ترشح المغرب وإسبانيا والبرتغال..ما حظوظ استضافة المونديال؟

المغرب يؤكد تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة المونديال

دخل المغرب بقوّة على خط الترشح لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، مع إعلان الملك محمد السادس تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، بعد مئة عام على انطلاق أهم مسابقة كروية في العالم.