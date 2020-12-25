 ترحيب واستعدادات كبيرة لاستقبال بابا الفاتيكان في العراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.02.2021

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ترحيب واستعدادات كبيرة لاستقبال بابا الفاتيكان في العراق

يستعد العراق لاستقبال البابا فرنسيس مطلع الشهر القادم ومقتدى الصدر يرحب بكل "أتباع خاتم الأنبياء"، بينما يكشف سفير العراق في الفاتيكان أن الزيارة ستشهد توقيع على وثيقة سلام مع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

البابا فرانسيس

البابا فرانسيس

من المنتظر أن يبدأ  بابا الفاتيكان البابا فرنسيس  زيارة تاريخية للعراق في الخامس من مارس/ آذار المقبل، تستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين، إلى جانب المرجع الشيعي الأعلى على السيستاني في مدينة النجف وزيارة مدينة أور التاريخية، وإقامة قداس في بغداد فضلاً عن زيارة إقليم كردستان العراق.

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في عظة ذات طابع سياسي بامتياز، بابا الفاتيكان يدعو في عيد الفصح إلى التضامن الدولي وتخفيف أعباء الديون على العالم النامي في سبيل مواجهة عواقب جائحة كورونا، محذراً الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص من تداعيات "تحدّ تاريخي".

يدافع البابا فرانسيس عن حقوق المثليين جنسيا، بينما يستمر في التمييز ضدهم داخل الكنيسة. ما يطرح التساؤل، لماذا ما تزال المثلية الجنسية من المحرمات في نظر الكنيسة الكاثوليكية؟

احتفل نحو 1,3 مليار مسيحي هذا العام بعيد ميلاد استثنائي تحت وطأة جائحة كورونا. فأمام حضور محدود، بابا الفاتيكان يشدد في عظته على ضرورة خدمة الفقراء متعهدا بزيارة قريبة للبنان. وبيت لحم تصلي من أجل الخلاص من الوباء.

وعقب الإعلان عنها رحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر السبت (13 فبراير/ شباط 2021) بهذه الزيارة، وقال في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي توتير: "إن الانفتاح على الأديان أمر مستحب وزيارة البابا للعراق مرحب بها"، مؤكداً أن "كل أتباع خاتم الأنبياء محمد أخوتكم في السلام والإسلام".

من جهته، كشف سفير العراق لدى الفاتيكان رحمن العامري لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد عن برنامج البابا فرنسيس، إذ أنه من المنتظر أن يوقع خلال زيارته هذه على وثيقة سلام مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، وذلك على غرار وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعت في أبو ظبي مع إمام الأزهر الشريف "تسمح بترسيخ علاقات الثقة المتبادلة بين جميع المكونات وتفسح المجال أمام المساجد والكنائس كي تتعاون وتدعو إلى التمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك وتكريس الحكمة والعدل والإحسان"، حسبما أعلن عنه سفير العراق في الفاتيكان.

كما أن الحبر الأعظم سيبحث مع السيستاني "قضايا الحد من التطرف ونبذ الكراهية وإشاعة قيم السلام ومؤازرة سكان المناطق المحررة بسبب المصاعب التي واجهتهم وخاصة سكان سهل نينوى والموصل والمدن المجاورة الذين تم تهجيرهم في أعقاب الأعمال الإرهابية التي نفذتها عصابات داعش". 

وتجري السلطات العراقية استعدادات رسمية كبيرة لاستقبال البابا التي ستشمل محافظات بغداد والنجف والناصرية وإقليم كردستان. 

و.ب/ ع.غ (د ب أ)

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فيديو: تعرف على حياة البابا فرانسيس قبل تقلده أهم منصب في الفاتيكان والعالم

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