 ترامب يقيل مسؤولا عن أمن الانتخابات عقب نفيه حدوث عمليات تزوير | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.11.2020

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أخبار

ترامب يقيل مسؤولا عن أمن الانتخابات عقب نفيه حدوث عمليات تزوير

في خطوة اعتبرت "انتقاما"، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بسبب تصريح وصفه بأنه "غير دقيق للغاية" بشأن أمن الانتخابات. ولم يقدم ترامب أي دليل على هذا الاتهام.

كريس كريبس مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي المقال من قبل ترامب.

كريس كريبس مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي المقال من قبل ترامب.

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الثلاثاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني)، أنّه أقال كريس كريبس، المسؤول في الحكومة عن ضمان أمن الانتخابات لنفيه المزاعم التي ما انفكّ الملياردير الجمهوري يكرّرها بحصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في الانتخابات التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

مختارات

تويتر وفيسبوك ينبهان مستخدميهم للأكاذيب والإشارة إليها بوضوح. فأين يمكن الادعاء وبدون ازعاج أن دونالد ترامب فاز في الانتخابات الأمريكية؟ بارلير هو التطبيق الجديد الذي يراهن عليه كثيرون من اليمينيين المتطرفين.

لطالما كان الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة هو الهدف الرئيسي لمؤيدي بريكست، إلا أن فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات ضرب خططهم في الصميم، فهل سيبقى السؤال: ماذا تعني رئاسة بايدن لـ "بريطانيا العالمية"؟

على الرغم من منازعة الرئيس الأمريكي ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية حتى اللحظة، أكد مستشاره لشؤون الأمن القومي أن انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن سيكون سلساً بمجرد تأكيد فوزه وكمالا هاريس.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقاً بتاتاً، إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق". وأضاف "لذلك، وبقرار يسري مفعوله فوراً، تمّت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية". وسارعت توتير إلى وضع علامة التحذير على هذه التغريدة شكّاً في صحة المعلومات التي أوردتها.

وأدار كريبس وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي منذ إنشائها قبل عامين. ولم تكن إقالته مفاجأة حتى لكريبس نفسه، إذ ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن الأخير كان يدرك أن جهوده في فضح المعلومات المضللة حول "تزوير" الانتخابات ستكلفه منصبه، وأنه أبلغ مساعديه توقعاته بإقالته.

وفي ردّ فعله غرّد كريبس على حسابه الخاص على تويتر معلنا: "شرفت بالعمل. قمنا به بشكل صحيح".

بيان كلّفه المنصب

يذكر أن الوكالة التي يشرف عليها كريبس أصدرت الأسبوع الماضي بياناً مشتركاً مع هيئات حكومية محليّة وفدرالية أخرى مسؤولة عن أمن الانتخابات قالت فيه إنّ "انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتّحدة". وأضاف البيان "ليس هناك أيّ دليل على أنّ أيّ نظام انتخابي حَذَف أصواتاً أو فقَدَها أو عدّلها، أو أنّه قد تمّ اختراقه بأيّ شكل من الأشكال". وتابع بيان السلطات الانتخابيّة "على الرّغم من عِلمنا بأنّ العمليّة الانتخابيّة لدينا تُشكّل موضوع الكثير من الادّعاءات التي لا أساس لها وحملات التضليل، يمكننا أن نؤكّد لكم أنّ لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها".

ولا يزال الرئيس المنصرف وفي تعارض فاضح مع التقاليد السياسيّة الأميركيّة، يرفض الإقرار بهزيمته متشبثا بمزاعمه غير المبررة رغم الفوز الكاسح لبايدن.

تعثر حملته

ومع غياب أي دليل يعللّ بها اتهامات التزوير، طلب ثلاثة محامين يمثلون حملته الانتخابية الانسحاب من الدعوى المرفوعة بهذا الصدد في ولاية بنسلفانيا. وسمح القاضي بانسحاب المحاميين جون سكوت ودوغلاس بريان هيوز، لكنه قرر الإبقاء على ليندا كيرنز، مع تعيين محامٍ جديد يمثل الحملة. وقللّت جينا إليس، المستشارة القانونية في حملة ترامب، من دلالات هذا التطور معتبرة أنه "تغيير روتيني". 

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ترامب يقر بهزيمته في تغريدة ولكن

وتركز حملة ترامب على الادعاء بأنه تمّ السماح للناخبين بتعديل أوراق التصويت المرفوضة بسبب أخطاء فنية مثل عدم وجود "مظروف السرية".

لكن إلى غاية اللحظة لازال الفشل الذريع يحيط بجهود الحملة لدفع المحاكم لإلغاء نتائج الفرز أو تأجيل إعلان النتائج في ولايات رئيسية. ويوم الاثنين قالت لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن إن إعادة فرز الأصوات ستبلغ كلفتها نحو 7.9 مليون دولار وهو مبلغ ستضطر حملة ترامب لدفعه مقدما إذا طلبت إعادة الفرز.

و.ب/ف.ي (أ ف ب، رويترز)

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


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