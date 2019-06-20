ترامب يوضح سبب إلغائه هجمات على إيران قبل دقائق من موعدها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة (21 يونيو/ حزيران 2019) إنه "ليس مستعجلا" للرد عسكريا على إيران، مؤكدا أنه ألغى في اللحظات الأخيرة ضربات ضدها ليل أمس الخميس لأنه يريد تجنب وقوع العديد من الضحايا كما رأى أنها ستكون ردا مفرطا.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة أن السقوط المحتمل لـ150 ضحية بحسب تقديرات الجيش الأمريكي "غير متناسب" مع قصف إيران لطائرة مسيرة أمريكية.

وفي سلسلة من التغريدات اليوم الجمعة، قال الرئيس إن الولايات المتحدة كانت مستعدة "الليلة الماضية للرد في 3 مواضع مختلفة ولكن ألغيت الغارات قبل 10 دقائق من قيام الطائرات بالتحرك".

وقال ترمب أيضا: "لست في عجلة من أمري، جيشنا أعيد بناؤه، وجديد، وعلى استعداد للمضي قدما، وإلى حد بعيد هو الأفضل في العالم".

وأوضح ترامب إنه تم تشديد العقوبات الليلة الماضية، وقال "العقوبات موجعة وأضفت المزيد ليلة أمس". مضيفا أنه لن يتم السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية. وقال ترامب إن إيران أمة أكثر ضعفا الأن.

وكان ترامب صرح الخميس أنّ إيران ارتكبت "خطأ جسيماً" بإسقاطها طائرة أميركية مسيّرة في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، في حين أكّدت طهران أنّ الطائرة انتهكت مجالها الجوي.

ص.ش/ز.ا.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)