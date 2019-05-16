ترامب يهدد إيران بتدمير نهائي إذا سعت إلى الحرب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير إيران في حال أقدمت على مهاجمة مصالح أمريكية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وواشنطن توتراً كبيراً منذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015 بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات عن طهران.

وكتب ترامب على تويتر "إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مجدداً".

وتصاعد التوتر مؤخراً بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي مشيرة إلى "تهديدات" من قبل إيران. وأمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأمريكي غير الأساسي بمغادرة سفارة الولايات المتحدة في العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.

وأُطلقت الأحد قذيفة كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار مؤسسات حكومية وسفارات بينها السفارة الأمريكية. ولم تعرف الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم على الفور.

وتتحدث وسائل إعلام أمريكية عن خلافات داخل فريق ترامب حول كيفية معالجة الملف الإيراني. وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي جون بولتون يمارس ضغوطاً من أجل اتباع سياسة حازمة حيال إيران، لكن آخرين في الإدارة يعارضون ذلك. وقال ترامب بنفسه مؤخراً أنه اضطر "لتهدئة" بولتون.

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من جهته، قلّل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت من احتمالات اندلاع حرب جديدة في المنطقة. وقال إنّ طهران "لا تريد" الحرب كما أنّ كافة الأطراف تدرك أنه لا يمكن لأحد أن يواجه بلاده.

وأضاف ظريف في في ختام زيارة للصين "إننا متأكدون (...) لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد حرباً ولا أحد لديه أوهام أن بوسعه مواجهة إيران في المنطقة"، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي "لا يريد حرباً لكن من حوله يدفعونه باتجاه الحرب بذريعة جعل امريكا أقوى بمواجهة إيران".

وفي الوقت نفسه، دعت السعودية الى عقد قمتين "طارئتين"، خليجية وعربية، للبحث في "الاعتداءات" التي حصلت مؤخراً في منطقة الخليج "وتداعياتها على المنطقة".

وقالت وزارة الخارجيّة السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه دعوة إلى "أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة" في 30 أيار/ مايو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأَضافت الوكالة السعودية أن الدعوة تأتي "في ظلّ الهجوم على سفن تجاريّة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابيّة المدعومة من إيران من الهجوم على محطّتَي ضخّ نفطيتين بالمملكة".

وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض إنّ بلاده "لا تريد حرباً ولا تسعى لذلك وستفعل ما بوسعها لمنع قيام هذه الحرب".

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي البداية النووية كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي البحث عن حلول سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب! في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي شد وجذب أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي فصل جديد في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي مفاعلات نووية سرية في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي على مشارف حل في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي الاتفاق التاريخي في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي طموحات حدها الاتفاق! كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي أمريكا تنسحب آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا. مريم مرغيش. الكاتب: مريم مرغيش



وأضاف "في الوقت ذاته (...) في حال اختيار الطرف الآخر الحرب، فإنّ المملكة ستردّ على ذلك بكلّ قوّة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

ورحبت الإمارات بالدعوة إلى القمتين، مؤكدة أن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفاً خليجياً وعربياً موحداً في ظل التحديات والأخطار المحيطة، وإن وحدة الصف ضرورية".

وخلال اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأحد في مدينة جدة بغرب السعودية، عبرت السعودية والإمارات الأحد عن قلقهما من ارتفاع مخزونات النفط في العالم ودعتا إلى التزام خفض الانتاج المتفق عليه، رغم تراجع الصادرات الإيرانية والفنزويلية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر صحافي: "نرى أن المخزونات لا تزال ممتلئة (...) لا أحد بيننا يريد مخزونات متضخّمة. علينا أن نكون حذرين".

من جهته، صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بالقول: "لا أعتقد أن خفض الاقتطاعات خطوة صحيحة"، مضيفاً: "لاحظنا أن المخزونات تزداد، ولا أرى أنه من المنطقي" تعديل الاتفاق.

وعُقد اجتماع جدة الذي غابت عنه إيران، بعدما دخلت العقوبات الامريكية المشدّدة على إيران وقطاع النفط فيها حيز التنفيذ هذا الشهر.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ)