ترانسلفانيا - مجتمع الغجر المنعزل

قرية كاراكسونيفالفا في رومانيا هي مركز غجر غابور ويعيش فيها أكثر من 1000 شخص. يرتدي الرجال قبعات سوداء كبيرة، أما النساء فيرتدين تنانير طويلة. يعمل الرجال تجارا في جميع أنحاء أوروبا، بينما تعتني النساء بتربية الأطفال. ينتمي معظم غجر غابور إلى الطائفة السبتية وهم من المسيحيين البروتستانت. يتعلم الكثيرون القراءة من أجل قراءة الإنجيل. جلب لهم تخليهم عن تناول لحم الخنزير واستهلاك التبغ والكحول احتراما واعترافا من الخارج. يُعَد غجر غابور الأرستقراطيين من بين الغجر. ولديهم قوانينهم الخاصة في جميع مجالات الحياة ويحلون مشاكلهم داخل المجتمع، وتلجأ الشرطة أحيانا إلى طلب المساعدة من زعمائهم في حالات النزاع. تشكل الأعراس ذروة احتفالاتهم ويعد الزفاف أساس مجتمعهم. لا يتزوجون سوى بين بعضهم. لذا تتوقف الفتيات عن الذهاب إلى المدرسة في سن الحادية عشرة وغالبا يتزوجن في سن الرابعة عشرة. أما الفتيان فيغادرون المدرسة في سن الرابعة عشرة وينتقلون إلى "مدرسة الحياة" كما يسمون هذه المرحلة. يُظهر الفيلم الوثائقي زواج موندرا البالغة من العمر 14 عامًا من بوبي البالغ من العمر 16 عاما، كما يعرض عائلات أخرى من غجر غابور. لأول مرة يسمحون بإلقاء نظرة عميقة على عالمهم المثير والملون والمتناقض والمغلق أيضا، حيث يعيش الفقراء والأثرياء ضمن مساحة صغيرة جدا، لكن الجميع يشكلون مجتمعا واحدا - يعيش بين التقاليد والضغوط الخارجية الطامحة للتغيير.