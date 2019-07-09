 ترددات جديدة لبث قنوات DW بالعربية والإنجليزية عبر الأقمار الاصطناعية | معلومات وخدمات | DW | 02.10.2019

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معلومات وخدمات

ترددات جديدة لبث قنوات DW بالعربية والإنجليزية عبر الأقمار الاصطناعية

نلفت انتباه مشاهدي قنوات DW باللغتين العربية والإنجليزية إلى تغيير ترددات البث على الأقمار الاصطناعية. وفيما يلي ترددات البث الجديدة.

DW Satellitenschüsseln auf dem Funkhaus in Berlin (DW)

تنويه لمشاهدي قنوات DW

يرجى الإنتباه إلى توقف ترددات البث الفضائي SD لقناة DW الإنجليزية عبر القمر  الاصطناعي هوت بيرد Hotbird-13.

وابتداء من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2019 يتم البث فقط عبر قنوات HD على القمر الاصطناعي هوت بيرد Hotbird-13.

كما يتوقف البث على القمر الاصطناعي Badr-4 على التردد القديم 11.996 MHz.

وابتداء من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2019 يتم بث DW عربية على القمر Badr-4 بالتردد 12.111 MHz.

 