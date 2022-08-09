 ترامب يقول إن مكتب التحقيقات الفدرالي ″داهم″ مقر إقامته في فلوريدا | DW الأخبار | DW | 09.08.2022

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DW الأخبار

ترامب يقول إن مكتب التحقيقات الفدرالي "داهم" مقر إقامته في فلوريدا

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" داهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "اضطهاد سياسي"

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