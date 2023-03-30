ترامب يمثل أمام القضاء الثلاثاء بعد توجيه التهمة إليه

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يمثل دونالد ترامب الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسميا في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.
كشف مسؤولون في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قدم أوراق ترشحه اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
تحقيق استقصائي أجرته DW عربية حول استخدام قوات سودانية لأسلحة ثقيلة بينها أسلحة خارقة للدروع ومضادات طائرات ضد المتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري. كيف استُخدمت الأسلحة، وما هو مصدرها؟
تلقت باريس خبر إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا كالصاعقة. الأوروبيون راهنوا بداية على اختزال القضية في خلاف تجاري محض بين بلدين، قبل أن يتحول الأمر لما يشبه زلزالا وضع مجددا العلاقات بين ضفتي الأطلسي على المحك.
لا يبدو أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني أو أجهزة الاستخبارات الأخرى قد أدركت قدرة طالبان على ذلك التقدم السريع والمفاجئ. بغض النظر عن بعض التكهنات، هناك عدة سيناريوهات محتملة لفشل تلك الأجهزة في تقدير الوضع.
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