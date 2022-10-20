ترحيب حار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد

بوريس جونسون يعلن استعداده لخوض انتخابات حزب المحافظين البريطاني

قالت تقارير صحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عاد إلى بريطانيا في مسعى لاستعادة منصبه الذي أجبر على مغادرته، وسط تحذيرات من بعض زملائه من أن عودته قد تتسبب في مزيد من الفوضى السياسية.