تردد بايرن ميونيخ يسيل لعاب عمالقة إنجلترا

منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة وفيليبي كوتينيو يخطف الأضواء من مباراة تلو الأخرى، إذ لم يحتج صانع الألعاب "الساحر" إلى وقت طويل، من أجل التأقلم مع الدوري الألماني، الذي انضم إليه قبل بضعة شهور فقط.
ورغم تألق الدولي البرازيلي اللافت، إلاّ أن بايرن ميونيخ مايزال متردداً بشأن تفعيل بند يتيح له إمكانية ضم فيليبي كوتينيو بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو، إذ ترى إدارة النادي البافاري أن هذا المبلغ مرتفع للغاية.
ويبدو أن تردد النادي البافاري قد أشعل المنافسة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف الحصول على خدمات فيليبي كوتينيو في نهاية الموسم، حيث تتصارع أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام للحصول على توقيع كوتينيو.
وتشير صحيفة "إكسبريس" البريطانية، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن تشيلسي جدد اهتمامه مرة ثانية بضم فيليبي كوتينيو، حيث حاول "البلوز" ضم الدولي البرازيلي في الصيف لكن الاتحاد الدولي عاقب الفريق بحرمانه من ضم لاعبين في فترتي انتقالات، وذلك بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية.
وتابع نفس المصدر أن تشيلسي تنفس مؤخراً الصعداء بعدما قررت محكمة التحكيم الرياضي قبول استئناف "البلوز"، وبالتالي قدرته على إبرام صفقات كروية في فترة الانتقالات الشتوية.
ويأتي كوتينيو على رأس اللاعبين، الذين يرغب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في ضمهم إلى كتيبته الكروية، لاسيما وأن إدارة الفريق اللندني متسعدة للإنفاق بشكل كبير من أجل إبرام أكثر من صفقة مميزة.
وترى إدارة تشيلسي أن الفريق في حاجة ماسة إلى لاعب من طينة فيليبي كوتينيو يساعد الفريق على المنافسة على الألقاب، خاصة وأن الدولي البرازيلي نشر سحره مع الفريق قبل سنوات خلال حمله قميص ليفربول. أما مانشستر يونايتد وتوتنهام فإنهما يمران بمرحلة إعادة بناء، ويحتجان إلى لاعب على شاكلة فيليبي كوتينيو يكون قادراً على ضبط إيقاع الفريق، وإعطاء الإضافة المطلوبة للفوز، واعتلاء منصات التتويج نهاية الموسم.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري