 ترامب يهاجم شاهدة أخرى في التحقيق بشأن ″أوكرانيا غيت″ | أخبار | DW | 18.11.2019

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أخبار

ترامب يهاجم شاهدة أخرى في التحقيق بشأن "أوكرانيا غيت"

من جديد وبعد يومين من هجومه على ماري يوفانوفيتش، وبخ الرئيس الأمريكي مسؤولة حكومية بسبب شهادتها في إطار تحقيق مسائلة الرئيس. وتعمل جينفر ويليامز في مكتب نائبه مايك بنس ومن المقرر أن تدلي بشهادتها علنا الأسبوع الجاري.

الرئيس الأمريكية دونالد ترامب

الرئيس ترامب يهاجم الشاهدة جينفر ويليامز، في تحقيق مسائلته بشأن قضية أوكرانيا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شاهدة أخرى في التحقيق، الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن مسائلته بهدف عزله قائلا إن هذه الشاهدة التي تعمل مساعدة لنائب الرئيس مايك بنس لم تكن "مطلقا من مناصري ترامب".

وكتب ترامب الأحد (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) تعبيرات على تويتر تنم عن ازدرائه لجنيفر وليامز، وهي مساعدة لبنس في مجال السياسة الخارجية، قالت في شهادتها في وقت سابق من الشهر الجاري إن بعض ما قاله ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الصيف الماضي "لم يكن ملائما". ونُشرت شهادتها يوم السبت.

وقال ترامب "قولوا لجنيفر وليامز، أيا كانت، إقرأي نسختي الاتصالين الرئاسيين"، مضيفا "بعد ذلك يجب أن تلتقي مع الأشخاص الآخرين الذين لم يكونوا مطلقا من مناصري ترامب، والذين لا أعرفهم وفي الغالب لم أسمع حتى عنهم مطلقا، لإعداد هجوم أفضل على الرئاسة".

وليامز: أدهشني سلوك ترامب

ويتركز التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب على الاتصال الذي أجراه ترامب في 25 يوليو/ تموز لتحديد ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض جو بايدن النائب السابق للرئيس وأحد منافسيه المحتملين في انتخابات 2020.

وكانت وليامز متابعة للاتصال الهاتفي وقالت في شهادتها إن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية "أدهشني بوصفه أمرا غير معتاد وغير ملائم". وأضافت أن الحديث بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان "ذا طبيعة سياسية" أكثر من الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب الآخرين وتضمن ما اعتبرته إشارات محددة "للبرنامج السياسي الشخصي" لترامب. وستدلي ويليامز بشهادتها يوم غد الثلاثاء علنا.

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الديمقراطيون: ترامب يُخوف الشاهدة

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افتتح مجلس النواب الأميركي سلسلة جلسات تاريخية علنية في إطار التحقيق المتعلق بإمكان عزل الرئيس دونالد ترامب. ويتهم الديموقراطيون ترامب باستغلال منصبه فيما يسمى بفضيحة ابتزاز أوكرانيا لتشويه سمعة الديمقراطي جو بايدن. (13.11.2019)

في إطار التحقيقات التي يجريها الكونغرس لعزل ترامب، صرح السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، بأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا كانت مرهونة بإصدار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيانا علنيا لمكافحة الفساد. (06.11.2019)

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وانتقد بعضا من المسؤولين الأمريكيين الآخرين الحاليين والسابقين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجان مجلس النواب في التحقيق ووصف التحقيق بأنه محاولة لتشويه سمعته بهدف تقويض فرص إعادة انتخابه. وقال ترامب إن اتصاله بزيلينسكي كان "مثاليا" في حين انتقد نواب جمهوريون عملية المساءلة بوصفها غير عادلة.

وهاجم ترامب قبل يومين شاهدة أخرى أثناء إدلائها بشهادتها خلال جلسة علنية في تحقيق مساءلة ترامب، وهي ماري يوفانوفيتش، السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، التي تم عزلها. ويبدو أنها أزيحت من موقعها لفتح قناة للضغط على زيلينسكي، وفقًا لشهادات أخرى.

وقال ترامب يوم الجمعة أثناء إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها "أينما تحل ماري يوفانوفتيش يحل الخراب". واستنكر الديمقراطيون إدلاء ترامب بهذه التصريحات خلال إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها، وهي لحظة غير عادية، واعتبروا تصريحاته بمثابة تخويف للشاهدة.

USA Anhörung Marie Yovanovitch ehemalige Botschafterin in der Ukraine (picture-alliance/abaca/R. Stefani)

ماري يوفانوفيتش، السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، التي تم عزلها.

وكان ترامب قد حط من قدر يوفانوفيتش سابقًا خلال مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي، واصفا إياها بـ"الأخبار السيئة" قائلا بشكل غامض: "إنها سوف تمر ببعض الأشياء".

وفي هذه الأثناء، توجه محامي ترامب، رودي جولياني، إلى تويتر ليعلن: "ليس لدى الديمقراطيين أي جريمة ولا ضحية!" كما وصف التحقيق بالاقالة بأنه "مهزلة وإحراج لبلدنا".

ص.ش/ح.ز (رويترز/ د ب أ)

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