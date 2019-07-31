ترامب يلتمس من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية

طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية لمدة ثماني سنوات، لتنتقل المعركة حول المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للرئيس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.
ومن المرجح أن تحدد القضية مدى الحصانة الممنوحة لرئيس أمريكي خلال ولايته. ويقول محامو الرئيس إنه محصن ضد الإجراءات الجنائية أثناء توليه منصبه.
ويأتي الإلتماس الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا في أعقاب خسارة الرئيس أمام المستويات الأدنى من القضاء، حيث أصدرت محكمة استئناف حكمًا مؤخرًا بأنه يتعين على شركة المحاسبة تسليم المستندات إلى النيابة العامة.
وقال جاي سيكولو أحد محامي ترامب في بيان "نأمل أن تعيد المحكمة العليا النظر في هذه القضية الدستورية المهمة وأن تنقض القرار الخطير والمضر لمحكمة الاستئناف".
ويعود الطلب على الإقرارات الضريبية في مانهاتن إلى مدفوعات الأموال المزعومة التي تمت قبيل انتخابات عام 2016 لامرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة مع ترامب، بما في ذلك نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
وفي حال رفض المحكمة العليا لطلب ترامب فإنه سيتوجب عليه تقديم المستندات الضريبية المطلوبة، إما إذا قبلت المحكمة طلب الرئيس الأمريكي فإن قرارها النهائي يمكن أن يتأخر حتى موعد الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. ويشكل القضاة المحافظون أغلبية في المحكمة العليا بل إن اثنين منهم عينهما ترامب بنفسه.
يذكر أنه كان هناك تقليد لسنوات طويلة في الولايات المتحدة بأن ينشر المرشح الرئاسي والرئيس خلال فترة حكمه أقراراته الضريبية لكن ترامب قطع هذا التقليد.
ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز)
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
أسرة ترامب - الامبراطورية
ترامب برفقة زوجته ميلانيا كناوس، وابنتيه ايفانكا وتيفاني، وابنيه إريك ودونالد جونيور وحفيديه كاي ودونالد، وهي العائلة التي كان لها دور كبير في الحملات الانتخابية التي قادها ترامب للوصول إلى البيت الأبيض.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
ترامب عام 1984
في هذا العام بدأ يظهر ترامب كواحد من المستثمرين. إذ قام بافتتاح كازينو أتلانتيك سيتي، وهو أحد استثمارات عديدة أطلقها ترامب بعد أن ورث الملايين من والده، حيث استطاع أن يؤسس لامبراطورية من الفنادق والكازينوهات.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
الأب - فريدريك جونيور
دونالد ترامب هو الرابع من بين الأبناء الخمسة لفريدريك جونيور ترامب، وله أخوان هما فريد جونيور، وروبرت وأختان هما ماريان وأليزابيث. وقد ورث ترامب مع إخوته نحو 400 مليون دولار أمريكي بعد وفاة والدهم عام 1999.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
علامة تجارية باسمه
استثمر ترامب بقوة في العديد من المجالات رغم الإخفاقات التي مني بها قبل أن يحقق النجاح. هنا في الصورة برج ترامب في مدينة نيويورك والذي يظهر ثراء هذا الرجل. فالتقديرات تشير إلى أن ثروته بلغت عشرة مليارات دولار، لكن الخبراء يرون أن الأرقام التي يمكن تأكيدها الآن تتمثل في ثلث هذا المبلغ.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
"كي تكون جيدا جدا، عليك أن تكون ذكيا"
هكذا يصف ترامب نفسه. يُذكر أنه درس في جامعة وارتون للنخبة في فيلادلفيا، وقد نال درجة البكالوريوس منها عام 1968.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
الكابتن ترامب
في سن الـ 13، قام والده بإرساله إلى مدرسة عسكرية داخلية وذلك لتعلم الانضباط حيث قُلِّد وسام الكابتن. يقول ترامب إنه تمتع كثيراً بتلك المرحلة التعليمية.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
إيفانا.. بداية القصة
زوجة ترامب الأولى هي التشيكية إيفانا تزيلينيكوفا، وهي رياضية وعارضة أزياء، أنجب منها ترامب ثلاثة أطفال.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
ترامب في رحلة العمر الثانية
بعد طلاقة بإيفانا، تزوج ترامب مرة ثانية مارلا التي تصغره بـ17 عاما، وأنجب منها طفلة سُميت تيفاني.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
الجميلات ثم الجميلات
ترامب لا يتباهي فقط بالظهور في الأماكن العامة مع زوجته، ولكن مع الجميلات وعارضات الأزياء. فقد أصبح المالك الوحيد للمنظمة التي ترعى مسابقة ملكة جمال الكون.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
ترامب: فن عقد الصفقات
كيفية تجني الملايين؟ "ترامب: فن عقد الصفقات”، هي بعض عناوين الكتب التي كتبها ترامب والتي شرح فيها حياته المهنية والتجربة التي اكتسبها في مجال الأعمال. وقد حققت هذه الكتب مبيعات قياسية.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
حينما تخلو الحَلبة لترامب
يحب ترامب الأضواء. إذ إنه يستمتع حينما تسلط الكاميرات عدساتها نحوه، فهو يقوم باستضافة وإنتاج برنامج “ذي أبرينتيس” لتلفزيون الواقع والذي تبثه قناة "إن بي سي"، وهو البرنامج الذي يكرر فيه مقولته الشهيرة "أنت مطرود".
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
ترامب والسياسة
لم يكن ترامب مولعاً بالسياسة، لكنه أعلن في الـ 16 يونيو/ حزيران 2015 ترشحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري في انتخابات 2016. وقال يومها: "رشحت نفسي رسميا لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وسنجعل هذا البلد عظيما مرة أخرى". مؤكدا أن ثروته ستجعل منه رئيسا فعالا.
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ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!
وكل شيء ممكن!!
كثيرون لا يصدقون ما جرى حتى الآن، لكن الملياردير الأمريكي الشعبوي دونالد ترامب الذي لا يملك أي خبرة سياسية فاز الأربعاء 09 / 11 / 2016 في الانتخابات الرئاسية، في زلزال سياسي غير مسبوق أغرق الولايات المتحدة والعالم في مرحلة غموض قصوى. ي.ب / ع.م