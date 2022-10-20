ترحيب حار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد

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ريشي سوناك ثالث رئيس وزراء لبريطانيا يعد بعصر جديد من الاستقرار والوحدة.
بات الطريق ممهدا أمام ريشي سوناك وزير المالية البريطاني السابق ليصبح رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بعدما سحبت منافسته الوحيدة بيني موردونت ترشحها. كما مهد انسحاب رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون الطريق أمام فوز سوناك.
قالت تقارير صحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عاد إلى بريطانيا في مسعى لاستعادة منصبه الذي أجبر على مغادرته، وسط تحذيرات من بعض زملائه من أن عودته قد تتسبب في مزيد من الفوضى السياسية.
يتنافس عدد من النواب من أجل الفوز بسباق رئاسة حزب المحافظين لاختيار خلف للمستقيلة ليز تراس. وبموجب القواعد التي قدمها الحزب يحتاج أي مرشح "إلى دعم ما لا يقل عن 100 نائب من أصل 357 نائبا محافظا في البرلمان.
تعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك تحقيق "الاستقرار والوحدة" في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية، بعد انتخابه رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين. فمن هو سوناك الذي فاز في السباق إلى داونينغ ستريت بالتزكية؟
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