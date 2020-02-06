 ترامب يهدّد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار تعيينات يريدها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب يهدّد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار تعيينات يريدها

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق عمل الكونغرس إذا لم يقرّ مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوّت عليها أعضاؤه بعد. ولم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن استخدم السلطة الدستورية لتعليق عمل الكونغرس.

USA Washington | Präsident Trump während Pressekonferenz (Getty Images/A. Wong)

ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار تعيينات يريدها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار تعيينات أرسلها إلى مجلس الشيوخ بنفسه، إذا لم يقرّ المجلس تلك التعيينات.

مختارات

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض مساء الأربعاء (15نيسان/أبريل): "سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه"، مضيفاً: "أفضّل أن لا أستخدم هذه الصلاحية".

وتوقّع الرئيس أن تؤول الكلمة الفصل في هذه المسألة في نهاية الأمر إلى القضاء. وقال: "على الأرجح سنتواجه في المحكمة وسنرى من سيربح".

وفي الولايات المتّحدة، لا بدّ للتعيينات التي يجريها الرئيس في المناصب الأساسية في البلاد، مثل مناصب الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الفدرالية، أن يوافق عليها مجلس الشيوخ حتى تصبح سارية.

لكنّ مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حلفاء ترامب الجمهوريون، أرجأ كلّ جلساته العامّة بسبب جائحة كوفيد-19 لغاية الرابع من أيار/مايو، وهو حالياً يلتئم حصراً في جلسات "إجرائية" لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه. وتتيح هذه الجلسات تسيير عمل المجلس إلاّ أنّ أيّ قرار يصدر عنها لا بدّ وأنّ يتمّ بالإجماع وليس بالأكثرية، ما يعني أنّه رهن بموافقة الأقليّة الديموقراطية عليه.

وندّد الرئيس الجمهوري بـ"هذه الجلسات الإجرائية الوهمية"، معتبراً إيّاها "انتهاكاً لواجب" المشرّعين تجاه ناخبيهم "الذين لا يستطيعون تحمّل مثل هذا الأمر خلال هذه الأزمة".

وحضّ ترامب زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على تعليق كلّ جلسات المجلس حتّى يتمكّن الرئيس من إقرار التعيينات بنفسه.

مشاهدة الفيديو 01:51

ترامب "يعاقب" منظمة الصحة العالمية ويعلق دعمها


وفي الولايات المتّحدة يمكن للرئيس أن يملأ الشواغر في المراكز الأساسية في البلاد من دون الحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ على تعييناته إذا ما كان الكونغرس خارج دورة الانعقاد، وهو أمر تحول دونه حالياً الجلسات الإجرائية.

سابقة تاريخية
وقال ترامب مهدّداً خصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إنّهم "إذا لم يوافقوا على هذا، فسوف أمارس حقّي الدستوري في تعليق الكونغرس بمجلسيه".

وأضاف "الدستور ينصّ على آلية تتيح للرئيس إقرار تعيينات في مثل هذه الظروف. يجب على مجلس الشيوخ القيام بواجبه والتصويت على المرشّحين وإلا عليه أن يعلّق رسمياً" كل جلساته، بما فيها الجلسات "الإجرائية لكي أتمكّن من القيام" بهذه التعيينات.

وسارع المؤرّخ مايكل بيشلوس المتخصّص في التاريخ الرئاسي الأميركي إلى التعليق على تصريح ترامب بالقول في تغريدة على تويتر: "لم يسبق لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن استخدم السلطة الدستورية لتعليق عمل الكونغرس".

لكنّ ترامب استبق منتقديه بالقول: "ربّما لم يسبق أن حصل هذا الأمر، لكننا سنفعله". وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ التعيينات العالقة في مجلس الشيوخ تنعكس سلباً على إدارة أزمة الوباء. وقال: "نحن بحاجة لهؤلاء الناس هنا. نحن بحاجة لأشخاص في هذه الأزمة، ولا نريد أن نلعب مزيداً من الألاعيب السياسية".

ويمنح البند الثالث من المادة الثانية من الدستور الأميركي رئيس البلاد صلاحية تعليق عمل مجلسي النواب والشيوخ إذا لم يتّفقا على موعد لرفع دورة الانعقاد.

م.ع.ح/ع.ش (أ ف ب)

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


مواضيع ذات صلة

USA Trump unterzeichnet Freihandelsabkommen zwischen USA, Mexiko und Kanada

ترامب مهاجما بيلوسي ورومني: تعرضت لـ "محنة فظيعة" 06.02.2020

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة لقادة الحزب الديمقراطي، وخصوصا رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي بعد يوم واحد على تبرئته في مجلس الشيوخ. ترامب المنتشي بانتصاره وصف إجراءات محاكمته بـ "المحنة الفظيعة".

USA Washington - 116th Vereidigungszeremonie des US Repräsentantenhaus

"النواب الأمريكي" يدين هجوم ترامب على أربع نساء في الكونغرس 17.07.2019

أدان مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحات تتسم بالتمييز العنصري ضد أربع نساء ديمقراطيات في الكونغرس ينتمين لأقليات مختلفة، في تصويت رمزي يهدف إلى وصم ترامب وزملائه الجمهوريين الذين أيدوه.

USA Sicherheitsberater John Bolton

هل تطيح تصريحات بولتون باستراتيجية دفاع ترامب؟ 28.01.2020

تتوالى تسريبات من الكتاب المنتظر للمستشار القومي السابق للرئيس الأمريكي، من شأنها الإطاحة على ما يبدو باستراتيجية الدفاع عن ترامب في قضية عزله.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  