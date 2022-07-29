ترقب قبل مباراة نهائي يورو 2022 للسيدات بين ألمانيا وإنكلترا

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ترقب قبل المباراة النهائية ليورو 2022 للسيدات. المنتخب الألماني لكرة القدم مرشح ولكن المنتخب الإنكليزي يسعى للفوز وهو يلعب على أرضه. المباراة يوم الأحد ويتوقع حضور أكثر من ثمانين ألف متفرج فيها.
خطفت قائدة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات الأضواء خلال بطولة أوروبا2022. ورغم تعافيها من الإصابة للتو، تمكنت المهاجمة الألمانية من تحقيق رقم قياسي من الأهداف في البطولة. فمن هي اللاعبة الألمانية ألكسندرا بوب؟
يتصاعد القلق في الأوساط الحكومية الألمانية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إضافة إلى الزيادة الكبيرة في تفشي الإصابات في بلدان مجاورة.
ضمن قائمة نهائية من 11 لاعباً يتنافس النجم المصري محمد صلاح مع عمالقة الكرة العالمية على جائزة الأفضل للفيفا. بينما خلت جائزة أفضل مدرب من يورغن كلوب، وأدرجت أسماء أربع لاعبات من برشلونة في القائمة المختصرة لأفضل لاعبة.
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