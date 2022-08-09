ترامب يقول إن مكتب التحقيقات الفدرالي "داهم" مقر إقامته في فلوريدا

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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" داهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "اضطهاد سياسي"
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن مكتب التحقيقات الفدرالي داهم مقر إقامته في منتجع مارالاغو بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام"، بفيما امتنعت وزارة العدل التعليق على المداهمة.
جدل كبير يتوقع أن يثيره كتاب جديد لمراسلة البيت الأبيض في صحيفة "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان. يتحدث الكتاب عن وقائع ارتكبها الرئيس الأمريكي السابق والمثير للجدل ترامب قد تفتح عليه أبواباً لم يكن مستعداً لها على الإطلاق.
كشفت صور ستنشر في كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قام بإلقاء وثائق حكومية ممزقة في مرحاض. ويتزامن ذلك مع مداهمة مكتب التحقيقات الفيديرالي لمكتب ترامب بحثاً عن وثائق يعتقد أنه احتفظ بها بشكل غير قانوني.
كشف جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه ساعد في التخطيط لمحاولات انقلاب في دول أخرى، وذلك على هامش الجدل بشأن اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتحريض على العنف من أجل البقاء في السلطة.
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