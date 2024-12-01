ترامب يهدد بفرض رسوم بنسبة 100% على دول تجمع بريكس

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول بريكس إذا حاولت تقويض الدولار الأمريكي، فيما تنتقد دول بريكس ودول نامية أخرى هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي.

كتب الرئيس الأمريكيدونالد ترامب على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي متحدثا عن المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى: "نطلب التزاما... أنها لن تنشئ عملة لدول بريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل مكان الدولار الأميركي العظيم، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100 في المئة".

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ويأتي هذا البيان بعد قمة بريكس التي عقدت الشهر الماضي في قازان الروسية حيث ناقشت الدول الأعضاء تعزيز المعاملات بعملات غير الدولار وتعزيز العملات المحلية. وتوسّعت مجموعة بريكس منذ إنشائها في العام 2009، وتضم الآن دولا مثل إيران ومصر والإمارات. ويمثّل تحالف بريكس أقلية كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وفي قمة قازان، ضمنت موسكو إعلانا مشتركا يشجع "تعزيز شبكات البنوك المراسلة داخل دول بريكس وتمكين إتمام مدفوعات بالعملات المحلية". لكن في ختام القمة، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في إطلاق منافس محتمل لنظام "سويفت" الدولي ومقره بلجيكا.

وتعهد ترامب اتباع أجندة حمائية وهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على الدول المجاورة والمنافسة. وحذر من أنه إذا واصلت دول بريكسخططها "فيجب أن تتوقع أن تودّع الوصول إلى الاقتصاد الأميركي الرائع". وأضاف "ليس هناك فرصة لأن تحل مجموعة بريكس محل الدولار الأميركي في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تودع أميركا".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)