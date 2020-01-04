 ترحيب دولي باتفاق واشنطن وطالبان وانقسام بالشارع الأفغاني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.02.2020

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أخبار

ترحيب دولي باتفاق واشنطن وطالبان وانقسام بالشارع الأفغاني

أعلن وزير خارجية ألمانيا استعداد بلاده لدعم عملية السلام بين الأطراف الأفغانية، بعد توقيع الاتفاق التاريخي بين طالبان وواشنطن. ورحبت السعودية بالاتفاق، لكن الشارع الأفغاني قلق ولديه مخاوف بسبب تجربته السابقة مع طالبان.

ممثل طالبان وممثل الولايات المتحدة خلال توقيع الاتفاق التاريخي في الدوحة

تم في الدوحة توقيع اتفاق تاريخي بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة لانهاء أطول حرب في تاريخ أمريكا

وصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة طالبان اليوم السبت (29 شباط/ فبراير 2020) بأنه تطور مهم في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في أفغانستان، مؤكدا ضرورة استمرار الحد من العنف في أنحاء البلاد.

ووقّعت واشنطن اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان في الدوحة اليوم السبت لسحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان، ضمن فترة زمنية من 14 شهرا، وذلك بعد 18 سنة من اندلاع أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة. وشارك في حفل التوقيع عشرات من وزراء خارجية دول العالم. وكان كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وحركة طالبان.

ألمانيا مستعدة لدعم السلام بين الأفغان

مختارات

تفجير انتحاري تبنته طالبان يسقط العشرات من القتلى والجرحي ملقياً بظلال من الشك حول إمكانية الوصول لاتفاق بين الجماعة المسلحة والولايات المتحدة تنسحب على إثره القوات الأمريكية من البلاد. (07.08.2019)

ومن جانبه طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعقد مفاوضات عاجلة بين طالبان والحكومة الأفغانية. وقال اليوم السبت: "على جميع الأطراف أن توفي بالتزاماتها ويجب أن تبدأ في أقرب فرصة المفاوضات الأفغانية-الأفغانية".

ووصف ماس الاتفاق الذي وقع بأنه "فرصة طال انتظارها لبدء عملية السلام في أفغانستان". وحذر في الوقت ذاته من أنه: "لا يصح أن تحدث ردة إلى الحكم الشمولي لطالبان على حساب جيل كامل من الشابات والشباب الأفغان".

وأوضح ماس أن المفاوضات يجب أن تبنى على "ما وصلت إليه أفغانستان خلال السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان ودولة القانون". وأعلن أن ألمانيا على استعداد لدعم عملية السلام بين الأطراف الأفغانية بصورة فعالة، وسوف تعمل أيضا في المستقبل على إيجاد حل سلمي للصراع في أفغانستان.

ترحيب سعودي بالاتفاق

كما رحبت السعودية بتوقيع الاتفاق "لما لذلـك مـن دور في استعادة جمھوريـة أفغانستان الإسلامـية استقرارھا بما يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي"، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعوديـة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

انقسام في الشارع الأفغاني

وراوحت ردود فعل الأفغان بين القلق والتفاؤل الحذر، مع تشكيك كثيرين في نوايا المتمردين. وخلال حديث مع وكالة فرانس برس، قال التاجر نجيب حليمي (50 عاما) "أنا متشائم بخصوص الصفقة وقلق مما سيحدث لاحقا".

وكان الناطق السياسي باسم طالبان سهيل شاهين قد قال مباشرة عقب توقيع الاتفاق، لوكالة فرانس برس إن النساء الأفغانيات "يجب ألا يقلقن على حقوقهن". وأضاف "نحن نقبل حقوقهن ونعترف بحقهن في التعليم والعمل .. فقط نطلب منهن كنساء مسلمات ارتداء الحجاب".

لكن الناشطة زهراء حسيني (28 عاما) عبرت عن عدم ثقتها بهذه التصريحات. وقالت لفرانس برس في كابول "لا أثق بطالبان، وأتذكر قمعها للنساء عندما كانت في السلطة".

وقال عارف الله سعد، من سكان ولاية خوست شرق البلاد التي فيها حضور قوي لطالبان، "نحن متفائلون بشدة بخصوص هذا الاتفاق، وننتظر بفارغ الصبر أن يغادر الغزاة أفغانستان".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


مختارات

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

أذرع مكسورة وأرجل مبتورة وإصابات بالعمى. في السنة الماضية وحدها أصيب 12 ألف جندي وشرطي أفغاني أثناء الخدمة. كثيرون منهم يعانون اليوم من إعاقات جسدية؛ غير أنه لا تتم العناية بهم كما يجب، بل ويفتقرون لكل شيء، كل شيء. (09.08.2017)  

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