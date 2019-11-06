ترامب يهاجم شاهدة أخرى في التحقيق بشأن "أوكرانيا غيت"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شاهدة أخرى في التحقيق، الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن مسائلته بهدف عزله قائلا إن هذه الشاهدة التي تعمل مساعدة لنائب الرئيس مايك بنس لم تكن "مطلقا من مناصري ترامب".

وكتب ترامب الأحد (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) تعبيرات على تويتر تنم عن ازدرائه لجنيفر وليامز، وهي مساعدة لبنس في مجال السياسة الخارجية، قالت في شهادتها في وقت سابق من الشهر الجاري إن بعض ما قاله ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الصيف الماضي "لم يكن ملائما". ونُشرت شهادتها يوم السبت.

وقال ترامب "قولوا لجنيفر وليامز، أيا كانت، إقرأي نسختي الاتصالين الرئاسيين"، مضيفا "بعد ذلك يجب أن تلتقي مع الأشخاص الآخرين الذين لم يكونوا مطلقا من مناصري ترامب، والذين لا أعرفهم وفي الغالب لم أسمع حتى عنهم مطلقا، لإعداد هجوم أفضل على الرئاسة".

وليامز: أدهشني سلوك ترامب

ويتركز التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب على الاتصال الذي أجراه ترامب في 25 يوليو/ تموز لتحديد ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض جو بايدن النائب السابق للرئيس وأحد منافسيه المحتملين في انتخابات 2020.

وكانت وليامز متابعة للاتصال الهاتفي وقالت في شهادتها إن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية "أدهشني بوصفه أمرا غير معتاد وغير ملائم". وأضافت أن الحديث بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان "ذا طبيعة سياسية" أكثر من الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب الآخرين وتضمن ما اعتبرته إشارات محددة "للبرنامج السياسي الشخصي" لترامب. وستدلي ويليامز بشهادتها يوم غد الثلاثاء علنا.

مشاهدة الفيديو 02:06 شارك هل أساء ترامب استخدام سلطته لإلحاق الضرر بخصم سياسي؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3QJDc المشرعون الأمريكيون يقومون بمراجعة شكوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستند إلى مكاملة هاتفية بينه ورئيس أوكرانيا

الديمقراطيون: ترامب يُخوف الشاهدة

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وانتقد بعضا من المسؤولين الأمريكيين الآخرين الحاليين والسابقين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجان مجلس النواب في التحقيق ووصف التحقيق بأنه محاولة لتشويه سمعته بهدف تقويض فرص إعادة انتخابه. وقال ترامب إن اتصاله بزيلينسكي كان "مثاليا" في حين انتقد نواب جمهوريون عملية المساءلة بوصفها غير عادلة.

وهاجم ترامب قبل يومين شاهدة أخرى أثناء إدلائها بشهادتها خلال جلسة علنية في تحقيق مساءلة ترامب، وهي ماري يوفانوفيتش، السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، التي تم عزلها. ويبدو أنها أزيحت من موقعها لفتح قناة للضغط على زيلينسكي، وفقًا لشهادات أخرى.

وقال ترامب يوم الجمعة أثناء إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها "أينما تحل ماري يوفانوفتيش يحل الخراب". واستنكر الديمقراطيون إدلاء ترامب بهذه التصريحات خلال إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها، وهي لحظة غير عادية، واعتبروا تصريحاته بمثابة تخويف للشاهدة.

ماري يوفانوفيتش، السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، التي تم عزلها.

وكان ترامب قد حط من قدر يوفانوفيتش سابقًا خلال مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي، واصفا إياها بـ"الأخبار السيئة" قائلا بشكل غامض: "إنها سوف تمر ببعض الأشياء".

وفي هذه الأثناء، توجه محامي ترامب، رودي جولياني، إلى تويتر ليعلن: "ليس لدى الديمقراطيين أي جريمة ولا ضحية!" كما وصف التحقيق بالاقالة بأنه "مهزلة وإحراج لبلدنا".

ص.ش/ح.ز (رويترز/ د ب أ)