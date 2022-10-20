 ترحيب حار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد | DW الأخبار | DW | 24.10.2022

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DW الأخبار

ترحيب حار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد

ريشي سوناك ثالث رئيس وزراء لبريطانيا يعد بعصر جديد من الاستقرار والوحدة.

المزيد من المركز الإعلامي

Britain's Prime Minister Liz Truss delivers a speech outside of 10 Downing Street in central London on October 20, 2022 to announce her resignation. - British Prime Minister Liz Truss announced her resignation on after just six weeks in office that looked like a descent into hell, triggering a new internal election within the Conservative Party. (Photo by Daniel LEAL / AFP)

بريطانيا .. ليز تراس تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين 20.10.2022

مسائيةDW : ريشي سوناك ... هل يجلب الوحدة والاستقرار لبريطانيا؟

مسائيةDW : ريشي سوناك ... هل يجلب الوحدة والاستقرار لبريطانيا؟ 24.10.2022

ليز تراس رئيسة للوزراء.. إلى أين ستقود بريطانيا؟

ليز تراس رئيسة للوزراء.. إلى أين ستقود بريطانيا؟ 05.09.2022

كان بوريس جونسون شخصية مميزة وأكسبه سلوكه الغير مألوف وعباراته غير التقليدية شعبية لدى البريطانيين

صعود وسقوط بوريس جونسون 07.07.2022

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مُنحت جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية لهذا العام للكاتب والموسيقي الأوكراني سرهي شهدان

كاتب أوكراني يفوز بجائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية 23.10.2022

القصف الروسي على أوكرانيا يسبب انقطاع التيار الكهربائي في المدن ومسؤولون أوكرانيون يتهمون روسيا بارتكاب جرائم إبادة.

تضرر 40 بالمائة من محطات الطاقة الأوكرانية جراء القصف 23.10.2022

جيورجيا ميلوني تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا

اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا 23.10.2022

مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة أميني على يد شرطة الأخلاق

مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران ضد النظام 23.10.2022

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Conservative leadership bid. Rishi Sunak speaking during a hustings event at the NEC in Birmingham as part of his campaign to be leader of the Conservative Party and the next prime minister. Picture date: Tuesday August 23, 2022. See PA story POLITICS Tories . Photo credit should read: Jacob King/PA Wire URN:68440701

ريشي سوناك سيصبح رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا 24.10.2022

بات الطريق ممهدا أمام ريشي سوناك وزير المالية البريطاني السابق ليصبح رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بعدما سحبت منافسته الوحيدة بيني موردونت ترشحها. كما مهد انسحاب رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون الطريق أمام فوز سوناك.

27/10/2021. London, United Kingdom. Budget Day 2021. Prime Minister Boris Johnson chairs his weekly Cabinet Meeting inside the Cabinet room of No10 Downing Street on the day the Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak will deliver his Spending Review and Budget to the House of Commons., Credit:Andrew Parsons / Avalon

بوريس جونسون يعلن استعداده لخوض انتخابات حزب المحافظين البريطاني 22.10.2022

قالت تقارير صحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عاد إلى بريطانيا في مسعى لاستعادة منصبه الذي أجبر على مغادرته، وسط تحذيرات من بعض زملائه من أن عودته قد تتسبب في مزيد من الفوضى السياسية.

ARCHIV - 15.07.2022, Großbritannien, London: Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Liz Truss stehen vor der ersten Live-Fernsehdebatte der Kandidaten für den Parteivorsitz der Konservativen Partei, die von Channel 4 veranstaltet wird, im Studio. (zu dpa: «Rennen um Johnson-Nachfolge geht ins Halbfinale - von drei auf zwei») Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس 20.10.2022

يتنافس عدد من النواب من أجل الفوز بسباق رئاسة حزب المحافظين لاختيار خلف للمستقيلة ليز تراس. وبموجب القواعد التي قدمها الحزب يحتاج أي مرشح "إلى دعم ما لا يقل عن 100 نائب من أصل 357 نائبا محافظا في البرلمان.

Conservative leadership bid. File photo dated 04/10/21 of the then Chancellor of the Exchequer, Rishi Sunak arriving on stage to deliver his keynote speech to the Conservative Party Conference in Manchester. In just a few days Britain will find out if Liz Truss or Rishi Sunak has been picked to be the new Conservative leader and the next Prime Minister. Issue date: Friday September 2, 2022. See PA story POLITICS ToriesSunakProfile. Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire URN:68579438

سوناك يَعد بالاستقرار.. من هو رئيس الوزراء البريطاني الجديد؟ 24.10.2022

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك تحقيق "الاستقرار والوحدة" في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية، بعد انتخابه رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين. فمن هو سوناك الذي فاز في السباق إلى داونينغ ستريت بالتزكية؟