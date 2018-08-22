 ترامب يواجه أحد أسوأ أيامه في البيت الأبيض | أخبار | DW | 22.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ترامب يواجه أحد أسوأ أيامه في البيت الأبيض

شهد مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي بأن دونالد ترامب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016، فيما أدين مانافورت مدير حملة ترامب السابق بثماني مخالفات مالية.

Kombi-Bild - USA Russland-Affäre - Donald Trump, Michael Cohen und Stormy Daniels (picture alliance/AP)

تهدج صوت مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي عدة مرات وهو يقر بالذنب في ثماني تهم جنائية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ومن بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. ويواجه كوهين عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ويمثل إقراره بالذنب تغيرا دراميا بعدما تفاخر في السابق بأنه يصحح لترامب وسيدافع عنه.

ويقول معظم خبراء القانون إنه لا يمكن توجيه اتهامات لرئيس حالي بارتكاب جريمة، لكن الدستور يسمح للكونغرس بمساءلة وعزل رئيس لارتكابه "جرائم ومخالفات خطيرة".

ويهيل اتهام كوهين الضغوط السياسية على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني إذ يحاول الديمقراطيون استعادة سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

وقال كوهين للقاضي وليام بولي إنه رتب مدفوعات لامرأتين بهدف شراء صمتهما "بغرض التأثير في الانتخابات بالأساس" وذلك "بالتنسيق مع مرشح لمنصب اتحادي وبتوجيه منه".

وحصلت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز على 130 ألف دولار كما تلقت عارضة مجلة بلايبوي السابقة كارين مكدوجال مبلغ 150 ألف دولار. ولم يذكر كوهين ترامب بالاسم أمام المحكمة لكن محاميه لاني ديفيس قال فيما بعد إن موكله كان يشير إلى الرئيس الأمريكي.

وأضاف ديفيس في بيان "أقر (كوهين) اليوم مع حلف اليمين بأن دونالد ترامب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بدفع المال لامرأتين بغرض التأثير في انتخابات بالأساس". وتابع "إذا كانت هذه المدفوعات جريمة بالنسبة لمايكل كوهين فلماذا لا تكون كذلك بالنسبة لدونالد ترامب؟"

ونفى ترامب إقامة علاقات جنسية مع المرأتين. وقال محاميه رودي جولياني إن الغرض من المدفوعات هو رفع الحرج عن ترامب وأسرته ولم تكن لها علاقة بالحملة الانتخابية. ولم يتطرق ترامب لكوهين خلال حشد انتخابي بعد ذلك بساعات في ولاية وست فرجينيا.

 

مشاهدة الفيديو 03:00
بث مباشر الآن
03:00 دقيقة

تخبط أمريكي واضح فيما يخص طريقة التعامل مع روسيا .. خبيران في الشأن الأمريكي يوضحان .

 

وانتقد جولياني كوهين ووصفه بأنه "جرذ مخادع صغير" مضيفا أن محامي ترامب السابق له تاريخ في الكذب. وقال جولياني "أرى أن ساحة الرئيس بريئة تماما. انتهى موضوع كوهين".

وينص القانون الأمريكي على ضرورة الكشف عن المساهمات المقدمة للحملات الانتخابية. ويرى خبراء أنه يمكن اعتبار دفع أموال لإسكات مزاعم إقامة علاقة جنسية خلال الفترة السابقة للانتخابات مساهمة في الحملات الانتخابية التي ينبغي ألا تتجاوز 2700 دولار للشخص الواحد في انتخابات واحدة.

وقال روس جاربر وهو محام دافع عن أربعة حكام جمهوريين في قضايا مساءلة إن تصريحات كوهين "تزيد كثيرا من احتمال أن يبدأ الديمقراطيون تحقيقات مساءلة إذا سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي".

 

إدانة مانافورت بثماني مخالفات مالية

في سياق متصل، أُدين بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية يوم الثلاثاء في ثماني تهم بالاحتيال الضريبي والمصرفي والتقاعس عن الإفصاح عن حسابات مصرفية خارجية، وذلك بعدما قالت هيئة محلفين إنها غير قادرة على التوصل إلى إجماع بشأن عشر تهم أخرى.

وبعد نحو أربعة أيام من المشاورات، أدانت هيئة المحلفين مانافورت بتهمتين من بين تسع تهم بالاحتيال المصرفي، كما أدانته بالتهم الخمس المتعلقة بالاحتيال الضريبي وبتهمة واحدة من بين أربعة بالتقاعس عن الكشف عن حسابات مصرفية.

وأعلن القاضي تي.إس إليس بطلان الإجراءات القانونية بخصوص التهم العشر الأخرى بعدما أبلغته هيئة المحلفين بأنها غير قادرة على التوصل إلى حكم بشأن تلك التهم.

ومحاكمة مانافورت هي أول محاكمة تنبثق عن التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016. والتهم الموجهة لمانافورت تسبق في الغالب عمله ضمن حملة ترامب.

 

  • USA | Ivanka Trump (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    إيفانكا .. جمال وإقدام

    إيفانكا الحاصلة على شهادة البكالوريوس من كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، هي الابنة الكبرى لدونالد ترامب، وبجمالها الجذاب لعبت دورا كبير في تلميع صورة أبيها في حملته الانتخابية في السباق الرئاسي. وفقد عملت كعارضة أزياء في وقت مبكر من عمرها.

  • USA Ivana Trump & Donald Trump (Getty Images/AFP/Swerzey)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    إيفانا ماري ترامب

    إيفانا ماري ترامب المولودة في جمهورية تشيكوسلوفاكيا سابقة عام 1949، سيدة أعمال أمريكية وعارضة أزياء سابقة، وظهرت في بعض المسلسلات التلفزيونية الأمريكية. تزوجت من دونالد عام 1977 وأنجبت له ولدان وأبنتهما إيفانكا عام 1981. لكنها تطلقت من دونالد وتزوجت بعدها مرتين. وتنشط إيفانا الآن في مجالي البيئة والموضة.

  • U⁮SA | Tiffany Trump auf dem Republican National Convention in Cleveland (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    تيفاني .. البعيدة عن أضواء أبيها

    تيفاني، وهي واحدة من أولاد ترامب الخمسة، وتدرس في جامعة بنسلفانيا، وتقول الصحف الأمريكية إنها ارتبطت بعلاقة مضطربة بوالدها دونالد، حتى أنها التزمت الصمت أثناء الحملة الانتخابية التي خاضها والدها في مواجهة غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

  • USA | Marla Maples mit Mutter und Tochter Tiffany Trump (picture-alliance/Globe-ZUMA)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    مارلا ميبلز

    يبدو أن ترامب قد تعرف على ميبلز (في وسط الصورة) أثناء فترة زواجه من إيفانا الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى طلب الطلاق منه عام 1992، وملأت تفاصيل القصة الصحف الأمريكية. وفي عام 1993 تزوج ترامب مارلا وأنجبت له تيفاني، لكنهما تطلقا عام 1999 ليتزوج بعدها ميلانيا.

  • USA Melania Trump in Las Vegas (picture-alliance/dpa/ZUMA Press/B. Tesfaye)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    ميلانيا.. والصور التي تلاحق السيدة الأولى

    منذ ترشح ترامب إلى السباق الرئاسي ركز الإعلام الأمريكي على السيدة الأولى المرتقبة وهي ميلانيا، ففي مطلع آب/أغسطس نشرت صور لها عارية في صحيفة "نيويورك بوست"، وهي الصور التي التقطت على الأرجح في الولايات المتحدة في 1995 في حين أكدت على الدوام أنها جاءت إلى البلاد في 1996.


 

واتهم الادعاء مانافورت (69 عاما) بإخفاء 16 مليون دولار كسبها من عمله كمستشار سياسي لسياسيين موالين لروسيا في أوكرانيا عن سلطات الضرائب الأمريكية وبالكذب على البنوك للحصول على قروض بعشرين مليون دولار.

ولدى وصوله إلى حشد في ولاية وست فرجينيا حاول ترامب النأي بنفسه عن إدانة مانافورت قائلا إنها لا تتعلق به. وأضاف "بول مانافورت رجل جيد... الأمر لا يتعلق بي لكنني مازلت أشعر بأن ما حدث شيء مؤسف. "لا علاقة لهذا بالتواطؤ الروسي... هذه ملاحقة ساحرات وعار". وكتبت الأحكام نهاية السقوط المدوي لمانافورت الذي كان مستشارا سياسيا بارزا في أوساط الجمهوريين السياسية على مدى عقود.

ح.زم / ع.خ (رويترز/ د.ب.أ)

 

مختارات

محامي ترامب السابق يعترف بالتهم الموجهة إليه مقابل اتفاق

وافق مايكل كوهن المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه ضمن تحقيق فدرالي في تعاملاته التجارية وما يشتبه أنه انتهاكات لتمويل الحملة الانتخابية لترامب وذلك مقابل اتفاق مع القضاء. (21.08.2018)  

ترامب يفشل في إخماد عاصفة تصريحاته بشأن روسيا

قلل الديمقراطيون المعارضون من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن التعليقات التي أدلى بها الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس بوتين، في محاولة لإخماد زوبعة من ردود الفعل المنتقدة التي لم تستن حتى الجمهوريين. (18.07.2018)  

ترامب يغرد سعيداً بإقالة أحد أبرز منتقديه في مكتب التحقيقات الفيدرالي

أقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أحد أبرز موظفيه من منتقدي الرئيس الأميركي، وأحد المحققين في احتمال تورط معسكر ترامب في اتصالات مفترضة مع روسيا أثرت على نتائج الانتخابات الرئاسية. (13.08.2018)  

في صور- نساء حول دونالد ترامب

نساء كانوا بجوار دونالد ترامب خلال مسيرته التي عرفت جملة من الإخفاقات والنجاحات. وقد وظف ترامب جمالهن ورقتهن لتغيير صورته الانفعالية المعروف بها. (09.11.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تخبط أمريكي واضح فيما يخص طريقة التعامل مع روسيا .. خبيران في الشأن الأمريكي يوضحان .  

مواضيع ذات صلة

USA John Bolton

بولتون يوجه سهام البيت الأبيض لروسيا وإيران وتركيا 22.08.2018

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن روسيا "عالقة" في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار، مؤكدا أن تأثير العقوبات على إيران "أقوى" مما كان متوقعا، موضحا أن الأزمة مع تركيا يمكن أن تنتهي فورا بشرط..؟

USA Peter Strzok

ترامب يغرد سعيداً بإقالة أحد أبرز منتقديه في مكتب التحقيقات الفيدرالي 13.08.2018

أقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أحد أبرز موظفيه من منتقدي الرئيس الأميركي، وأحد المحققين في احتمال تورط معسكر ترامب في اتصالات مفترضة مع روسيا أثرت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ترامب يعلن "الحرب الفضائية" على الصين وروسيا 15.08.2018

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية القوة الفضائية المرتقبة، التي يقول أنها ستتيح للولايات المتحدة اللحاق بركب منافسيها، والتفوق عليهم في وقت قصير. فهل ينتقل صراع زعامة العالم من الأرض إلى الفضاء؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  