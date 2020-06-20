ترامب يوقع أمراً لـ"حماية" النصب والتماثيل التي يستهدفها المتظاهرون

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة (26 حزيران/تموز ) أمراً رئاسياً "لحماية" النصب والتماثيل التي يتم استهدافها في التظاهرات ضد العنصرية التي تهز الولايات المتحدة منذ أسابيع. وذكر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على تويتر أن "الرئيس ترامب وقّع أمراً تنفيذياً لضمان محاكمة أي شخص يدمر أو يخرب نصباً تذكارياً أو تمثالاً".



وكتب ترامب في تغريدة حول القانون الذي وقعه: "كان لي شرف التوقيع على أمر تنفيذي قوي لحماية المباني الأثرية والنصب والتماثيل ومكافحة العنف الإجرامي الأخير"، مضيفاً أن "عقوبات بالسجن لمدة طويلة تنتظر مرتكبي الأعمال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".



ويدعو الأمر الذي وقعه ترامب إلى "تطبيق القوانين التي تفرض عقوبات صارمة بالسجن على الذين تثبت إدانتهم بتدنيس الآثار العامة". ولم ينشر نص المرسوم لكن البيت الأبيض قال أنه سيسمح للحكومة "بملاحقة أي شخص أو منظمة" يلحق ضرراً أو يقوم بانتهاك "ممتلكات دينية".



وأوضح مقر الرئاسة الأميركية أن الحكومة يمكنها أيضاً أن تحرم من المساعدات العامة "بعض الولايات أو الحكومات المحلية" التي لا تنجح "في حماية النصب العامة أو التماثيل من التدمير والتخريب"، وأضاف أن: "الرئيس لن يسمح أبداً بأن يسيطر العنف على شوارعنا ويعيد كتابة تاريخنا ويعرقل أسلوب الحياة الأميركي".

وتهز الولايات المتحدة منذ أسابيع تظاهرات ضد العنصرية. وقد استهدفت خلالها تماثيل عديدة لجنرالات للكونفدرالية أو مؤيدين للعبودية في العديد من المدن الأميركية.

واندلعت التظاهرات في الولايات المتحدة بعد وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد (46 عاماً) اختناقاً في نهاية ايار/مايو في مدينة مينيابوليس، تحت ضغط ركبة الشرطي الأبيض ديرك شوفين على عنقه لأكثر من ثماني دقائق بينما كان يكرر "أعجز عن التنفس".



مشاهدة الفيديو 02:47 شارك ترامب يهدد بنشر الجيش في حال استمرار أعمال العنف في البلاد إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3dA5H ترامب يهدد بنشر الجيش في حال استمرار أعمال العنف في البلاد



إلغاء الزيارة إلى نيوجيرسي

ويأتي قرار ترامب الجديد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أنه ألغى في اللحظة الأخيرة رحلته إلى ولاية نيوجيرسي حيث كان يفترض أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع، والتي أثارت تساؤلات في أوج انتشار وباء كوفيد-19.

وكان جاد دير، أحد الناطقين باسم الرئاسة صرح في وقت سابق أن قرار الرئيس إلغاء رحلته إلى نيوجيرسي "لا علاقة له" بتوصيات فرض الحجر الصحي التي أعلنها حاكم هذه الولاية، على أي شخص سافر إلى ولاية أخرى يسجل عدد الإصابات فيها ارتفاعاً.



وكان حكام ولايات نيوجيرسي ونيويورك وكنتيكت أعلنوا الأربعاء فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على الأشخاص الذين زاروا ولايات يسجل فيها ارتفاع في عدد الإصابات. وزار ترامب الثلاثاء أريزونا التي تعد واحدة من هذه الولايات.

وكان ترامب تجاهل التحذيرات بشأن فيروس كورونا المستجدّ واستأنف الأسبوع الماضي تجمعاته الانتخابية لكن من دون الحشود المتوقعة لإعطاء دفعة قوية لحملة إعادة انتخابه المتعثرة.



وأثار أول تجمّع للرئيس الجمهوري منذ توقف حملته الانتخابية على الأرض بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في مطلع آذار/مارس، جدلاً واسعاً إذ أعرب كثيرون عن قلقهم من التداعيات الصحية لتجمع عدد كبير من الأشخاص قدموا من كافة أنحاء الولايات المتحدة.

م.ع.ح/ع.ش (أ ف ب)