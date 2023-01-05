ترتيبات أمريكية إسرائيلية للاجتماع مع أربع دول عربية في المغرب

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد (8 يناير/كانون الثاني 2023) إن إسرائيل والولايات المتحدة تخططان لعقد اجتماع آخر رفيع المستوى مع أربع دول عربية خلال العام الجاري.

وذكر المتحدث أن الاجتماع سيعقد في المغرب خلال الأسابيع القادمة، ومن المرحج أن يكون في مارس/ آذار. وأشار إلى أن مجموعات عمل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة ستلتقي بعد غد الثلاثاء في أبوظبي.

وأوضح المتحدث أن لجنة توجيه مشتركة ستجتمع في الوقت نفسه في أبوظبي للمرة الثالثة منذ قمة النقب التاريخية التي عقدت في مارس/ آذار من العام الماضي.

ومن المنتظر أن تقوم المجموعات ببحث تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول المجتمعة في مجالات الصحة والأمن الإقليمي والتعليم والتسامح والأمن الغذائي والمياه، فضلاً عن السياحة والطاقة.

يذكر أنه خلال القمة الأولى التي عقدت في صحراء النقب، أرسل وزراء خارجية الدول الست إشارة مشتركة ضد إيران، واتفقوا على الاجتماع بانتظام على مستوى عالٍ في المستقبل.

وفي عام 2020، أصبحت الإمارات والبحرين أول دول خليجية توقع اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما أعلن المغرب والسودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاق أبراهام، فيما حافظت كل من مصر والأردن على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وفق اتفاقيات سابقة. وتسعى إسرائيل الآن أيضًا إلى تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

ولم يشارك الأردن في قمة النقب، وبدلاً من ذلك التقى الملك عبد الله الثاني بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقال المتحدث الإسرائيلي إن الأردن لا يزال مدعواً لحضور القمة في المغرب وأن "أي دولة أخرى تنضم إلى اتفاقيات أبراهام مدعوة للحضور"، وأضاف أن أياً من الدول المشاركة في الاجتماع التحضيري في أبو ظبي لم تعرب عن مخاوفها بشأن الحكومة الدينية اليمينية الجديدة في إسرائيل.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)