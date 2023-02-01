 ترشح المغرب وإسبانيا والبرتغال..ما حظوظ استضافة المونديال؟ | مسائية DW | DW | 17.03.2023

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مسائية DW

ترشح المغرب وإسبانيا والبرتغال..ما حظوظ استضافة المونديال؟

بعد إعلان المغرب انضمامه إلى إسبانيا والبرتغال للتقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، جدل وتساؤلات..عن حظوظ هذا الترشح؟

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