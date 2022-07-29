ترقب قبل مباراة نهائي يورو 2022 للسيدات بين ألمانيا وإنكلترا

منافسة شرسة.. صلاح يدخل القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021

ضمن قائمة نهائية من 11 لاعباً يتنافس النجم المصري محمد صلاح مع عمالقة الكرة العالمية على جائزة الأفضل للفيفا. بينما خلت جائزة أفضل مدرب من يورغن كلوب، وأدرجت أسماء أربع لاعبات من برشلونة في القائمة المختصرة لأفضل لاعبة.