ترشح المغرب وإسبانيا والبرتغال..ما حظوظ استضافة المونديال؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
بعد إعلان المغرب انضمامه إلى إسبانيا والبرتغال للتقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، جدل وتساؤلات..عن حظوظ هذا الترشح؟
دخل المغرب بقوّة على خط الترشح لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، مع إعلان الملك محمد السادس تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، بعد مئة عام على انطلاق أهم مسابقة كروية في العالم.
على الرغم من الاتهامات التي تلاحقه باغتصاب فتاة في منزله، استدعى المنتخب المغربي نجمه البارز أشرف حكيمي لخوض مباريات ودية ضد البرازيل وبيرو. مدرب المنتخب المغربي أكد أن جميع المغاربة يقفون خلف حكيمي في هذه الظروف العصيبة
أكد الادعاء العام الفرنسي توجيه تهمة الاغتصاب للنجم المغربي أشرف حكيمي، بعد استجوابه واستجواب المشتكية، لكن ليس التهمة مصدر متاعبه الوحيد، فزوجته تطلب الطلاق. ومحامية حكيمي تؤكد أن الاتهامات بحق موكلها "كاذبة".
تعهدت حكومتا إسبانيا والمغرب بالعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، في إشارة على وضع حد لأعوام من الخلافات التي هددت بتقويض الأمن والطاقة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول