 ترامب يمثل أمام القضاء الثلاثاء بعد توجيه التهمة إليه | DW الأخبار | DW | 31.03.2023

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ترامب يمثل أمام القضاء الثلاثاء بعد توجيه التهمة إليه

يمثل دونالد ترامب الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسميا في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

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