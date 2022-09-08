تركة صعبة في انتظار الملك تشارلز.. فهل يكسب التحدي؟

"هذه هي اللحظة التي كنت أخشاها" عبارة قالها الملك تشارلز الثالث يوم الجمعة (التاسع من سبتمبر/أيلول 2022) في أول لقاء له كملك مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس حول استلامه العرش. لكنه أكد أنه سيحاول أن تسير الأمور على نحو جيد.
وهذا ما فعله بالضبط، ففي خطابه الأولالذي وجهه للأمة البريطانية أظهر الملك تشارلز الثالثتوازنًا بين الشعور والحزن على وفاة والدته "الحبيبة" والتعهد الرسمي بأنه سيخدم شعبه بأمانة، كما فعلت الملكة إليزابيث الثانية لمدة 70 عامًا. أيضا عند وصوله لقصر بكنغهام ومصافحة غير المتوقعة للحشد الكبير المتجمع أمام القصر، جعل الكثير من القلوب تخفق من أجله.
الثقة بالملك الجديد
تقول شانين كلارك التي قدمت يوم الأحد من ويلتشاير إلى وستمنستر لوضع زهور عند سور قصر سانت جميس في لندن "أعتقد فعلا أنها حقبة جديدة من التغيير والتحديث. نحن سعداء بالملك تشارلز"، وتضيف "سيحقق التغيير. إنه مستعد ومهيئ لذلك بشكل جيد".
شعور يتقاسمه معظم المارة على غرار روزه أيضا، وهي أم شابة من غرب لندن تقول "سيكون ملكا جيدا. زوجته كاميلا ستساعده. إنها امرأة جيدة".
كان الأمر مختلفا تماما في السنوات العشر الأولى التي تلت موت الأميرة ديانا، التي كان البريطانيون يكنون لها الكثير من الإعجاب. وقتها كانت سمعة تشارلز في الحضيض كما أن زوجته كاميلا كانت غير محبوبة. وحتى منتصف العقد الماضي عبر ربع البريطانيين فقط عن رغبتهم في تولي تشارلز العرش، فالكثيرون يحملونه أيضا مسؤولية وفاة الأميرة ديانا. واستمر الوضع لأعوام حتى استطاع تشارلز وزوجته كاميلا محو هذه الصورة القاتمة.
الملك تشارلز الثالث أراد منذ البداية أن يظهر قربه من الشعب من خلال مصافحتهم أمام قصر بكنغهام
يقف الميجور تشارلز ماكفارلين أمام بوابات القصر بربطة عنق وبدلة داكنة. كان عضوا في حرس الشرف للملكة وترك خدمته قبل أسبوعين فقط. يتأسف ماكفارلين لأنه لن يتمكن من المشاركة في مراسم جنازة الملكة. ويقول عن وفاتها "أنا حزين للغاية، إنها نقطة تحول عميقة لنا جميعًا ونهاية حقبة". لكن في الوقت نفسه يؤكد على أنه متيقن تماما بأن "تشارلز سيكون ملكا جيدًا". ويضيف ماكفارلين "لقد تغير البيت الملكي باستمرار على مر السنين، والآن وريث العرش سيكون ملكًا لعصر جديد ومختلف".
الإصلاح الحذر
بالنسبة للملك تشارلز فإن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين المعاصرة والحفاظ على إرث التقاليد العريقة للملكية. وقد ظهر منذ البداية أقل تحفظا من والدته إليزابيث، حيث أظهر مشاعر أكثر وفهما واضحا لما ينتظره في دوره الجديد.
فقد أكد أنه لن يعود بمقدوره مواصلة نشاطه بالشكل المعهود في قضايا البيئة والزراعة التقليدية والهندسة المعمارية، لأن قواعد الملكية الدستورية تحظر ذلك. كما سيكون أيضا مطالبا بالنيء بنفسه عن التصريحات السياسية من أي نوع، مثلما كانت تفعل الملكة إليزابيث.
وبالنسبة للأسلوب الذي سيقود به الملكية في القرن الحادي والعشرين، فقد أظهر تشارلز منذ البداية بعض الانفتاح من خلال بث مراسم التنصيب على العرش يوم الأحد مباشرة على شاشات التلفاز، وهو أمر لم يحدث في السابق، حيث أزال تشارلز بذلك الستار عن هذا التقليد الذي ظل مقتصرا على العائلة الملكية وليطلع عموم الشعب عليه.
أبرز تحدي للملك تشارلز خلق التوازن بين الإصلاح والحفاظ على تقاليد الملكية في بريطانيا
وأشاد مراسل القصر الملكي تشارلي بروكتور بهذه الخطوة على تويتر بالقول "الملك نفسه طلب السماح لكاميرات التلفزيون بالدخول، وبذلك يكون قد بدأ عهده بالشكل الذي يريد أن يسير عليه.. ملكية جديدة شفافة في عصر جديد".
وليس هذا كل شيء، بل إنه ولأول مرة وقعت رئيسة وزراء اسكتلندا أيضا على وثيقة العرش، وهي إشارة من الملك تشارلز الثالث أنه سيعمل ما بوسعه لتجنب تهديد استقلال اسكتلندا وبالتالي الحفاظ على "وحدة" المملكة المتحدة.
لكن بالمقابل لن يحصل تشارلز على نفس التقدير الكبير الذي كانت تتمتع به والدتهحسب رأي الكاتب في صحيفة "الغارديان" تيم أدامز.
لكن رغم ذلك يضيف الكاتب بأنه "في وقت التجاذبات السياسية والاضطراب الاقتصادي، يمكن للملك تشارلز أن يشكل مصدر استقرار عاطفي لأنصار الملكية"، علاوة على ذلك فإن الملك تشارلز "في سن الـ 73 وقد أصبح أكثر حكمة وهدوء وقناعة من الماضي".
غياب أي تعابير سيئة عن تشارلز
من سائقي سيارات الأجرة في لندن وحتى نادلي المطعم الإيطالي القريب من القصر الملكي لا يوجد أي مكان في لندن يتحدث فيه أحد بكلمة سيئة عن الملك تشارلز. فالشعور السائد عنه في الوقت الحالي أنه "كان لديه وقت طويل للتعلم وأنه سيقوم بعمل جيد".
لكن رغم ذلك يحذر كاتب الرأي في صحيفة تايمز ماثيو باريس من أن هذا الأمر قد يتغير بسرعة. ويوضح ذلك بالقول "مثل النباتات التي تغير اتجاهها نحو الضوء، يحتاج الملوك لمودة رعاياهم". وإذا شعروا بخيبة أمل فقد يكون ردهم قاسيا. فالمودة التي أظهرها البريطانيون للملك تشارلز بعد وفاة والدته قد تنقلب بسرعة إلى العكس.
وإلى جانب المهام الكبرى التي تنتظر الملك تشارلز والمتمثلة في الحفاظ على وحدة المملكة والكومنولث وتحديث النظام الملكي وعدم تجاوز صلاحياته، يتعين عليه محاولة التوفيق بين ابنيه المتخاصمين وليام وهاري ودفع الأذى الذي قد يصله من شقيقه أندرو. وفي هذا الخصوص كتبت صحيفة تلغراف "لم يصبح تشارلز رئيسًا للدولة فحسب، بل أصبح أيضًا رئيسًا للعائلة".
وبالتالي فإن مدى نجاحه في ذلك قد يعتبر أكبر تحدٍ للملك الجديد. وهو ما لم تنجح فيه حتى والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
بربارا فيزيل/ هـ.د
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العالم يعلن الحداد على الملكة إليزابيث الثانية
"الحزن هو الثمن الذي ندفعه من أجل الحب." قالت ذلك بنفسها ذات مرة. الآن العالم في حداد عليها: الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، توفيت في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022 عن 96 عاماً بعد ما يقرب من 70 عامًا من الحكم. شهدت الملكة انهيار الإمبراطورية البريطانية، و16 رئيسًا للوزراء وأوقاتا عصيبة مرت على أسرتها.
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ملكة في سن الخامسة والعشرين
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وريثة العرش في عمر العشر سنوات
ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري في لندن في 21 أبريل/ نيسان 1926، وهي الطفلة الأولى لدوق ودوقة يورك. في عام 1936 اعتلى والدها جورج السادس العرش البريطاني. وهكذا أصبحت ابنته الكبرى وريثة العرش وأعدت نفسها بشكل منهجي لدورها المستقبلي في السنوات التالية. ألقت إليزابيث أول خطاب لها، بثته هيئة الإذاعة البريطانية، في سن الرابعة عشرة - خلال الحرب العالمية الثانية.
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ملكة وأم
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، تزوجت إليزابيث من أمير اليونان فيليب ذي الأصل الألماني، الذي كان يكبرها بخمس سنوات. في العام التالي ولد ابنهما تشارلز، وبعد عامين ابنتهما الأولى آن، تبعهما أندرو عام 1960 وإدوارد عام 1964.
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ملكة القلوب؟
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
سنوات صعبة
بالنسبة للعديد من البريطانيين كانت الأميرة ديانا زوجة ابن الملكة، ولي العهد الأمير تشارلز هي "ملكة القلوب". بيد أنّ الزواج انهار، وبعد قرار حاسم من الملكة تم الانفصال عام 1995. عندما توفيت الأميرة ديانا في حادث بعد عامين، أثار رد فعل الملكة البارد انتقادات عامة كبيرة.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
أخيرًا حفل زفاف الأحلام مرة أخرى
عندما تزوج الأمير وليام، الابن الأكبر لديانا، من كيت ميدلتون في أبريل/ نيسان 2011، احتفل الملايين بالعروسين. وبعد أن أعطت الملكة كيت على ما يبدو بعض النصائح قبل الخطوبة، سرعان ما تعلمت زوجة حفيدها واجباتها الملكية وأسعدت الملكة بزواج سعيد لمدة عشر سنوات وثلاثة من أحفاد الأحفاد.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
الحفيد المنشق
لكن لم يكن الأمر كذلك مع الحفيد الأصغر هاري. أعطت الملكة مباركتها لحفل زفافه على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل في عام 2018. ومع ذلك، لم تكن الحياة الملكية مناسبة للزوجين الشابين. في مقابلة مع المتحدثة الأمريكية أوبرا وينفري، تحدث الاثنان بصراحة عن الصعوبات التي تواجههما مع مؤسسة النظام الملكي، كما تخليا فيما بعد عن امتيازاتهما كعضوين في العائلة الملكية.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
حياتها محور الاهتمام
نعم، يمكن أن يكون التاج عبئاً، لأنه يعني مسؤولية كبيرة وحياة كاملة تحت مراقبة الرأي العام وعامة الشعب. مشاكل الأسرة والطلاق والوفيات والمغامرات - أتقنت إليزابيث كل شيء بطريقتها الخاصة: قوية وهادئة. هذا ما أحبه معظم البريطانيين فيها.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
زعيمة لـ16 دولة في "عالم كومنولث"
السياسة اليومية كان آخرون يتولوها. عينت أحد عشر رجلاً وامرأتين في منصب رئيس الوزراء، آخرهم بوريس جونسون في عام 2019. وكانت تحكم في ملكية دستورية في وظيفة رمزية. حتى وقت قريب كانت أيضاً زعيمة كومنولث الأمم الذي يضم 52 دولة، من ضمنها "عالم كومنولث" الذي تزعمته لغاية وفاتها، وتنتمي إليه دول مثل كندا وأستراليا.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
70 سنة حافلة
كانت إليزابيث قد قالت في عام 1952 إن تتويجها لا ينبغي أن يكون علامة على القوة وعظمة الماضي، بل تعبير عن الأمل في السنوات التي ستخدمها وتحكم بنعمة الرب. دامت هذه الفترة نحو 70 سنة حافلة بالأحداث. وهذا ما جعلها أطول زعيمة دولة في الحكم في العالم.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
رأس الكنيسة وأيقونة لا تُنسى
كان لقبها الكامل هو: "إليزابيث الثانية، بفضل الرب ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبلدانها وأقاليمها الأخرى، زعيمة الكومنولث، المدافعة عن الإيمان". وما لا ينبغي إهماله أيضاً: أيقونة الأناقة، المشهورة عالمياً بأزيائها ذات اللون الواحد والقبعات المصممة بشكل متقن.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
الخسارة
في نيسان/أبريل 2021، توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، قبل شهرين من عيد ميلاده المائة. الاثنان كانا متزوجين منذ 73 عاماً وتجاوزا جميع الأزمات - بما في ذلك الأزمات الزوجية - معاً. بيد أنّ الملكة لم يردعها فقدان زوجها ورفيقها واستمرت في تولي حكم المملكة.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
وداعا يا ملكتي
العالم يقول وداعاً إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة منذ ما يقرب من سبعة عقود، والأم لأربعة أطفال، وإحدى الشخصيات المميزة في القرن العشرين ولغاية اليوم. وسيتولى الآن ابنها وولي عهدها تشارلز، دوق كورنوال وأمير ويلز، عرش ملوك إنجلترا. زابينه بيشل، كلاوس كريمر/ ز.أ.ب