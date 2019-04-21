 تردد أنه من حرس الرئيس.. ضابط يفقد مسدسه في ظروف غامضة ببرلين | عالم المنوعات | DW | 09.05.2019

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منوعات

تردد أنه من حرس الرئيس.. ضابط يفقد مسدسه في ظروف غامضة ببرلين

بعدما أوردت تقارير صحفية سابقة أن ضابط شرطة ينتمي إلى وحدة مسؤولة عن حماية الرئيس الألماني شتاينماير فقد سلاحه الوظيفي، نفى متحدث باسم المكتب الرئاسي صحة هذه التقارير، فيما بدأت السلطات التحقيق في هذه الحادثة.

Glock 17 Waffe des Münchener Attentäters (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "دي فيلت" اليوم الخميس (التاسع من مايو/أيار 2019)، أن ضابط شرطة من الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية، فقد ليلة أمس الأربعاء سلاحه الوظيفي في فندق بالعاصمة الألمانية برلين.

وكانت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ضابط الشرطة، الذي فقد سلاحه ينتمي إلى وحدة مسؤولة عن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، فيما أكد الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية أن انتماء ضابط الشرطة لوحدة مسؤولة عن الرئيس الألماني ليس بالأمر الصحيح.

مختارات

في حادثة غريبة بكارلسروه أرادت الشرطة الألمانية مساعدة عائلة بط في عبور الشارع، لكن الأمر لم يرق لأحد المارة وأثار غضبه فقام بالتهجم على رجال الشرطة بعد توجهيه الشتائم لهم. (28.04.2019)

في حادث قد يعتبره البعض طريفا، قام طفلان بسرقة سيدتين في ألمانيا بمسدس لعبة، ويبدوا أن الخوف قد دفعهما إلى العودة مجددا لتهديد السيدتين بعدم إبلاغ الشرطة، وتمكن الطفلان من سرقة نقود إلا أنه تم إلقاء القبض عليهما سريعا. (11.12.2016)

وفي نفس السياق، قال متحدث باسم المكتب الرئاسي إن ضابط الشرطة "غير مسؤول عن حماية فرانك الرئيس فالتر شتاينماير"، وأضاف: "لا أحد من الحراس الشخصيين لفرانك فالتر شتاينماير فقد سلاحه الوظيفي".

وأشار موقع صحيفة "تاغس شبيغل" إلى أن ضابط الشرطة، أبلغ شرطة العاصمة الألمانية برلين أنه فقد مسدسه الوظيفي في فندق من ثلاث نجوم بمنطقة "نيو كولن". وأردف الموقع الألماني أن ضابط الشرطة تعرض ربما لعملية سرقة.

في المقابل، أفاد موقع "دي فيلت" أن الادعاء العام في برلين، بدأ عمليات التحقيق في هذه الحادثة من أجل معرفة كل تفاصيلها والعثور على المسدس، الذي اختفى بطريقة غير معروفة.

ر.م/ع.ج.م

  • Terminator robot from the famous film

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    " أي آي " الثورة الثالثة في عالم السلاح

    كتب أكثر من مائة خبير في الذكاء الاصطناعي إلى الأمم المتحدة وطالبوها بحظر الأسلحة ذاتية التحكم التي يمكن أن تنشط دون تدخل بشري. حتى الآن لا وجود لروبوت قاتل، لكنّ القفزات في مجال الذكاء الاصطناعي جعل ظهورها ضمن المستقبل المنظور. في رسالتهم أكد الخبراء أنّ هذه الأسلحة ستمثل الثورة الثالثة، بعد البارود والأسلحة النووية.

  • Painted scene of British soldiers fighting France during the Napoleonic Wars

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    البارود

    أول ثورة في عالم السلاح حدثت باختراع البارود من قبل الصينيين الذين بدأوا باستخدامه بين القرنين العاشر والثاني عشر بما يمكنّهم من إطلاق مقذوفات من خلال مواسير أسلحة بسيطة. وسرعان ما انتشر في الشرق الأوسط وأوروبا في القرون التالية، وحال ما استقرت صناعتها، أثبتت الأسلحة النارية قدرتها على القتل بما يفوق بأضعاف قدرة القوس والسهم والرمح.

  • Scene from the siege of Mainz following the French Revolution in 1793

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    المدفعية

    أدى اختراع البارود الى دخول المدفعية الى الميدان. وشرعت الجيوش منذ القرن السادس عشر باستخدام قطع مدفعية قادرة على اطلاق كرات معدنية ثقيلة نحو جنود المشاة المهاجمين ولإحداث ثغرات في الأسوار المحيطة بالمدن والحصون . في القرن التاسع عشر طورت أنواع أشد فتكا من المدفعية وزج بها الى ميادين القتال في الحرب العالمية الأولى.

  • British soldiers with a machine gun in the trenches during WWI

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الأسلحة الرشاشة

    أواخر القرن التاسع عشر اخترعت الأسلحة التي ترمي رشقات نارية متتالية سريعة، فغيرت فورا شكل ساحات الحرب. الأسلحة الرشاشة، كما باتت تعرف، أتاحت للمهاجمين السير نحو العدو تحت غطاء ناري كثيف يمنعه من المواجهة. قدرة السلاح المميتة تجلت في معارك الحرب العالمية الأولى حيث تمكن المتحاربون من قتل جنود المشاة وهم يتقدمون عبر الأرض بين القطعات.

  • WWI - Biplans fly in formation

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات المقاتلة

    العقول التي تحرك الجيوش لم تهمل اختراع أول طائرة عام 1903، فبعد ست سنوات، اشترى الجيش الأمريكي أول طائرة حربية غير مسلحة وهي "رايت ميليتري فلاير" المنتجة عام 1909. في السنوات التي تلت، استمرت تجارب العلماء والمختصين على الطائرات وطورت القاذفة والمقاتلة. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، باتت القاذفات والمقاتلات عماد سلاح الجو الذي أنشأ مستقلا عن الجيوش.

  • German tanks and military transport during the German invasion of Poland during WWII

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    العجلات والوحدات الآلية

    اعتادت الجيوش على استخدام الجنود والخيول للحرب ولنقل المعدات العسكرية. ولكن بحلول الحرب العالمية الأولى بدأت الجيوش باستخدام الآليات من قبيل السيارات والدراجات النارية والشاحنات والدبابات والمدرعات وناقلات الأشخاص المدرعة فكانت النتيجة جيوشا شديدة البأس. ألمانيا النازية هي أول من أطلق استراتيجية الحرب الآلية الخاطفة " Blitzkrieg".

  • V-2 rocket launch

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الصواريخ

    رغم قدرة المدفعية التدميرية، فقد بقي مداها قصير نسبيا، وجاء اختراع الصواريخ في الحرب العالمية الثانية ليتيح فجأة للجيوش استهداف أهداف تبعد عنها مئات الكيلومترات. كان أول صاروخ من صنع المانيا وهو V-2 بدائيا، لكنه أرسى القواعد لصناعة الصواريخ العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية.

  • US jets fly over Korea in 2017

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات النفاثة

    ظهرت الطائرات النفاثة أول مرة نهاية الحرب العالمية الثانية الى جنب الطائرات المروحية. المحركات النفاثة زادت من سرعة وقدرة الطائرات على الارتفاع ما جعلها هدفا صعبا لمدفعية والأسلحة المضادة الطائرات وحتى شبكات الرادار. بعد الحرب العالمية الثانية طورت طائرة استطلاع نفاثة تملك القدرة على التحليق على ارتفاع 25 كيلومتر وتطير بسرعة تفوق سرعة الصوت.

  • French atom bomb test near Mururoa

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الأسلحة النووية

    الثورة الثانية في عالم السلاح اعلنت عن نفسها بشكل مروع في السادس من آب/ اغسطس 1945 حين القت الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة هيروشما في اليابان "الصبي الصغير" وهي القنبلة النووية الأولى . قتلت القنبلة وجرحت فورا من 60 الى 80 ألف انسان . في الحرب الباردة طوّرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا آلاف القنابل الأشد فتكا.

  • German soldier works with a radar screen

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    ماكنة الحرب في العصر الرقمي

    شهدت العقود الأخيرة تناميا في استخدام الكومبيوتر في الماكنة العسكرية. العالم الرقمي جعل وسائل الاتصال أسرع وأبسط، وزاد إلى حد كبير من دقة إصابات بعض الأسلحة. وتركز الجيوش اليوم على تطوير وسائل الحرب الإلكترونية، للدفاع عن البنية التحتية ولتمكين الجيوش من مهاجمة الخصوم على فضاء السايبر.الكسندر بيرسن/ ملهم الملائكة


مختارات

تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

يحذر خبراء الذكاء الاصطناعي" أي آي " من مخاطر ثورة قد تحدث لو طُورت أسلحة مميتة ذاتية التحكم والعمل بشكل غير مدروس، لكنّ السؤال المهم يبقى: ما هي الاختراعات التي أحدثت فعلا ثورات في عالم السلاح وصناعته؟ (16.11.2017)  

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