تربية نحل حديثة عبر تيك توك

يختلف مربو النحل الجدد عن أمثالهم القدامى بالعديد من الأشياء: فقد وصل عدد المتابعين على صفحة المؤثر كوينتين على موقع تيك توك إلى أكثر من مليون. اسم قناته "beesteez" وفيها ينشر مقاطع فيديو عن خلية النحل الخاصة به والتي يعتني بها بشغف.

أما مربية النحل شتيفاني إيدن فقد أرادت أن تقوم بحملة من أجل حماية الطبيعة والحشرات عبر خلية نحلها الخاصة بها، فاكتشفت بذلك العديد من الأمور الجديدة عن نفسها أيضا.

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DW عربية

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