 ترامب يهدد بفرض ″عقوبات كبيرة″ على تركيا | أخبار | DW | 26.07.2018

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أخبار

ترامب يهدد بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا

يبدو أن قضية اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون" قد تتسبب بأزمة كبيرة في العلاقات بين الحليفين التركي والأمريكي. فقد توعد الرئيس الأمريكي بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا بسبب اعتقال القس الذي وصفه بـ "المسيحي العظيم".

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin (Reuters/G. Dukor)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا الخميس (26 تموز/ يوليو 2018) بالإفراج "فورا" عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي وضع في الإقامة الجبرية بعد طول اعتقال ولا يزال يحاكم بتهمتي "الإرهاب" و"التجسس"، متوعدا بفرض عقوبات على تركيا.

وغرد الرئيس الأميركي بعيد تهديد نائبه مايك بنس بفرض عقوبات على أنقرة في هذا الملف أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل للقس أندرو برانسون، وهو مسيحي رائع ورب عائلة. إنه يعاني كثيرا. هذا الإنسان المؤمن البريء ينبغي الإفراج عنه فورا".

وكان نائبه مايك بنس قد توعد تركيا في وقت سابق أيضا الخميس قائلا إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات شديدة" عليها إذا لم تتخذ "تدابير فورية للإفراج" عن برانسون. وقال بنس انه يحمل "رسالة من رئيس الولايات المتحدة"، إلى الرئيس التركي وحكومته مفادها "أطلقوا سراح القس اندرو برانسون أو انتظروا عواقب" قراراتكم.

ويعتبر اعتقال القس برانسون أحد أبرز المواضيع العالقة التي تدفع باتجاه توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وكان القس اعتقل في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ويحاكم منذ الربيع الماضي بتهمة "الإرهاب والتجسس".

وكان مايك بنس تحادث مع القس برانسون أمس الأربعاء إثر خروجه من السجن، وقال أمام ابنته التي شاركت الخميس في اجتماع في مقر وزارة الدفاع الأميركية "أعدك كما وعدت والدك البارحة بان الرئيس ترامب وأنا معه، سنواصل العمل لضمان اطلاق سراح والدك".

ح.ع.ح/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

 

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