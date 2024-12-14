تربة الأرض ... البطل الخارق الصامت

لا نفكر كثيراً في معظم الأحيان في ذلك. ولكن سواء كنا ننام أو نمشي أو نقود السيارة أو نزرع شيئًا ما، لا يمكننا البقاء على قيد الحياة بدون الأرض تحت أقدامنا. لكنها في خطر. ما الذي يمكن أن ينقذها؟

ما هي "التربة" بالضبط؟ يُطلق عليها في العلم اسم "الغلاف الأرضي". وهي الطبقة العليا من القشرة الأرضية ويبلغ عمقها من متر إلى مترين. ومن الناحية المجازية، فهي تشكل قشرة كوكبنا.

تتشكل التربة عندما يتم تجوية الصخور الصلبة للقشرة الأرضية، أي سحقها على مدى فترة طويلة جدًا من الزمن. ويحدث ذلك من خلال الحرارة والصقيع أو من خلال عمليات كيميائية أو ميكانيكية، على سبيل المثال عندما تخترق المياه أو جذور النباتات الصخور. في التربة السطحية، تختلط المكونات المعدنية من الصخور مع طبقة الدبال الغنية بالمغذيات.

وفي الأساس كلما زادت كمية الدبال، زادت خصوبة التربة. ويتم إنتاج الدبال بواسطة كائنات التربة من بقايا النباتات أو الحيوانات. ويرجع ذلك إلى أن عددًا لا يحصى من الحيوانات مثل الديدان والحشرات تعيش في التربة وعليها، وكذلك الفطريات والطحالب والأشنات والبكتيريا. هناك كائنات حية في كيلوغرام واحد من التربة السليمة أكثر من عدد البشر على الأرض. ومع ذلك، يستغرق الأمر ما يصل إلى 1000 سنة حتى يتشكل سنتيمتران أو ثلاثة سنتيمترات من التربة. ولذلك تعتبر تربتنا مورداً غير متجدد.

تتغذى ديدان الأرض على مخلفات النباتات، وتطلق إفرازاتها المغذيات في التربة وتقوم بتهويتها من خلال أنفاقها صورة من: Krisana Antharith/PantherMedia/IMAGO

التربة مصدر للغذاء والحماية من الفيضانات وتخزين ثاني أكسيد الكربون

تشكل التربة أساس الحياة على الأرض. فهي تقوم بتصفية وتحويل المواد التي تدخل إليها من المجالات الأخرى. وبهذه الطريقة، يتم تنقية المياه الجوفية من الملوثات أثناء انتقالها عبر التربة. وإذا كانت التربة قادرة على تخزين المياه، تقل مخاطر الفيضانات. ويأتي أكثر من 95 في المائة من غذائنا من تربتنا.

وبعد المحيط تعد التربة ثاني أكبر مستودع لغاز ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ، ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري. تمتصه النباتات من الهواء أثناء نموها. وعندما تموت، تقوم كائنات التربة بتحويل الكربون المرتبط بها إلى كربون التربة. ويعمل ذلك كغذاء للنباتات الجديدة.

ليست كل أنواع التربة متشابهة

وتختلف التربة بشكل كبير في بنيتها. على سبيل المثال، تتسرب المياه بسرعة كبيرة في التربة الرملية بسبب التجاويف الكبيرة، مما يعني أن العديد من العناصر الغذائية تنجرف إلى الأعماق ولا تعود متاحة للنباتات. ومع ذلك، توفر التربة الرملية موطنًا للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية المتكيفة وهي مهمة لإعادة تغذية المياه الجوفية.

في التربة التي تحتوي على نسبة عالية من الطين، لا يوجد سوى تجاويف صغيرة جدًا، وتتسرب المياه ببطء شديد، وتظل العناصر الغذائية مترابطة ومتاحة للنباتات. والتربة الأفضل للزراعة هي التربة الطينية، وهي خليط من الرمل والطين والتي تضمن توازنًا مائيًا مستقرًا.

تعمل الآلات الزراعية الثقيلة على ضغط التربة - حيث تتسرب الأمطار بشكل سيئ للغاية، ونتيجة لذلك يتم جرف التربة القيمة أيضًا صورة من: Jochen Tack/picture alliance

وتُعد الغابات الاستوائية المطيرة استثناءً للقاعدة: "كلما زادت طبقة الدبال، زادت خصوبة التربة". وعلى الرغم من أنها لا تحتوي إلا على طبقة رقيقة من الدبال، إلا أن المناخ الدافئ والرطب يعني أن كائنات التربة تنشط هنا على مدار السنة وتمد النباتات بالمواد المغذية باستمرار. أما في المناطق الباردة، فإن العديد من الكائنات الحية في التربة لا تنشط في الشتاء وتتراكم الكثير من المواد العضوية، والتي تتحول مرة أخرى إلى دبال في الربيع.

لماذا تتعرض تربتنا للخطر؟

لأننا نحن البشر نستخدم التربة كثيراً: فنحن نزرع الغذاء، ونستخرج النفط والمواد الخام الأخرى من الأرض، ونبني المساكن والطرق والمباني الصناعية. كل هذا يدمر توازن التربة. لم تعد الكائنات الحية في التربة تعيش تحت الطرقات والمباني - فالتربة تدمر بشكل لا رجعة فيه من خلال ما يسمى بالختم. وأيضًا من خلال التعدين. وتؤدي إزالة الغابات أيضًا إلى إضعاف استقرار التربة.

وتستنزف الزراعة التربة في المقام الأول من خلال الزراعة الأحادية: تحتاج نفس النباتات إلى نفس المغذيات مرارًا وبعد الحصاد، لا يكاد يتبقى على التربة أي مواد نباتية يمكن أن تتحلل إلى دبال. وتصبح التربة فقيرة وتجف. وبعد الحصاد تفتقر التربة إلى الحماية من الرياح والأمطار وأشعة الشمس - حيث تتطاير أو تجرفها الرياح.

وتضعف المبيدات المستخدمة في الزراعة التقليدية الكائنات الحية المهمة في التربة. كما يمكن أن يؤدي الري المفرط إلى الإضرار بالتربة، وتجرف المغذيات، وتصبح التربة مالحة وتنخفض غلة المحاصيل. ويؤدي العمل في الحقل باستخدام الآلات الثقيلة إلى ضغط التربة التي تخزن كميات أقل من المياه، ولا تعود التربة جيدة التهوية وتعاني الكائنات الحية في التربة.

وهناك مشكلة أخرى هي ما يسمى بتحمض التربة. ويحدث هذا بسبب مركبات النيتروجين والكبريت الحمضية - على سبيل المثال من حرق الفحم البني، وتآكل إطارات السيارات وتربية الماشية المكثفة. في التربة المحمضة، يقل التنوع البيولوجي، أي تقل الحياة في التربة، وهذا يعني قلة الدبال - مع ما يترتب على ذلك من عواقب معروفة.

منطقة الحراجة الزراعية في مزرعة غوت آند بوزل صورة من: Emanuel Finckenstein

تتضرر ربع التربة في جميع أنحاء العالم

كما تؤثر عواقب تغير المناخ من صنع الإنسان، مثل الحرارة والجفاف والفيضانات على التربة. وفي الوقت نفسه تؤدي التربة التالفة إلى تفاقم هذه العواقب لأنها يمكن أن تخزن كميات أقل من المياه على سبيل المثال. وحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن التربة المستنفدة تقلل أيضًا من محتوى الفيتامينات والعناصر الغذائية في الغذاء.

وحسب التقديرات فإن ربع جميع أنواع التربة في جميع أنحاء العالم تعتبر متدهورة بالفعل، أي محدودة القدرة. وهذا يؤثر على واحد من كل ستة أشخاص. ووفقاً لمنظمة BUND البيئية، فإن أكثر من ثلثي جميع أنواع التربة في الاتحاد الأوروبي تعتبر متدهورة.

ويتقدم تدهور التربة في العالم بمقدار خمسة إلى عشرة ملايين هكتار إضافية كل عام - مما يهدد الأمن الغذائي العالمي على المدى الطويل.

كيف يمكننا حماية التربة؟

يمكن لإعادة التشجير وإعادة ترطيب المستنقعات وإعادة تطبيع الأراضي المتدهورة أن تستعيد ببطء صلاحية التربة. ويمكننا أيضاً إغلاق أقل قدر ممكن من التربة بالمباني والطرق الجديدة.

ويمكن للزراعة على وجه الخصوص أن تحمي التربة بشكل أفضل: من خلال زراعة التربة بعناية دون استخدام الآلات الثقيلة، أو تقليل المبيدات الحشرية أو الري بالتنقيط، مما يمنع تملح التربة.

عند التغطية يحمي القش أو أي مادة عضوية أخرى التربة من الأعشاب الضارة والجفاف صورة من: Christin Klose/dpa/picture alliance

وفي الحراجة الزراعية، تستخدم الشجيرات والأشجار بين الحقول وعلى أطرافها جذورها لتثبيت التربة في مكانها أثناء هبوب الرياح والأمطار. يحمي القش أو مخلفات النباتات الأخرى في الحقول من الجفاف ويسمح بتراكم الدبال.

كما أن تناوب المحاصيل حيث تُزرع محاصيل مختلفة بانتظام، يقوي التربة كما أن البقوليات مثل البازلاء أو الفاصوليا الحقلية تخصب التربة بالنيتروجين من الهواء مجاناً أثناء نموها.

وحسب BUND، يمكن للتربة المزروعة بشكل مستدام تخزين المياه بشكل أفضل - وبالتالي إنتاج محاصيل أكثر استقراراً في سنوات الجفاف مقارنة بالتربة المزروعة بالطرق التقليدية.

أعده للعربية: م.أ.م