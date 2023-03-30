ترامب يمثل أمام القضاء الثلاثاء بعد توجيه التهمة إليه

ليبيا - سيف الإسلام القذافي يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية

كشف مسؤولون في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قدم أوراق ترشحه اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.