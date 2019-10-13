 ترامب يهدد بفرض ″عقوبات صارمة″ وشيكة على تركيا | أخبار | DW | 14.10.2019

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أخبار

ترامب يهدد بفرض "عقوبات صارمة" وشيكة على تركيا

منتقدو الرئيس ترامب يتهمونه بالتخلي عن الأكراد وإعطاء ضوء أخضر لتركيا كي تقوم بهجومها العسكري على شمال سوريا. بيد أن ترامب، ورغم تأكيده على سحب قواته من سوريا، توعد أكثر من مرة بـ"تدمير الاقتصاد" التركي وبفرض عقوبات.

Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري التركي شمال سوريا. وقال خلال سلسلة من التغريدات اليوم إن "عقوبات كبيرة قادمة"، حيث يبدو أن هناك إجماعاً بين المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على اتخاذ هذه الخطوة.

وتعرض ترامب لانتقادات واسعة من مختلف عناصر الطيف السياسي في بلاده بعدما أعلن سحب قرابة ألف من القوات الأمريكية من شمال سوريا. ويتهم المنتقدون الرئيس الأمريكي بالتخلي عن الأكراد، وهم حلفاء للولايات المتحدة. كما يتهمونه بالتخلي عن النفوذ الأمريكي في الصراع لصالح روسيا ونظام الأسد.

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من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، من البيت الأبيض لاحقاً أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع لتقييم هذا الملف. وأضاف: "من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا". ولفت إلى أن "الوضع معقد"، مذكراً أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.

بدوره قال السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن الكونغرس سيقوم سريعاً بتحرّك يلقى دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن أردوغان "ارتكب أكبر خطأ سياسي في حياته".

وقال السياسي المقرب من الرئيس ترامب: "لم أرَ في حياتي دعماً كهذا من قبل الحزبين. طفح بنا الكيل جميعاً من أردوغان". وتابع أن "الجمهوريين والديمقراطيين العاملين مع الإدارة سيفرضون عليه عقوبات صارمة أشبه بتلك المفروضة على إيران، وهو يستحقّ ذلك". وأضاف: "سنخرجه من سوريا وسنعيد ترتيب الأمور".

وكان منوتشين قد أعلن الجمعة أن الرئيس الأمريكي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن. ومنذ إعلانه قبل ثمانية أيام عن سحب القوات الأمريكية من مواقع على الحدود التركية السورية، يرسل ترامب رسائل متناقضة مع تأكيده على أن الأمريكيين يجب أن يحرروا أنفسهم من حروب الشرق الأوسط، مهدداً تركيا في الوقت نفسه بـ"تدمير اقتصادها".

أ.ح/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)

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