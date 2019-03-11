 ترامب يهدد شركاءه الأوربيين بعواقب اقتصادية ″خطيرة″ | أخبار | DW | 14.03.2019

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أخبار

ترامب يهدد شركاءه الأوربيين بعواقب اقتصادية "خطيرة"

عاد الرئيس الأمريكي ترامب إلى لغة التهديد والوعيد في مخاطبة حلفائه الأوروبيين. ترامب هدد الاتحاد الأوروبي بعواقب اقتصادية "خطيرة" ما لم تجلس بروكسل إلى طاولة المفاوضات مع إدارته من أجل التوصل لاتفاقية تجارية مشتركة.

USA Washington Jean-Claude Juncker, Präsident EU-Kommission & Donald Trump (Reuters/J. Roberts)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس (14 آذار/ مارس 2019) الاتحاد الأوروبي بعواقب اقتصادية "خطيرة" إذا لم يتفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاقية تجارية مشتركة. واتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة "بشكل غير عادل للغاية".

وقال ترامب بعد أن رفض البرلمان الأوروبي التصويت على إطلاق محادثات تجارية مع إدارته: "إذا لم يجروا محادثات معنا، سنتخذ تدابير ستكون خطيرة من الناحية الاقتصادية. وسنفرض رسوماً جمركية على العديد من المنتجات" الأوروبية. وحذر ترامب الأوروبيين بأن عدم التفاوض سيدفع واشنطن إلى "اتخاذ إجراءات ستكون جيدة للولايات المتحدة".

مختارات

دعت ألمانيا شركائها الأوربيين إلى التكاتف بعد تصريحات للرئيس الأمريكي بشأن العلاقات الأوروبية-الأمريكية. وقال وزير خارجية ألمانيا بمناسبة لقاء بوتين وترامب في فنلندا "لم يعد بوسعنا الاعتماد بالكامل على البيت الأبيض". (16.07.2018)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق ، محذرا من مغبة إطلاق سراحهم وعودتهم إلى دولهم سرا. (17.02.2019)

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد رفضوا، في خطوة مفاجئة، اليوم الخميس التصويت على مشروع تفويض بدء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وكانت "سيسيليا مالمستروم" مفوضة التجارة الأوروبية قد طالبت أعضاء البرلمان بدراسة تقرير يوصي بضرورة بدء المحادثات بين بروكسل وواشنطن، بهدف الوصول إلى اتفاق محدود يشمل تجارة المنتجات الصناعية فقط.

ورغم أن تصويت البرلمان على التفويض غير ملزم، فإن "مالمستروم" حثت النواب على دعم التفويض "لأن هذا سيظهر وحدة المؤسسات الأوروبية". بيد أن البرلمان رفض التصويت على التقرير بأغلبية 223 عضوا مقابل 198 عضوا مع امتناع 37 عضوا عن التصويت، وهو ما يعني أن البرلمان الأوروبي ليس له موقف محدد تجاه المفاوضات المنتظرة.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن يؤدي التقدم نحو اتفاق تجاري محدود مع واشنطن إلى تخفيف حدة التوتر التجاري بين الشريكين على ضفتي المحيط الأطلسي. في المقابل، فإن بعض دول الاتحاد مثل فرنسا وبلجيكا تريد تبني موقف أكثر حذرا تجاه موضوع المفاوضات،  قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أيار/ مايو المقبل.

أ.ح/ع.خ (ا ف ب، د ب أ)

 

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