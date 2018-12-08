 ترقب وانتظار لخطاب ماكرون حول احتجاجات ″السترات الصفراء″ | أخبار | DW | 09.12.2018

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أخبار

ترقب وانتظار لخطاب ماكرون حول احتجاجات "السترات الصفراء"

تتوجه الأنظار إلى الرئيس الفرنسي ماكرون والخطاب المقرر أن يلقيه مساء الاثنين ويشرح فيه رده على أزمة الاحتجاجات. كلام ماكرون يأتي بعد جولة جديدة من تعبئة "السترات الصفراء" التي أفضت إلى أعمال عنف وعدد قياسي من المعتقلين.

Paris Gelbwesten Protest (Reuters/S. Mahe)

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحدث إلى الفرنسيين الاثنين (العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018)، بعدما نزلت حركة مناهضة لضرائب الوقود إلى الشوارع بأعداد كبيرة للأسبوع الرابع على التوالي أمس السبت. ويلقي ماكرون كلمته للشعب الفرنسي في الساعة 8 مساء (1900 بتوقيت غرينتش)، حسبما ذكرت مصادر بقصر الإليزيه لوكالة الأنباء 
الألمانية (د. ب. أ) الأحد. 

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن 136 ألف شخص شاركوا في تحركات السبت من تظاهرات ونصب حواجز واعتصامات. وفي باريس كان عددهم أكبر من الأول من كانون الأول/ديسمبر إذ بلغ عشرة آلاف (مقابل ثمانية آلاف في الأسبوع الماضي).

مختارات

رغم انتشار 90 ألف رجل أمن في فرنسا وتجول عربات الشرطة المدرعة، إلا أن كل ذلك لم يمنع الصدامات بين محتجي "السترات الصفراء" وبين قوات مكافحة الشغب. وهكذا باتت باريس غارقة في موجة غضب جديدة وضباب القنابل المسيلة للدموع. (08.12.2018)

رغم الغموض الذي يكتنف قيادتها والمتحدثين باسمها، إلا أن حزب "اليسار" الألماني يعلن تضامنه مع حركة "السترات الصفراء" في فرنسا التي تقود الاحتجاجات في المدن الفرنسية ضد سياسة ماكرون الخاصة برفع الضرائب وأجور الطاقة. (08.12.2018)

ولتجنب مشاهد أقرب إلى حرب شوارع، قامت السلطات بتوقيف عدد قياسي من الأشخاص في باريس، حسب أرقام الشرطة اليوم الأحد. وهذا العدد أكبر بكثير من عدد الذين أوقفوا في الأول من كانون الأول/ديسمبر وبلغ 412 شخصا.

وتكررت السبت مشاهد أعمال العنف من إطلاق الغازات المسيلة للدموع في محيط جادة الشانزيليزيه وتكسير واجهات وإحراق سيارات في باريس، وكذلك صدامات في مدن كبيرة، لكنها لم تصل إلى حجم مشاهد حرب الشوارع التي سجلت قبل أسبوع وأذهلت العالم عند قوس النصر أحد المواقع الرمزية لفرنسا.

من جانبه طالب رئيس الوزراء ادوار فيليب المحتجين بالحوار قائلا: "أصبح علينا إعادة نسج الوحدة الوطنية" التي تعرضت لهزة في هذا التمرد الشعبي غير المسبوق الذي ولد على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وأكد فيليب أن الرئيس ماكرون "سيتحدث" و"سيعود إليه أمر اقتراح الإجراءات" ليتاح "لكل الأمة الفرنسية أن تجتمع من جديد". 

Frankreich Gelbwestenprotest | Präsident Emmanuel Macron (picture-alliance/AP Photo/I. Langsdon)

ماذا سيقول ماكرون في خطابه المرتقب؟

ردود فعل دولية

وبعد اتهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطات الفرنسية "باستخدام غير متكافئ للقوة"، قال الرئيس الأميركي ترامب أن باريس شهدت من جديد "يوما حزينا". وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان رد على ترامب مطالبا إياه بعدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك "السترات الصفراء".

وفيما طالب جان لوك ميلانشون، زعيم كتلة حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي، بـ "حل" الجمعية الوطنية، دعت رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني القومي مارين لوبن، التي تطالب بحل الجمعية الوطنية أيضا، ماكرون لاتخاذ "إجراءات قوية وفورية" للتجاوب مع "معاناة" المحتجين.

م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب، رويترز)

  • Proteste Gelbwesten in Paris (Reuters/S. Mahe)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    السترات الصفراء

    الوصفة بسيطة: يأخذ الشخص سترة صفراء ويحدد موعداً عبر "فيسبوك" وينزل إلى الشارع. حركة السترات الصفراء لا يقودها زعماء وغير مرتبطة بأحزاب. فالمجموعات اليسارية واليمينية المتطرفة أيضاً تجتمع تحت هذا الشعار. الاحتجاج ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون يجمع بينها.

  • Thailand Bangkok Demonstration Rothemden (AP)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    الأقمصة الحمراء

    في تايلاند أثارت "القمصان الحمراء" الاهتمام بعض الوقت إليها. وحتى هنا تجمع عدد من المجموعات السياسية تحت لواء منظمة واحدة، هي التحالف الديمقراطي الوطني ضد الدكتاتورية. وكانت "القمصان الحمراء" مقربة من رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا، الذي أزيح عن السلطة في 2006 من خلال انقلاب عسكري. وقد نظموا العديد من الاحتجاجات الشعبية المثيرة للانتباه.

  • Thailand Demonstration Gelbhemden Anhänger König Bhumibol Adulyadej (picture-alliance/dpa/Royal Household Bureau)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ضد الأقمصة الصفراء

    في تايلاند، ظلت "القمصان الحمراء" لفترة طويلة في مواجهة "القمصان الصفراء". فهم في غالبيتهم ليبراليون أو محافظون يجمع بينهم رفض السياسة الحكومية المتبعة من قبل تاكسين. والكثير من "القمصان الصفراء" كانوا أنصار للملك بوميبول أدوليادي، الذي كان لونه الرمزي الأصفر، الذي يمثل في تايلاند الاثنين. أما الأحمر فيمثل في المقابل الأحد.

  • Rom Konklave beginnt (Reuters)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    للألوان سلطة

    لطالما عبّرت الألوان دوماً عن السلطة السياسية. فحتى خلال العصور الوسطى كان مسموحاً فقط للنخب الأرستقراطية ارتداء اللونين الأحمر أو البنفسجي، لأن إنتاج هذه الألوان كان صعباً جداً. وظل هذا السر في الألوان قائماً أيضاً داخل الكنيسة الكاثوليكية. نرى هنا المجمع المغلق لانتخاب البابا في 2013 ـ فمن يرتدي اللباس الأحمر هو كاردينال.

  • Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten in Hongkong vor 01.12.2014 (AFP/Getty Images/D. de la Rey)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ثورة المظلات

    الألوان تجمع بين الناس وتعرض التوحد في وجه الظروف الخارجية. والقضية لا ترتبط فقط بألوان أو قطع ملابس. فأحياناً تصلح بعض المظلات لبلوغ الهدف. في هونغ كونغ، خرج آلاف الأشخاص في 2014 من أجل مزيد من الديمقراطية في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، وكانوا يحملون المظلات للاحتماء من الشمس والمطر والغاز المسيل للدموع أو هراوات الشرطة.

  • Hong Kong Regenschirm Revolution (picture-alliance/epa/A. Hofford)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    لون المظلة

    في كثير من الأماكن، اتفق المشاركون في هونغ كونغ على حمل مظلات بلون موحد، في الغالب الأصفر. من خلال ذلك تبدو المجموعة متجانسة والغرض من المظلات لا يتأثر. وكان من الممكن شراء مظلات تحمل شعار "القوة للشعب".

  • Iran Grüne Bewegung Logo Symbolbild

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    حركة خضراء

    بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2009، اندلعت في العديد من المدن احتجاجات شعبية ضد نتائج الانتخابات. واتهم المتظاهرون القيادة بالإبقاء على المتشدد محمود أحمدي نجاد في السلطة من خلال التزوير. معارضوه كانوا يلبسون اللون الأخضر ويحملون أقمشة خضراء. واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المهرجانات الخطابية، ما أدى إلى مقتل الكثيرين واعتقال الآلاف.

  • Argentinien Mütter der Plaza de Mayo Archivbild 2005 (picture alliance/AP Photo)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أمهات بيض

    المنديل الأبيض هو رمزهن: أمهات ساحة دي مايو التقين ابتداء من 1977 في نفس الساحة في العاصمة بوينس أيريس. كانت السيدات يطالبن النظام العسكري (وبعدها حكومات مدنية) الكشف عن مصير أبنائهن المختفين. فخلال الحكم الدكتاتوري في الأرجنتين "اختفى" نحو 15.000 شخص تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.

  • Serbien Demos Vukovar Verbrechen (DW/Igor Jeremic)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    نساء بالأسود

    قصة النساء المتشحات بالسواد بدأت خلال الانتفاضة في بداية 1988 في القدس: نساء فلسطينيات وإسرائيليات بلباس أسود يتظاهرن في صمت ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا التقليد في الاعتصام قلدته نساء في كثير من البلدان ـ مثل هنا في بلغراد عام 2013.

  • Sowjetunion Parade auf dem Roten Platz (picture-alliance/Tass)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    العلم الأحمر

    على مدى قرون ظل الأحمر لون الحُكام. لكن ذل تغير مع قبعة اليعاقبة، أحد الرموز البارزة للثورة الفرنسية. وظل الأحمر يعني لون التحرر وسيطر على المهرجانات الخطابية للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، على غرار ما حصل في استعراض الأول من مايو/ أيار عام 1971 في موسكو.

  • Judenverfolgung im Dritten Reich (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أقمصة سوداء أو بنية

    بغية مكافحة الحركة العمالية بأعلامها الحمراء، كان الفاشيون يرتدون أقمصة سوداء أو بنية، مثل أتباع الحزب الاشتراكي القومي (النازي) في ألمانيا. الزي كان ذا أهمية كزي يبرز الشخص وسط الجماهير أو يجعله يختفي. واليوم يوصف المحافظون في اللغة السياسية عادة باللون الأسود.

  • Demonstration gegen Gewalt an Frauen (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    اللون البنفسجي

    البنفسجي هو لون الحركة النسوية، لأن هذا اللون يتكون عندما نمزج بين اللون الوردي الخاص تقليدياً بالبنات والأزرق الناصع الخاص بالأولاد ـ وهذا رمز مثالي للمساواة بين الجنسين. وفي الأدب، دخل اللون البنفسجي بفضل رواية أليس ووكر بعنوان "اللون البنفسجي"، الذي يتحدث عن امرأة أمريكية زنجية حررت نفسها.

  • Großbritannien London Gay Pride Parade (picture-alliance/ZUMA PRESS/R. Pinney)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    علم قوس قزح

    علم قوس قزح مزركش ويجتمع تحته الكثير من المجموعات: ناشطو سلام دوليون وسحاقيات ومثليون وأنصار منظمة "غرينبيس" لحماية البيئة. قوس قزح يعني النهضة والتغيير والتسامح والسلام، وهو كرمز أقدم مما نعتقد: فمنذ حروب المزارعين في 1525 رفرف علم قوس قزح.


مختارات

بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

سترات صفراء وأقمصة حمراء ونساء بلباس أسود أو أعلام بألوان قوس قزح ـ الألوان تلعب دوراً مهماً في الحراك السياسي، فهي تضع الحدود نحو الخارج وتخلق الهوية في اتجاه الداخل. (04.12.2018)  

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