 ترامب يقيل وزير العدل الامريكي سيشنز | أخبار | DW | 07.11.2018

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أخبار

ترامب يقيل وزير العدل الامريكي سيشنز

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير العدل جيف سيشنز، في خطوة قد تكون لها تداعيات على قضية التحقيق الروسي البالغة الحساسية. وحرص سيشنز على التوضيح أنّه يتنحّى بطلب من الرئيس.

USA: Jeff Sessions wurde entlassen (Reuters/K. Dietsch)

قدم وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز استقالته، الأربعاء (7 تشرين ثان/ نوفمبر)، بناء على طلب من الرئيس دونالد ترامب، في خطوة متوقعة على نطاق واسع عقب ظهور بوادر توتر. وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بعد يوم واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي: "إننا نشكر وزير العدل جيف سيشنز لخدماته، ونتمنى أن يكون بخير، وسوف يتم ترشيح بديل دائم له في وقت لاحق اليوم".

وسوف سيحل ماثيو وايتاكر محل سيشنز كقائم بالأعمال. وعرضت شبكة "فوكس نيوز" خطاب الاستقالة، والذي قال فيه سيشنز إن هذه الخطوة جاءت بناء على ما طُلب منه.

ويأخذ ترامب على سيشنز خصوصا سحب يده من تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، الذي توسّع ليشمل مسألة تواطؤ محتمل لفريق حملة ترامب مع روسيا وعرقلة عمل القضاء، إضافة إلى التعاملات الماليّة لمساعدي الرئيس. وبذلك لم يعد بوسع سيشنز وقف التحقيق الذي يصفه ترامب باستمرار بأنّه "حملة اضطهاد" تستهدفه، وبات معاون الوزير رود روزنستاين وهو أيضا جمهوري، يشرف على التحقيق.

وينظر إلى سيشنز على أنه فقد ثقة الرئيس على الرغم من ولائه لأجندة البيت الأبيض. ويدور تحقيق فى وزارة العدل حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، حيث ينظر إلى وظيفة روب روزنشتاين، نائب سيشنز، على أنها خطيرة، وأنقذ سيشنز نفسه من التحقيق في التدخل الروسي واتصالاته مع سفير روسي.

ي.ب/ ف.ي (د ب أ، ا ف ب)

  • Deb Haaland (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    وأخيرا.. سكان أصليون في الكونغرس

    الديمقراطيتان شاريس ديفديس وديبرا هالاند أول أمريكيتين من السكان الأصليين تدخلان الكونغرس. ديبرا هالاند محامية تبلغ من العمر 57 عاما، هي واحدة من الأمريكيين الأصليين الذين تقدموا للانتخابات، والتي استطاعت أن تكسب الرهان.

  • Sharice Davids (Foto: picture-alliance)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    محاربة قوية

    الديموقراطية شاريس ديفديس من السكان الأصليين. وقد فازت الناشطة والمحامية في ولاية كنساس. لتصبح واحدة من أعضاء مجلس النواب. تعيش السيدة البالغة من العمر 38 عاما، والتي أعلنت عن مثليتها، في ولايتها المحافظة. وكانت في وقت سابق محاربة فنون قتالية.

  • Alexandria Ocasio-Cortez (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    النجمة

    هي أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي على الإطلاق، تمكنت من هزيمة منافسها الجمهوري أنطوني باباس في الانتخابات النصفية في دائرتها الانتخابية. ألكسندريا أوكازيو كورتيس، نجمة موسيقى الروك اليسارية، لا يتجاوز عمرها 29 عاما.

  • Rashida Tlaib (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    سياسية من جذور فلسطينية

    الديموقراطية رشيدة طليب هي من بين المسلمتين اللتين حصلتا لأول مرة على مقعد في مجلس النواب. طليب (42 عاما)، هي ابنة مهاجرين فلسطينيين. هزمت السيدة خمسة مرشحين آخرين في مقاطعة ميتشيغان في الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس/آب الماضي. كما تفوقت في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لتضمن لها مقعدا داخل الكونغرس.

  • Ilhan Omar (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    مسلمة ومحجبة

    الديموقراطية إلهان عمر هي ثاني امرأة مسلمة تجلس الآن في مجلس النواب. تعود أصول إلهان إلى الصومال، وكانت قد هربت من الحرب الأهلية في البلاد عندما كان عمرها ثماني سنوات، وعاشت في مخيم للاجئين في كينيا مع أسرتها، ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 1997. وهي أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب.

  • Jared Polis (Foto: Reuters/E. Semon)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    أول حاكم ولاية مثلي

    تمكن الديموقراطي جاريد بوليس من الفوز على المرشح الجمهوري ووكر ستابلتون. وقد أصبح رجل الأعمال بوليس أول مثلي ينتخب حاكما لولاية أميركية.

  • Mitt Romney (Foto: Getty Images)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الجمهوريون ضد ترامب

    فاز مرشح الرئاسة السابق ميت رومني بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية يوتاه. لم يظهر كثيرا بعد هزيمته أمام بارك أوباما عام 2012. الجمهوري البالغ من العمر 71 عاما، يُعد منتقدا شديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

  • Bernie Sanders (Foto: picture-alliance)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    بطل اليسار الكبير

    لم ينجح بيريني ساندر في الترشح للانتخاب الأمريكية قبل سنتين، بيد أنه نجح هذه المرة في الدفاع عن مقعده في مجلس الشيوخ. ساندر البالغ من العمر 77 عاما، تمكن هذه المرة من الظفر بمنصبه.

  • Beto O'Rourke (Foto: Getty Images)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    خسارة محبوب اليسار

    لم يتمكن الديموقراطي بيتو أورورك من إحداث المفاجأة التي كان ينتظرها حزبه، في تكساس. في حين فاز السناتور المنتهية ولايته تيد كروز بعد سباق شهد منافسة محتدمة، وقد حصل على دعم من ترامب.

  • Amy McGrath (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الطيار يغيب عن الكونغرس

    في ولاية كنتاكي، قاتل المرشح الديمقراطي آمي ماكغراث، الطيار السابق بمشاة البحرية الأميركية، على المقعد الجمهوري للولاية في مجلس النواب بالكونغرس. لكنه خسر بفارق ضئيل أمام الجمهوري اندي بار.

  • Stacey Abrams (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    حاكمة سوداء؟ لم يحن الوقت بعد...

    أرادت الديموقراطية ستايسي أبرامز أن تكون أول "حاكمة سوداء البشرة" في تاريخ الولايات المتحدة. لكنها خسرت الانتخابات في ولاية جورجيا الجنوبية ضد الجمهوري برايان كيمب. وقد حظت ستايسى أبرامز بشعبية كبيرة بعد أن أعلنت الإعلامية أوبرا وينفرى دعمها لها فى انتخابات الكونغرس.

  • Andrew Gillum (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    لم ينفعه دعم أوباما!

    حاول الديموقراطي أندرو جيلوم (39 عاما) الظفر بمنصب حاكم ولاية فلوريدا، لكنه خسر بفارق ضئيل أمام الجمهوري رون دي سانتيس. ودعم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جيلوم بشكل شخصي.

  • Christine Hallquist (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الفرصة الضائعة

    الديموقراطية كريستين هولكويست كانت ستكون أول حاكمة متحولة جنسيا، لكن هولكويست خسرت في ولاية فيرمونت أمام المرشح الجمهوري فيل سكوت الذي فاز بنسبة 55 في المائة. جينيفر فاغنر/ مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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