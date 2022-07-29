 ترقب قبل مباراة نهائي يورو 2022 للسيدات بين ألمانيا وإنكلترا | DW الأخبار | DW | 30.07.2022

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DW الأخبار

ترقب قبل مباراة نهائي يورو 2022 للسيدات بين ألمانيا وإنكلترا

ترقب قبل المباراة النهائية ليورو 2022 للسيدات. المنتخب الألماني لكرة القدم مرشح ولكن المنتخب الإنكليزي يسعى للفوز وهو يلعب على أرضه. المباراة يوم الأحد ويتوقع حضور أكثر من ثمانين ألف متفرج فيها.

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