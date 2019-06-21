ترامب يهدد إيران "بمحوها من الوجود" إذا هاجمت أهدافا أمريكية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء (25 حزيران/يونيو 2019) بمحو أجزاء من إيران إذا هاجمت الأخيرة "أي شيء أمريكي" فيما قالت إيران إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت كل الفرص الدبلوماسية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر بعد أيام من وقف هجوم أمريكي على أهداف إيرانية قبل دقائق من شنه "أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة". وأضاف "في بعض المناطق كاسحة تعني المحو".

يذكر أنه في إطار التصعيد المتواصل بين الجانبين، وقع ترامب أمرا تنفيذيا أمس الاثنين بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين. ومن المتوقع فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في غضون الأيام المقبلة.

وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات على خامنئي لن يكون لها أي تأثير عملي لأنه لا يملك أرصدة في الخارج. ووصف روحاني الإجراءات الأمريكية بأنها مؤشر على يأس الولايات المتحدة ووصف تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا". وقال روحاني "تصرفات البيت الأبيض تدل على أنه متخلف عقليا... وصبر طهران الاستراتيجي لا يعني أننا نشعر بالخوف".

ح.ع.ح/أ.ح(رويترز/أ.ف.ب)