 ترحيل حارس بن لادن ـ المعارضة الألمانية تتهم سلطات بلدها بـ″عدم احترام القانون″ | معلومات للاجئين | DW | 17.07.2018

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معلومات للاجئين

ترحيل حارس بن لادن ـ المعارضة الألمانية تتهم سلطات بلدها بـ"عدم احترام القانون"

اتهم رئيس حزب الخضر الألماني المسؤولين السياسيين في بلده بــ"عدم احترام القانون" وذلك على خلفية ترحيل التونسي سامي ا. من ألمانيا رغم وجود حكم قضائي بمنع ترحيله. وقال إن هناك تفسيرين لعملية ترحيله آخرها سيكون "فضيحة حقا".

Screenshot | Sami A. - mutmaßlicher Leibwächter Osama bin Ladens (Youtube/spiegeltv)

انتقد روبرت هابك، رئيس حزب الخضر الألماني، عملية ترحيل التونسي سامي ا. المشتبه بكونه حارسا سابقا لأسامة بن لادن، الذي رحلته ألمانيا إلى بلده صباح الجمعة الماضية عبر مطار دوسلدورف، ووصفها بأنها تمثل "عدم احترام للقانون".

Deutschland das neue Führungsduo der Grünen (Reuters/H. Hanschke)

روبرت هابك، رئيس حزب الخضر الألماني

وقال هابك اليوم الثلاثاء (17 يوليو/ تموز 2018)، في حديث مع برنامج "مجلة الصباح (مورغن ماغازين)" على القناة الثانية الألمانية "زد دي اف" إن وزارة الداخلية الألمانية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين كانا على علم بأن هناك قضية معروضة أمام المحكمة الإدارية في غيلزنكيرشن "ولذلك فإن السؤال ليس هنا حول وصول قرار منع الترحيل إلى مكتب الهجرة في الموعد السليم أم لا". وتابع رئيس حزب الخضر "المفروض أن تنتظر أي سلطة القرار القضائي، ويجب عدم الاستهزاء بدولة القانون".

وبالنسبة لروبرت هابك فإن هناك تفسير واحد من اثنين بشأن ترحيل التونسي سامي ا. رغم وجود حكم قضائي يمنع ترحيله وأوضح هابك: فإما أن السلطات المسؤولة لا تتعاون مع بعضها البعض بشكل جيد، أي أن هناك فوضى وعدم ثقة فيما بينها. وإما أن هناك ما يشبه "تعليمات تم اتخاذها من أعلى، وكان يجب ألا تصدر أبدا". وتابع فإذا كانت الثانية "فسيكون الأمر فضيحة حقا".

وتحفظ روبرت هابك بشأن اعتبار المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة يمكن ترحيل مواطنيها بسهولة وقال "بشكل عام، نحن ننتقد بشدة ما يخص بلدان المغرب العربي" غير أنه أوضح أن الأوضاع القانونية في تونس أفضل منها قليلا عما هو عليه الحال في الجزائر والمغرب.

"قالوا لي إن الأمر جاء من أعلى"

وقد اتهم سامي ا.، عن طريق محاميه، السلطات الألمانية بالقيام بـ"اختطافه"، وقال لصحيفة "بيلد" في عدد اليوم الثلاثاء "في الساعة الثالثة بعد الفجر قاموا بأخذي بكل بساطة". وقد نقل كلام سامي إلى بيلد محاميه التونسي الذي تابع على لسان موكله: "قلت للشرطة إن هذا لا يصح فهناك محكمة منعت ترحيلي، لكنهم أجابوني بأن هذا الأمر جاء من أعلى  وأنه لا يمكنني فعل أي شيء ضده"، حسب ما نقلت الصحيفة.

ص.ش/ ح.ز (د ب أ، اف ب ، رويترز)

  • Marokko Thomas de Maiziere trifft Mohamed Hassad

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

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    إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

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    إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.

  • Bildergalerie Flüchtlingsunterbringung in Deutschland

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.

  • default

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.

    الكاتب: هـ.د


مختارات

تزايد في أعداد التونسيين المرَحلين من ألمانيا إلى بلدهم

انضم سامي ا. إلى تونسيين آخرين تم ترحيلهم من ألمانيا، حيث زادت بقوة أعداد التونسيين المرحلين إلى بلدهم، مقارنة بمثيلاتها قبل أعوام. ووصف محامي سامي ترحيله لصحيفة بيلد بـ"الفضيحة"، مطالبا بإعادته فورا لأولاده بألمانيا. (16.07.2018)  

القضاء التونسي يرفض إعادة حارس بن لادن السابق إلى ألمانيا

بعد ترحيله إلى بلده تونس وخضوعه لتحقيق قضائي بتهمة التورط في نشاطات إرهابية، رفض القضاء التونسي إعادة حارس بن لادن الشخصي السابق سامي ا. إلى ألمانيا، وذلك لعدم وجود طلب ألماني بهذا الخصوص، حسبما ذكرت مصادر قضائية. (14.07.2018)  

محكمة ألمانية تأمر بإعادة حارس بن لادن السابق بعد ترحيله إلى تونس

بعد ترحيل حارس سابق لأسامة بن لادن كان يقيم في ألمانيا منذ أكثر من عشرين، قضت محكمة بإعادته إلى ألمانيا، ذاكرة أن ترحيله "ينتهك سيادة القانون". ويصنف الرجل بأنه خطر، وقد شجع التعامل مع تونسي آخر السلطات على ترحيله. (14.07.2018)  

تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة. (29.02.2016)  

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