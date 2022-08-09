ترامب يقول إن مكتب التحقيقات الفدرالي "داهم" مقر إقامته في فلوريدا

بولتون يعترف بتخطيط واشنطن لمحاولات انقلاب بدول أخرى

كشف جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه ساعد في التخطيط لمحاولات انقلاب في دول أخرى، وذلك على هامش الجدل بشأن اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتحريض على العنف من أجل البقاء في السلطة.