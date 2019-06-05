 تردد دي ليخت يحيي آمال برشلونة وسان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 08.07.2019

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عالم الرياضة

تردد دي ليخت يحيي آمال برشلونة وسان جيرمان

يبدو أن مسلسل انتقال ماتياس دي ليخت إلى فريق أوروبي كبير، يرفض الوصول إلى حلقته الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. نجم أياكس أمستردام الشاب اتخذ قراراً يُتوقع أن يحيي آمال برشلونة وباريس سان جيرمان.

UEFA Champions League | Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur | 1. TOR Ajax (Reuters/Action Images/M. Childs)

صورة أرشيفية.

منذ فترة طويلة، تشغل وجهة ماتياس دي ليخت القادمة بال الكثير من متابعي كرة القدم حول العالم، فنجم أياكس أمستردام الشاب أثبت بما لا يدع الشك أنه مدافع من الطراز الرفيع، فضلاً عن شخصيته القيادية فوق المستطيل الأخضر.

وتداولت عدة تقارير صحفية مؤخراً خبر قرب انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي، الذي يرغب في الفوز بكل الألقاب المحلية والقارية مع مدربه الجديد ماوريسيو ساري. بيد أن مدرب نابولي وتشيلسي السابق قد يحرم "السيدة العجوز" من صفقة من العيار الثقيل.

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وفي هذا الصدد، أوردت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن ماتياس دي ليخت، لم يحسم بعد في قرار انتقاله إلى فريق يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية، لأن أسلوب لعب مدرب "البيانكونيري" ماوريسيو ساري لا يعجب كثيراً نجم أياكس أمستردام الشاب.

وتابع المصدر أن ماتياس دي ليخت، يفكر جدياً في باقي العروض المطروحة أمامه، إذ يريد الدولي الهولندي حسم وجهته الكروية القادمة في أقرب وقت ممكن، وذلك باختيار فريق يساعده على التطور كثيراً في عالم كرة القدم.

ومن المتوقع أن يشعل قرار دي ليخت الأخيرة المنافسة من جديد بين عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار: برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، حيث عبرت هذه الأندية في أكثر من مرة عن رغبتها الواضحة في الحصول على خدمات الدولي الهولندي الموهوب.

الجدير ذكره أن ماتياس دي ليخت (19 عاماً) يرتبط بعقد مع أياكس أمستردام يمتد حتى صيف 2021. ويرغب نادي العاصمة الهولندية في الحصول على 75 مليون يورو من أجل السماح لدي ليخت بالرحيل في "الميركاتو" الصيفي.

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