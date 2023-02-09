ترحيب حماسي بالرئيس الأوكراني في البرلمان الأوروبي

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم الخميس (التاسع من شباط/فبراير 2023) عن دعمها لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى. وقالت ميتسولا، في جلسة مشتركة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "يجب على الدول أن تنظر بسرعة، كخطوة تالية، في توفير أنظمة بعيدة المدى والطائرات التي تحتاجونها لحماية الحرية التي اعتبرها الكثيرون أمرا بديهيا"، مما أثار تصفيقا من النواب الأوروبيين.

وقالت ميتسولا "ردنا يجب أن يكون متناسبا مع التهديد، والتهديد وجودي". كما أكدت ميتسولا على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. وقالت ميتسولا "كنا معكم من قبل، ونحن معكم الآن، وسنكون معكم طالما هناك حاجة لذلك".

من جانبه وجه الرئيس الأوكراني الشكر للاتحاد الأوروبي ومواطنيه على المساعدة التي تتلقاها بلاده وقال زيلينسكي في كلمته أمام نواب البرلمان الأوروبي "شكرا لكم"، بينما استقبله النواب بالكثير من التصفيق الحار والهتافات وارتدى بعضهم ملابس بها اللونان الأزرق والأصفر للإشارة إلى العلم

الأوكراني.

وأكد الرئيس الأوكراني مخاطبا أعضاء البرلمان الأوروبي إن قوات بلاده التي تقاتل الجيش الروسي "تدافع عنكم"، في كلمة دعا فيها إلى مزيد من الدعم العسكري الأوروبي لبلاده. وخاطب النواب الأوروبيين قائلا "إننا ندافع في مواجهة أقوى قوة معادية لأوروبا في العالم الحديث - إننا ندافع عن أنفسنا، نحن الأوكرانيين في ساحة المعركة، إلى جانبكم".

ويزور زيلينسكي بروكسل في إطار جولة قادته إلى عواصم أوروبية يسعى من خلالها إلى دفع القادة الأوروبيين إلى تزويد بلاده طائرات وأسلحة بعيدة المدى لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب)