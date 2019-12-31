تردد بايرن ميونيخ يسيل لعاب عمالقة إنجلترا

منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة وفيليبي كوتينيو يخطف الأضواء من مباراة تلو الأخرى، إذ لم يحتج صانع الألعاب "الساحر" إلى وقت طويل، من أجل التأقلم مع الدوري الألماني، الذي انضم إليه قبل بضعة شهور فقط.

ورغم تألق الدولي البرازيلي اللافت، إلاّ أن بايرن ميونيخ مايزال متردداً بشأن تفعيل بند يتيح له إمكانية ضم فيليبي كوتينيو بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو، إذ ترى إدارة النادي البافاري أن هذا المبلغ مرتفع للغاية.

ويبدو أن تردد النادي البافاري قد أشعل المنافسة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف الحصول على خدمات فيليبي كوتينيو في نهاية الموسم، حيث تتصارع أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام للحصول على توقيع كوتينيو.

وتشير صحيفة "إكسبريس" البريطانية، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن تشيلسي جدد اهتمامه مرة ثانية بضم فيليبي كوتينيو، حيث حاول "البلوز" ضم الدولي البرازيلي في الصيف لكن الاتحاد الدولي عاقب الفريق بحرمانه من ضم لاعبين في فترتي انتقالات، وذلك بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية.

وتابع نفس المصدر أن تشيلسي تنفس مؤخراً الصعداء بعدما قررت محكمة التحكيم الرياضي قبول استئناف "البلوز"، وبالتالي قدرته على إبرام صفقات كروية في فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي كوتينيو على رأس اللاعبين، الذين يرغب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في ضمهم إلى كتيبته الكروية، لاسيما وأن إدارة الفريق اللندني متسعدة للإنفاق بشكل كبير من أجل إبرام أكثر من صفقة مميزة.

وترى إدارة تشيلسي أن الفريق في حاجة ماسة إلى لاعب من طينة فيليبي كوتينيو يساعد الفريق على المنافسة على الألقاب، خاصة وأن الدولي البرازيلي نشر سحره مع الفريق قبل سنوات خلال حمله قميص ليفربول. أما مانشستر يونايتد وتوتنهام فإنهما يمران بمرحلة إعادة بناء، ويحتجان إلى لاعب على شاكلة فيليبي كوتينيو يكون قادراً على ضبط إيقاع الفريق، وإعطاء الإضافة المطلوبة للفوز، واعتلاء منصات التتويج نهاية الموسم.