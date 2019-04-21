تردد أنه من حرس الرئيس.. ضابط يفقد مسدسه في ظروف غامضة ببرلين

ذكر موقع صحيفة "دي فيلت" اليوم الخميس (التاسع من مايو/أيار 2019)، أن ضابط شرطة من الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية، فقد ليلة أمس الأربعاء سلاحه الوظيفي في فندق بالعاصمة الألمانية برلين.

وكانت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ضابط الشرطة، الذي فقد سلاحه ينتمي إلى وحدة مسؤولة عن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، فيما أكد الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية أن انتماء ضابط الشرطة لوحدة مسؤولة عن الرئيس الألماني ليس بالأمر الصحيح.

وفي نفس السياق، قال متحدث باسم المكتب الرئاسي إن ضابط الشرطة "غير مسؤول عن حماية فرانك الرئيس فالتر شتاينماير"، وأضاف: "لا أحد من الحراس الشخصيين لفرانك فالتر شتاينماير فقد سلاحه الوظيفي".

وأشار موقع صحيفة "تاغس شبيغل" إلى أن ضابط الشرطة، أبلغ شرطة العاصمة الألمانية برلين أنه فقد مسدسه الوظيفي في فندق من ثلاث نجوم بمنطقة "نيو كولن". وأردف الموقع الألماني أن ضابط الشرطة تعرض ربما لعملية سرقة.

في المقابل، أفاد موقع "دي فيلت" أن الادعاء العام في برلين، بدأ عمليات التحقيق في هذه الحادثة من أجل معرفة كل تفاصيلها والعثور على المسدس، الذي اختفى بطريقة غير معروفة.

ر.م/ع.ج.م