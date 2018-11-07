ترامب يقيل وزير العدل الامريكي سيشنز

قدم وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز استقالته، الأربعاء (7 تشرين ثان/ نوفمبر)، بناء على طلب من الرئيس دونالد ترامب، في خطوة متوقعة على نطاق واسع عقب ظهور بوادر توتر. وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بعد يوم واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي: "إننا نشكر وزير العدل جيف سيشنز لخدماته، ونتمنى أن يكون بخير، وسوف يتم ترشيح بديل دائم له في وقت لاحق اليوم".

وسوف سيحل ماثيو وايتاكر محل سيشنز كقائم بالأعمال. وعرضت شبكة "فوكس نيوز" خطاب الاستقالة، والذي قال فيه سيشنز إن هذه الخطوة جاءت بناء على ما طُلب منه.

ويأخذ ترامب على سيشنز خصوصا سحب يده من تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، الذي توسّع ليشمل مسألة تواطؤ محتمل لفريق حملة ترامب مع روسيا وعرقلة عمل القضاء، إضافة إلى التعاملات الماليّة لمساعدي الرئيس. وبذلك لم يعد بوسع سيشنز وقف التحقيق الذي يصفه ترامب باستمرار بأنّه "حملة اضطهاد" تستهدفه، وبات معاون الوزير رود روزنستاين وهو أيضا جمهوري، يشرف على التحقيق.

وينظر إلى سيشنز على أنه فقد ثقة الرئيس على الرغم من ولائه لأجندة البيت الأبيض. ويدور تحقيق فى وزارة العدل حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، حيث ينظر إلى وظيفة روب روزنشتاين، نائب سيشنز، على أنها خطيرة، وأنقذ سيشنز نفسه من التحقيق في التدخل الروسي واتصالاته مع سفير روسي.

ي.ب/ ف.ي (د ب أ، ا ف ب)