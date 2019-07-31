 ترامب يلتمس من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية | أخبار | DW | 15.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب يلتمس من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية

في الخلاف حول نشر إقراراته الضريبية، لجأ الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخطوة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية. وإذا تحقق له المراد فيمكن أن يؤخر ذلك بشكل حاسم مسألة الكشف عن ضرائبه.

USA Trump (imago/ZUMAPRESS/S. Thewx)

طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية لمدة ثماني سنوات، لتنتقل المعركة حول المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للرئيس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ومن المرجح أن تحدد القضية مدى الحصانة الممنوحة لرئيس أمريكي خلال ولايته. ويقول محامو الرئيس إنه محصن ضد الإجراءات الجنائية أثناء توليه منصبه.

مختارات

تزداد حجم الضغوطات على الرئيس ترامب في قضية الكشوفات الضريبية، بصدور حكم ثانٍ من محكمة تابعة لولاية نيويورك يلزم مصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" بتقديم سجلات الرئيس المالية إلى الكونغرس. (23.05.2019)

شدد الديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي من ضغوطهم على الرئيس ترامب وطالبوا رسميا بعرضه للإقرارات الضريبية الخاصة به عن السنوات الست الماضية، وهي واقعة تحدث للمرة الأولى منذ 45 عاما. ورفض ترامب في الحال مطلب الديمقراطيين. (04.04.2019)

ويأتي الإلتماس الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا في أعقاب خسارة الرئيس أمام المستويات الأدنى من القضاء، حيث أصدرت محكمة استئناف حكمًا مؤخرًا بأنه يتعين على شركة المحاسبة تسليم المستندات إلى النيابة العامة.

وقال جاي سيكولو أحد محامي ترامب في بيان "نأمل أن تعيد المحكمة العليا النظر في هذه القضية الدستورية المهمة وأن تنقض القرار الخطير والمضر لمحكمة الاستئناف".

ويعود الطلب على الإقرارات الضريبية في مانهاتن إلى مدفوعات الأموال المزعومة التي تمت قبيل انتخابات عام 2016 لامرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة مع ترامب، بما في ذلك نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وفي حال رفض المحكمة العليا لطلب ترامب فإنه سيتوجب عليه تقديم المستندات الضريبية المطلوبة، إما إذا قبلت المحكمة طلب الرئيس الأمريكي فإن قرارها النهائي يمكن أن يتأخر حتى موعد الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. ويشكل القضاة المحافظون أغلبية في المحكمة العليا بل إن اثنين منهم عينهما ترامب بنفسه.

يذكر أنه كان هناك تقليد لسنوات طويلة في الولايات المتحدة بأن ينشر المرشح الرئاسي والرئيس خلال فترة حكمه أقراراته الضريبية لكن ترامب قطع هذا التقليد.

ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز)

  • Donald Trump mit Familie (picture-alliance/dpa)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    أسرة ترامب - الامبراطورية

    ترامب برفقة زوجته ميلانيا كناوس، وابنتيه ايفانكا وتيفاني، وابنيه إريك ودونالد جونيور وحفيديه كاي ودونالد، وهي العائلة التي كان لها دور كبير في الحملات الانتخابية التي قادها ترامب للوصول إلى البيت الأبيض.

  • USA Donald Trump 1984 (picture-alliance/AP Images/M. Lederhandler)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب عام 1984

    في هذا العام بدأ يظهر ترامب كواحد من المستثمرين. إذ قام بافتتاح كازينو أتلانتيك سيتي، وهو أحد استثمارات عديدة أطلقها ترامب بعد أن ورث الملايين من والده، حيث استطاع أن يؤسس لامبراطورية من الفنادق والكازينوهات.

  • USA Frederick Trump - Vater von Donald Trump (imago/ZUMA Press)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الأب - فريدريك جونيور

    دونالد ترامب هو الرابع من بين الأبناء الخمسة لفريدريك جونيور ترامب، وله أخوان هما فريد جونيور، وروبرت وأختان هما ماريان وأليزابيث. وقد ورث ترامب مع إخوته نحو 400 مليون دولار أمريكي بعد وفاة والدهم عام 1999.

  • USA Trump Tower in New York City (Getty Images/D. Angerer)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    علامة تجارية باسمه

    استثمر ترامب بقوة في العديد من المجالات رغم الإخفاقات التي مني بها قبل أن يحقق النجاح. هنا في الصورة برج ترامب في مدينة نيويورك والذي يظهر ثراء هذا الرجل. فالتقديرات تشير إلى أن ثروته بلغت عشرة مليارات دولار، لكن الخبراء يرون أن الأرقام التي يمكن تأكيدها الآن تتمثل في ثلث هذا المبلغ.

  • USA - The Wharton School, Ex-Universität von Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/B.J. Harpaz)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    "كي تكون جيدا جدا، عليك أن تكون ذكيا"

    هكذا يصف ترامب نفسه. يُذكر أنه درس في جامعة وارتون للنخبة في فيلادلفيا، وقد نال درجة البكالوريوس منها عام 1968.

  • USA Donald Trump - New York Military Academy in Cornwall-on-Hudson (picture-alliance/AP Photo/)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الكابتن ترامب

    في سن الـ 13، قام والده بإرساله إلى مدرسة عسكرية داخلية وذلك لتعلم الانضباط حيث قُلِّد وسام الكابتن. يقول ترامب إنه تمتع كثيراً بتلك المرحلة التعليمية.

  • USA Ivana Trump & Donald Trump (Getty Images/AFP/Swerzey)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    إيفانا.. بداية القصة

    زوجة ترامب الأولى هي التشيكية إيفانا تزيلينيكوفا، وهي رياضية وعارضة أزياء، أنجب منها ترامب ثلاثة أطفال.

  • Donald Trump mit damaliger Ehefrau Marla und Tochter Tiffany (picture alliance/AP Photo/J. Minchillo)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب في رحلة العمر الثانية

    بعد طلاقة بإيفانا، تزوج ترامب مرة ثانية مارلا التي تصغره بـ17 عاما، وأنجب منها طفلة سُميت تيفاني.

  • USA 2007 Donald Trump & Fun Girls (picture-alliance/dpa/K. Lemm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الجميلات ثم الجميلات

    ترامب لا يتباهي فقط بالظهور في الأماكن العامة مع زوجته، ولكن مع الجميلات وعارضات الأزياء. فقد أصبح المالك الوحيد للمنظمة التي ترعى مسابقة ملكة جمال الكون.

  • USA Wahlkampf Republikaner Donald Trump - Buch The Art of the Deal (Getty Images/AFP/M. Schwalm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب: فن عقد الصفقات

    كيفية تجني الملايين؟ "ترامب: فن عقد الصفقات”، هي بعض عناوين الكتب التي كتبها ترامب والتي شرح فيها حياته المهنية والتجربة التي اكتسبها في مجال الأعمال. وقد حققت هذه الكتب مبيعات قياسية.

  • USA Donald Trump Wrestling 2007 (Getty Images/B. Pugliano)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    حينما تخلو الحَلبة لترامب

    يحب ترامب الأضواء. إذ إنه يستمتع حينما تسلط الكاميرات عدساتها نحوه، فهو يقوم باستضافة وإنتاج برنامج “ذي أبرينتيس” لتلفزيون الواقع والذي تبثه قناة "إن بي سي"، وهو البرنامج الذي يكرر فيه مقولته الشهيرة "أنت مطرود".

  • Donald Trump (picture-alliance/dpa/J. Lane)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب والسياسة

    لم يكن ترامب مولعاً بالسياسة، لكنه أعلن في الـ 16 يونيو/ حزيران 2015 ترشحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري في انتخابات 2016. وقال يومها: "رشحت نفسي رسميا لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وسنجعل هذا البلد عظيما مرة أخرى". مؤكدا أن ثروته ستجعل منه رئيسا فعالا.

  • USA Präsidentschaftswahl Donald Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    وكل شيء ممكن!!

    كثيرون لا يصدقون ما جرى حتى الآن، لكن الملياردير الأمريكي الشعبوي دونالد ترامب الذي لا يملك أي خبرة سياسية فاز الأربعاء 09 / 11 / 2016 في الانتخابات الرئاسية، في زلزال سياسي غير مسبوق أغرق الولايات المتحدة والعالم في مرحلة غموض قصوى. ي.ب / ع.م


مختارات

ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

رجل أعمال ناجح في مجال العقارات ومؤلف ونجم تلفزيوني أصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية. دونالد ترامب الذي أثارت تصريحاته الكثير من الجدل بات اليوم الساكن الجديد للبيت الأبيض. (09.11.2016)  

مواضيع ذات صلة

USA Washington Donald Trump verkündet neue Asyl Regeln mit Guatemala

ولاية كاليفورنيا تقرّ قانوناً لإجبار ترامب على نشر إقراراته الضريبية 31.07.2019

ولاية كاليفورنيا الأميركية تقرّ قانوناً يمنع الرئيس دونالد ترامب من الترشّح، في الولاية، للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.

USA, Washington: Trump in der Natur

صحيفة: ترامب خسر أكثر من مليار دولار في عقد واحد 08.05.2019

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر أكثر من مليار دولار على مدار عقد في الثمانينيات والتسعينيات، قبل دخوله عالم السياسة. ويتزامن ذلك مع محاولة مشرعين أمريكيين الحصول على إقرارات ترامب الضريبية.

USA Trump unterzeichnet Tax Cut Bill

ترامب يرفض مطالب الديمقراطيين له بتقديم الإقرارات الضريبية 04.04.2019

شدد الديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي من ضغوطهم على الرئيس ترامب وطالبوا رسميا بعرضه للإقرارات الضريبية الخاصة به عن السنوات الست الماضية، وهي واقعة تحدث للمرة الأولى منذ 45 عاما. ورفض ترامب في الحال مطلب الديمقراطيين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  