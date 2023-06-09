ترامب يواصل التحدي قبيل محاكمة تاريخية في ميامي

فيما يستعدالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة، تسجل استطلاعات للرأي تقدمه على باقي منافسيه الجمهوريين وخاصة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024.

وسجل ترامب دعما مهيمنا بنسبة 61% من الناخبين الجمهوريين مقارنة بـ 23% فقط لديسانتيس في استطلاع أجرته شبكة (سي بي إس نيوز) بعد اتهامه بإساءة التعامل مع الوثائق وعرقلة العدالة.

ويظهر الاستطلاع أن ترامب عزز تقدمه الملحوظ على منافسيه الجمهوريين منذ أن أصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جرائم اتحادية، بعد أن وجهت إليه لائحة اتهام تتضمن 37 اتهاما على خلفية تهمة الاحتفاظ بوثائق سريّة بعد انتهاء ولايته.

وعلى ما يبدو، لم تؤثر أي من هذه الأخبار على الإطلاق على تقدم ترامب في استطلاعات الرأي، والتي كانت تنمو باطراد منذ أن أعلن ترشحه للرئاسة في أواخر العام الماضي.

الاستبيانات الجديدة نشرت بينما وصل ترامب إلى ميامي استعدادا للمثول أمام المحكمة الفيدرالية (الثلاثاء 13 يونيو/ حزيران 2023)، في محاكمة تتجاوز بكثير تهم سوء التصرّف التي لاحقته في الماضي ونجح في التملّص منها.

ترامب يواصل التحدي

وبنبرة تحدّي معهودة من ترامب، كتب الأخير على شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له "تروث سوشال" وهو يتوجه لقضاء ليلته في نادي الغولف الخاص به والذي يبعد 125 دقيقة عن المحكمة "علينا أن نكون جميعاً أقوياء وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي الذين يدمّرون بلادنا بشكل منهجي"، مؤكدا أن لائحة الاتهام الأخيرة لن تجبره على الانسحاب من الانتخابات. وقال ترامب لموقع بوليتيكو على متن طائرته خلال توجهه لمهرجان انتخابي في عطلة نهاية الأسبوع "لن أنسحب أبداً".

الكشف عن لائحة الاتهامات ضد ترامب في قضية الوثائق الشديدة الحساسية

والملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين الأربعاء متّهم بحيازة أسرار حكومية ورفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

إجراءات أمنية

لائحة الاتهام الخطيرة التي يقول أنصار ترامب إنها ذات دوافع سياسية لعرقلة عودته إلى البيت الأبيض، مخاوف من حصول اضطرابات، حيث تتحضر شرطة ميامي لاستقبال محتجين قد يصل عددهم إلى 50 ألف شخص.

وقال رئيس بلدية ميامي الجمهوري فرانسيس سواريز للصحافيين "نأمل أن يكون الغد سلمياً. نشجّع الناس على أن يكونوا مسالمين في إظهار مشاعرهم".

ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى ناديه للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي بعد ذلك لإعادة تأكيد براءته في خطاب سيلقيه أمام أنصاره.

وخضع الرئيس الجمهوري السابق مرتين للمحاكمة أمام الكونغرس واتُهم بالتدخل في تحقيق فدرالي بشأن وجود علاقات بين حملته الانتخابية وروسيا، كما دين في محاكمة مدنية بتهمة الاعتداء الجنسي.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)