تربية وإعادة تأهيل.. مراكز لرعاية وحماية الفيلة اليتيمة والمعذبة

عمل طوعي وبدون مخدرات!

في حديقة الفيلة أيضًا تتفاعل الحيوانات مع السياح، ولكن هنا يتم تمويل إعاشتها، بدون إكراه أو إساءة أو سوء استخدام الأدوية، من خلال رسوم الدخول التي يدفعها السياح. هذه اللبؤة التي تُدعى ليلي كانت مدمنة على المخدرات حقيقيًا بعد أن تم تغذيتها لفترة طويلة بالأمفيتامينات لتتمكن من العمل لفترات مضاعفة في قطاع الخشب. والآن تستمتع بحريتها