.

  • في العاشر من آب/ أغسطس 2108 أعلن ترمب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكيىة من الحديد والألومينيوم من تركيا. وغرّد ترمب على تويتر: أصدرت أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، في وقتٍ تنهار فيه الليرة أمام دولارنا القويّ جدًا، الضريبة على الألومنيوم سترتفع 20% بينما سترتفع على الصلب 50%.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    ترامب: "الليرة تنهار أمام دولارنا القوي"

    في العاشر من آب/ أغسطس 2108 أعلن ترامب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكية من الحديد والألومينيوم من تركيا. وغرّد ترامب على تويتر: "أصدرت أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، في وقتٍ تنهار فيه الليرة أمام دولارنا القويّ جدًا، الضريبة على الألومنيوم سترتفع 20 بالمائة بينما سترتفع على الصلب 50 بالمائة".

  • انخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى أخفض مستوى أمام الدولار منذ عام 2001 ، حيث وصلت إلى حوالي 6 ليرات مقابل الدولار الواحد يوم الأحد، بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الولايات المتحدة تحاول طعن تركيا في الظهر، فيما أعلن البنك المركزي التركي أنه مستعد لاتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    أردوغان يتلقى "طعنة في الظهر".. ويستعد للقادم

    انخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى أخفض مستوى أمام الدولار منذ عام 2001 ، حيث وصلت إلى أكثر من 6 ليرات مقابل الدولار الواحد يوم الأحد، بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "الولايات المتحدة تحاول طعن تركيا في الظهر"، فيما أعلن البنك المركزي التركي أنه مستعد لاتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان الاستقرار المالي.

  • الخلاف الدبلوماسي الأخير جاء تتويجًا لسلسلة من الخلافات حول عدد من الملفات الهامة التي لم تحسم بعد بين أنقرة وواشنطن، إذ أن تركيا تتهم القس برونسون بدعم منظمتين إرهابيتين، هما جماعة خدمة التابعة لفتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة ارهابية، بينما ترفض واشنطن تسليم غولن الذي يعيش في أميركا للسلطات التركية.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    خلافات واشنطن- أنقرة تبدأ من فتح الله غولن

    الخلاف الدبلوماسي الأخير جاء تتويجًا لسلسلة من الخلافات حول عدد من الملفات الهامة التي لم تحسم بعد بين أنقرة وواشنطن، إذ أن تركيا تتهم القس برونسون بدعم منظمتين إرهابيتين، هما جماعة "خدمة" التابعة لفتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة ارهابية، بينما ترفض واشنطن تسليم غولن الذي يعيش في أمريكا للسلطات التركية.

  • في المقابل لم تكن واشنطن مرتاحة للتنسيق بين تركيا وروسيا وإيران في آستانة لخفض التصعيد في مناطق محددة في سوريا، كما أنها ليست مرتاحة للتقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في مجلات حيوية مثل مشاريع الطاقة ومشتريات تركيا من السلاح الروسي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    واشنطن تدعم أكراد سوريا.. "الإرهابيون" بنظر تركيا!

    في المقابل لم تكن واشنطن مرتاحة للتنسيق بين تركيا وروسيا وإيران في أستانا لخفض التصعيد في مناطق محددة في سوريا، كما أنها ليست مرتاحة للتقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في مجالات حيوية مثل مشاريع الطاقة ومشتريات تركيا من السلاح الروسي.

  • عدا عن أن بعض وسائل الإعلام التركية تتهم المخابرات الامريكية بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان، وأن قاعدة أنجيرليك الجوية، الموجودة في تركيا والتابعة لحلف الناتو، كانت مركز التخطيط لهذا الانقلاب.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    الإعلام التركي يتهم واشنطن بالمشاركة في الانقلاب

    عدا عن ذلك تتهم بعض وسائل الإعلام التركية المخابرات الامريكية بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان، وأن قاعدة "أنجيرليك" الجوية، الموجودة في تركيا والتابعة لحلف الناتو، كانت مركز التخطيط لهذا الانقلاب.

  • وبعيدًا عن الأسباب السياسية فإن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملية التركية وبروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من عدم قدرة الشركات التركية على سداد القروض الكبيرة التي أخذتها بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    بعيدًا عن السياسة.. الأزمة لها جذور اقتصادية أيضًا

    بعيدًا عن الأسباب السياسية فإن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملة التركية وبروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من عدم قدرة الشركات التركية على سداد القروض التي أخذتها بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

  • لوقف هذا التدهور، اتخذ البنك المركزي التركي مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، محذرًا من نشر شائعات كاذبة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    إجراءات تركية لإنقاذ الوضع

    لوقف هذا التدهور، اتخذ البنك المركزي التركي مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، محذرًا من نشر شائعات كاذبة.

  • هدد أردوغان بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى خطة حيال التجار ورجال الصناعة اذا استمروا في المسارعةإلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي، وكان قبل ذلك قد أعلن أنه إذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    أردوغان: "لديهم الدولار ولنا الله"

    هدد أردوغان بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى مثل "خطة حيال التجار ورجال الصناعة اذا استمروا في المسارعة إلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي"، وقال قبل ذلك: "إذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله".

  • البيت الأبيض يؤكد أن إدارة ترمب تراقب الوضع المالي في تركيا عن كثب وأن العقوبات لوحدها لا يمكن أن تؤدي لهذا الانهيار لم لم يكن هناك خلل منذ البداية، بينما التقى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز القس أندرو برانسون من قبل أنقرة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    واشنطن تراقب.. وتساوم أنقرة

    البيت الأبيض يؤكد أن إدارة ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا "عن كثب" وأن العقوبات لوحدها لا يمكن أن تؤدي لهذا الانهيار لو لم يكن هناك خلل منذ البداية، بينما التقى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز القس أندرو برانسون من قبل أنقرة.

  • وفي تعليق على كل ما يجري، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن زعزعة استقرار الاقتصاد التركي لا يصب في مصلحة أي طرف، مشددةً على أهمية استقلال البنك المركزي التركي للمساهمة بشكل فعال في التعامل مع الوضع الحالي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    ميركل: "لا نريد انهيار اقتصاد تركيا"

    وفي تعليق على كل ما يجري، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "زعزعة استقرار الاقتصاد التركي لا يصب في مصلحة أي طرف"، مشددةً على أهمية استقلال البنك المركزي التركي للمساهمة بشكل فعال في التعامل مع الوضع الحالي.


مختارات

أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

تدهورت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ 17 عامًا أمام الدولار، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات ورسوما جمركية إضافية على وارداتها من منتجات الألمنيوم والحديد التركية، لكن هذا الأجراء له جذورٌ أعمق مهدت لهذا التدهور. (14.08.2018)  

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