تربية نحل حديثة عبر تيك توك

أصبحت تربية النحل نشاطا مرغوبا وبدأ عدد النحالين الشباب يرتفع، بعدما ساد لسنوات طوال اعتقاد بأن تربية النحل هواية للمتقاعدين فقط وأنها على وشك الانقراض.
يختلف مربو النحل الجدد عن أمثالهم القدامى بالعديد من الأشياء: فقد وصل عدد المتابعين على صفحة المؤثر كوينتين على موقع تيك توك إلى أكثر من مليون. اسم قناته "beesteez" وفيها ينشر مقاطع فيديو عن خلية النحل الخاصة به والتي يعتني بها بشغف.
أما مربية النحل شتيفاني إيدن فقد أرادت أن تقوم بحملة من أجل حماية الطبيعة والحشرات عبر خلية نحلها الخاصة بها، فاكتشفت بذلك العديد من الأمور الجديدة عن نفسها أيضا.
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DW عربية
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