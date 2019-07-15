 ترامب يواصل خطابه ″العنصري″ مستهدفا نائب ماريلاند | أخبار | DW | 28.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب يواصل خطابه "العنصري" مستهدفا نائب ماريلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترامب متهم مجددا بالعنصرية بعد مهاجمته نائبا ديمقراطيا عن ولاية ماريلاند واصفا دائرته، بالتيمور، التي تقطنها غالبية من المواطنين السود بأنها "مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بالفئران".

USA Politiker Elijah Cummings Demokraten (picture-alliance/AP Photo/J.S. Applewhite)

بعد أقل من أسبوعين على دعوته أربع نائبات ديموقراطيات متحدرات من أقليات إلى "العودة من حيث أتين"، أثار ترامب موجة تنديد جديدة في الولايات المتحدة بعد ثلاث تغريدات صباحية لاذعة.

وبعدما انتقد النائب الديموقراطي عن ماريلاند إيلايجا كامينغز ظروف اعتقال القاصرين من طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ندد ترامب بتصريحاته معتبرا أن "دائرته بالتيمور أسوأ بكثير وأخطر بكثير".

وكتب "لا يود أي إنسان العيش فيها" مضيفا "دائرة كامينغز هي فوضى مثيرة للاشمئزاز، موبوءة بالجرذان والقوارض. لو قضى المزيد من الوقت في بالتيمور، لكان بمقدوره ربما المساعدة على تنظيف هذا المكان الشديد الخطورة والقذارة".

وكان كامينغز (68 عاما)، وهو من أبرز أعضاء مجلس النواب حيث يشغل مقعدا منذ 1996، انتقد الأسبوع الماضي وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفين ماكالينان واتهمه بطمس حقيقة وضع القاصرين المحتجزين في مراكز على الحدود مع المكسيك.

ورد كامينغز على ترامب في تغريدة كتب فيها "إنني أعود إلى دائرتي كل يوم. وفي كل صباح أنهض وأكافح مع جيراني. من واجباتي الدستورية أن أشرف على السلطة التنفيذية. لكنه من واجبي المعنوي أن أخوض معارك من أجل ناخبيّ".

وتغطي دائرة كامينغز قسما كبيرا من مدينة بالتيمور الصناعية البالغ عدد سكانها 620 ألف نسمة، معظمهم من السود.

وردت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المولودة في باليتمور منددة بـ"الهجمات العنصرية" تجاه كامينغز "المدافع الكبير في الكونغرس وفي البلاد عن الحقوق المدنية والعدالة الاقتصادية".

كما كتب نائب الرئيس السابق والمرشح لتمثيل الديموقراطيين في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن على تويتر متوجها مباشرة إلى ترامب "من المشين أن تهاجمه وتهاجم سكان بالتيمور بهذه الطريقة" مضيفا "أثبتّ مرة جديدة أنك غير أهل لمهام" الرئاسة.

وتواجه المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مشكلات اجتماعية متفاقمة مع انتشار المخدرات والجريمة، وتعد من المدن الأميركية الأكثر عنفا إذ تسجل معدلا يفوق 300 جريمة قتل في السنة منذ 2015.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، توتير) 

مشاهدة الفيديو 02:37

ماذا قالت ميركل حول تعليقات ترامب العنصرية وعن صحتها البدنية؟

 

مختارات

ترامب يهاجم السويد بسبب مغني راب أمريكي

على خلفية احتجاز المغني الأمريكي اساب روكي من قبل الشرطة السويدية بعد مشادة عنيفة في شوارع ستوكهولم، هاجم الرئيس دونالد ترامب السويد التي رفضت طلبه إطلاق سراح المغني قبل انتهاء الإجراءات القضائية، حسب موقع شبيغل أونلاين. (26.07.2019)  

حتى بعد مقترح بعزله ـ ترامب يواصل مهاجمة النائبات الأربع

رفض مجلس النواب الأمريكي اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس ترامب من منصبه بسبب تصرحيات وصفت بالعنصرية ضد أربع برلمانيات. ترامب اعتبر المقترح "سخيفا جدا" وواصل هجومه على البرلمانيات ونصحهن مجددا بـ"العودة" من حيث أتين. (18.07.2019)  

بسبب ترامب.. "منصب الرئيس الأمريكي بات يجسد العنصرية"

في انتقاد غير مسبوق، قال مدير عملاق الصناعة الألمانية، سيمنس، جو كيزر إن منصب الرئيس الأمريكي في ظل حكم ترامب تحول لوجه يجسد "العنصرية والإقصاء". وهذا ما يحزنه، حسب ما جاء في تغريدة للمسؤول الاقتصادي الرفيع في ألمانيا. (21.07.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ماذا قالت ميركل حول تعليقات ترامب العنصرية وعن صحتها البدنية؟  

مواضيع ذات صلة

USA Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib

الديمقراطيون يتحركون ضد ترامب بسبب "تغريدات عنصرية" 15.07.2019

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ترامب باستخدام "لغة مشينة بحق أعضاء في الكونغرس"، وذلك في إشارة لتغريداته ضد أربع نائبات ديمقراطيات من أصول مهاجرة. ترامب لم يتراجع بل واصل هجومه على المجموعة.

Brüssel Theresa May & Donald Trump

ماي ترفض هجوم ترامب على نائبات من أصول مهاجرة 15.07.2019

أثارت تغريدات لترامب دعا فيها برلمانيات ديموقراطيات "للعودة" من حيث أتين انتقادات داخل الولايات المتحدة وخارجها؛ إذ وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغريدات الرئيس الأميركي بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

USA Washington - 116th Vereidigungszeremonie des US Repräsentantenhaus

"النواب الأمريكي" يدين هجوم ترامب على أربع نساء في الكونغرس 17.07.2019

أدان مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحات تتسم بالتمييز العنصري ضد أربع نساء ديمقراطيات في الكونغرس ينتمين لأقليات مختلفة، في تصويت رمزي يهدف إلى وصم ترامب وزملائه الجمهوريين الذين أيدوه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  