 ترامب يهدد بنشر الجيش لوقف الاحتجاجات ضد الشرطة في منيابوليس | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.05.2020

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سياسة واقتصاد

ترامب يهدد بنشر الجيش لوقف الاحتجاجات ضد الشرطة في منيابوليس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش بإمكانه التدخل سريعا لمواجهة الاحتجاجات ضد الشرطة، داعيا حكام الولايات ورؤساء البلديات الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة وإلا ستتدخل الحكومة الاتحادية "وتفعل ما يجب القيام به".

قوات الحرس الوطني في مينيسوتا

قوات الحرس الوطني في مينيسوتا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت (30 مايو/ أيار 2020) إن الولايات والمدن يجب أن تصبح "أكثر صرامة" في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للشرطة، وإلا فإن الحكومة الاتحادية ستتدخل بإجراءات منها استدعاء الجيش وإلقاء القبض على الأشخاص.

وأضاف ترامب على تويتر "يجب على حكام الولايات ورؤساء البلديات الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة وإلا ستتدخل الحكومة الاتحادية وتفعل ما يجب القيام به، وهذا يشمل استخدام القوة غير المحدودة لجيشنا والعديد من الاعتقالات".

وأوضح الرئيس ترامب أن الجيش يمكنه نشر قوات في منيابوليس "بسرعة كبيرة" للرد على الاحتجاجات العنيفة. وألقى ترامب باللائمة في الاضطرابات على المحتجين "اليساريين الراديكاليين"، وأعلن عن تقديم مساعدة عسكرية للتعامل مع الاضطرابات في مدينة مينيابوليس التى وقع بها الحادث وهي كبرى مدن ولاية مينيسوتا. وقال ترامب قبل مغادرته إلى فلوريدا: "جيشنا جاهز ومستعد وقادر". "يمكن أن يتواجد جيشنا هناك سريعا جدا".

وذكر ترامب في تغريدة منفصلة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "إنها أنتيفا / حركة النشطاء اليسارية المتطرفة المناهضة للفاشية / واليسار الراديكالي .. لا تلقي باللوم على الآخرين!". وأضاف ترامب في إشارة إلى سلطات مينيابوليس "عليهم أن يصبحوا أكثر صرامة"، زاعما أن ذلك سيكرم ذكرى جورج فلويد.

فيما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت أنها وضعت وحدات الجيش في حالة استعداد للاستدعاء خلال أربع ساعات تحسبا لطلب حاكم ولاية مينيسوتا. ولم يتضح متى كانت المرة الأخيرة التي يحدد فيها الجيش الأمريكي إطارا زمنيا بهذا القصر لاحتمال استدعاء قواته فهو أمر يمكن أن يقدم عليه في حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية. وقال البنتاغون في بيان "في الوقت الحالي لا يوجد طلب من حاكم مينيسوتا لقوات الجيش حتى تدعم الحرس الوطني في مينيسوتا أو قوات إنفاذ القانون بالولاية".

في غضون ذلك، قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز اليوم السبت إنه "سيعبئ بالكامل" قوات الحرس الوطني للولاية في أعقاب الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب التي اجتاحت مدينة مينيابوليس أكبر مدن الولاية بعد وفاة جورج فلويد وهو رجل من أصل إفريقي على يد شرطي. وتعتبر عملية التعبئة الكاملة لقوات الحرس الوطني خطوة غير مسبوقة في تاريخ القوة العسكرية البالغ 164 عامًا.

مختارات

أمام البيت الأبيض وفي مدن أمريكية عدة كديترويت ونيويورك تواصلت وتوسعت المظاهرات احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي، لقي حتفه بعدما جثا ضابط شرطة بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس. (30.05.2020)

بعد ثلاثة أيام من مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد خنقاً تحت أقدام ضابط أمريكي أبيض، ألقي القبض على الضابط الذي فصل من الخدمة، والذي وجهت إليه اتهامات بالقتل غير المتعمد. (29.05.2020)

وقال والز خلال مؤتمر صحفي "الوضع في مينيابوليس لم يعد بأي حال من الأحوال بشأن مقتل جورج فلويد، إنه يتعلق بمهاجمة المجتمع المدني وغرس الخوف وتعطيل مدننا العظيمة". وفى الوقت ذاته ذكر جون جينسن، قائد الحرس الوطني في مينيسوتا، إنه سيتم نشر حوالي 2500 جندي.

وقد قام حاكم الولاية بالفعل بتعبئة مجموعة كبيرة من عناصر الحرس الوطنى الذين قاموا بدوريات في شوارع مينيابوليس مساء أمس الجمعة. ومن جانبه ذكر عمدة مينيابوليس جاكوب فراي إن الاحتجاجات العنيفة سببها أشخاص "ليسوا من سكان مينيابوليس". وكانت وفاة فلويد الثلاثاء الماضي، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة لما له علاقة بشيك مزور، بمثابة الشرارة التي أدت إلى عدة أيام من الاحتجاجات.

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نشر 500 عنصر من الحرس الوطني الأميركي في مينيابوليس بعد ليلة من المواجهات

 

الاحتجاجات تمتد إلى ولايات أمريكية أخرى

وانتشرت الاحتجاجات من مدينة مينيابوليس في الغرب الأوسط لتسيطر على الشوارع في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك لوس أنجلوس ونيويورك وأمام البيت الأبيض، حيث بدت السلطات غير قادرة إلى حد كبير على وقف الاضطرابات.

وانتشرت كذلك مقاطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تصور الأحداث، وأشارت تقارير محلية إلى أن مبان أحرقت وأن أعمال نهب جرت، وتحولت احتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير إلى معارضة عنيفة.

وقال جون هارينجتون، رئيس إدارة السلامة العامة في ولاية مينيسوتا: "لقد واجهنا عشرات الآلاف من مثيرى الشغب... بمعنى الكلمة هناك 5000 منهم يحيطون بالمبنى، إنهم يحطمون المبنى".

ومن ناحية أخرى ذكر محامو أسرة، جورج فلويد، الذي توفي على أيدي الشرطة الأمريكية أنهم يريدون تشريح مستقل للجثة، بعد أن أثار الطبيب الشرعي شكوكا من أن الاختناق هو سبب الوفاة.

وانتشر مقطع فيديو يوم الثلاثاء الماضي يظهر ضابط شرطة، يدعى ديريك شوفين وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، لأكثر من ثماني دقائق بينما كان يتلوى من الألم ويتوسل "لا أستطيع التنفس" وتوفي فلويد بعد ذلك بفترة وجيزة. وانتشرت احتجاجات عنيفة في مختلف أنحاء المدن الأمريكية، على الرغم من توجيه اتهامات لرجل الشرطة بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد. وطبقا لمذكرة الاعتقال، ذكر الطبيب الشرعي أنه يشكك في اختناق فلويد، قائلا إن مشكلات صحية ومسكرات محتملة في دم الضحية (46 عاما)، ربما تكون السبب في وفاته.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Coretta Scott King, wife of Martin Luther King, Jr., and family sit in a pew during the first of two funeral services held on April 9, 1968, in Atlanta, Georgia

    خمسون عاماً على اغتيال مارتن لوثر كينغ

    تجلس كوريتا سكوت كينغ، زوجة مارتن لوثر كينغ الابن، والعائلة على مقعد خشبي طويل خلال أول قداس جنائزي في 9 نيسان / أبريل 1968، في أتلانتا، جورجيا في الولايات المتحدة، خصص للعائلة والأصدقاء المقربين وغيرهم من المدعوين في كنيسة إبنيزر المعمدانية، حيث كان كينغ ووالده يعملان كقساوسة كبار. تبع القداس بموكب جنائزي آخر بلغ 3 أميال حتى كلية مورهاوس، في جامعة كينغ، لأجل العامة.

  • King's brother, Alfred D. King, breaks down during the funeral at Ebenezer Baptist Church

    خمسون عاماً على اغتيال مارتن لوثر كينغ

    انهار شقيق كينغ، ألفريد د. كينغ، خلال الجنازة في كنيسة إبنيزر المعمدانية. كانت الكنيسة مليئة بالمئات من الناس، من ضمنهم قيادات عمالية، وكبار الشخصيات الأجنبية، والمشاهير، وقادة من العديد من العقائد الدينية. وبدأ القداس مع القس رالف أبرناثي، الذي وصف موت كينغ بـ "إحدى أحلك ساعات البشرية".

  • Coretta Scott King and her children view Martin Luther King's casket

    خمسون عاماً على اغتيال مارتن لوثر كينغ

    تنظر كوريتا سكوت وأطفالها إلى النعش. أدت حادثة الاغتيال إلى أعمال شغب كبيرة في المجتمعات الأمريكية الأفريقية في عدد من المدن. كما أعلن الرئيس ليندون جونسون في السابع من نيسان/ أبريل يوماً وطنياً للحداد على زعيم الحقوق المدنية.

  • Dr. Martin Luther King Jr. lies in repose in his casket

    خمسون عاماً على اغتيال مارتن لوثر كينغ

    قتل كينغ بإطلاق نار في فندق لورين في ممفيس بولاية تنيسي، حيث كان يدعم إضراب عمال النظافة المحليين. قال أندرو يونغ، أحد مساعدي كينغ: "رأيت الرصاصة قد دخلت طرف ذقنه، واتجهت مباشرة إلى الحبل الشوكي. وربما لم يسمع أو يشعر بها".

  • Mourners file past Martin Luther King's casket

    خمسون عاماً على اغتيال مارتن لوثر كينغ

    بناءً على طلب أرملة كينغ وبحضور المشيعين، عرض تسجيل لخطبته في كنيسة إبنيزر المعمدانية. كينغ طلب ألا تذكر في جنازته جوائزه، وأوسمة الشرف التي حصل عليها، بل أن يشار إلى أنه قد سعى إلى "إطعام الجياع"، و"مساعدة الفقراء" وتقديم كل الحب في سبيل خدمة الإنسانية.

  • The funeral procession from Ebenezer Baptist Church to Morehouse College was observed by over 100,000 people

    خمسون عاماً على اغتيال مارتن لوثر كينغ

    حضر موكب الجنازة من كنيسة إبينيزر المعمدانية إلى كلية مورهاوس أكثر من 100 ألف شخص، حيث كان ينقطع الصمت أحياناً بترديد أغاني الحرية، التي كانت تغنى أثناء المسيرات التي شارك فيها كينغ.

  • Coretta Scott King gazes through a black veil at her husband's funeral

    خمسون عاماً على اغتيال مارتن لوثر كينغ

    كان كينغ قد قال قبل اغتياله: "أنا واقعي بما يكفي لأعرف أنني قد أواجه نهاية عنيفة". وقال أيضاً: "أعيش كل يوم مع خطر الموت. إلا أنني أعتقد أن الشيء المهم هو كيف تعيش بشكل جيد، وليس عدد السنوات التي تعيشها، فلست قلقاً بشأن طول العمر، بل بنوعية حياتي".

  • A bewildered Reverend Jesse Jackson, the American civil rights activist and politician, beside King's graveside

    خمسون عاماً على اغتيال مارتن لوثر كينغ

    يقف القس جيسي جاكسون، الناشط الحقوقي الأمريكي والسياسي، بحزن بالغ إلى جانب قبر كينغ. يرى بعض المشاهير الأميركيين أن مارتن لوثر كينغ اقترب من مكانة ابراهام لنكولن، أحد أبرز رؤساء الولايات المتحدة.


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USA Atlanta | Tod George Floyd nach Polizeigewalt | Ausschreitungen & Protest

المظاهرات تتسع وتعم مدن أمريكية عدة احتجاجاً على مقتل جورج فلويد 30.05.2020

أمام البيت الأبيض وفي مدن أمريكية عدة كديترويت ونيويورك تواصلت وتوسعت المظاهرات احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي، لقي حتفه بعدما جثا ضابط شرطة بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس.

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