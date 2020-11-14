 ترامب يقر بـ″فوز″ بايدن ويكرر ادعاءات تزوير الانتخابات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.11.2020

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أخبار

ترامب يقر بـ"فوز" بايدن ويكرر ادعاءات تزوير الانتخابات

بعد إنكار استمر عدة أيام يبدو أن دونالد ترامب اعترف في الأخير بفوز منافسه جو بادين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اعتراف لم يكن حاسما، إذ جدد مرة أخرى ادعاءاته بشأن ما أسماه تزوير نتيجة الانتخابات.

تجمع حاشد أمام البيت الأبيض لدعم ترامب

تجمع حاشد أمام البيت الأبيض لدعم ترامب

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على تويتر اليوم الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أقر فيها على ما يبدو وللمرة الأولى بفوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، لكنه كرر ادعاءاته الباطلة بالتلاعب في نتيجة الانتخابات. وقال ترامب "لقد فاز لأن الانتخابات زورت".

في غضون ذلك تظاهر آلاف من مناصري الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في واشنطن، في أجواء احتفالية باستثناء بعض الصدامات مساء السبت، للتعبير عن "محبّتهم" للرئيس الذي يعتبرون أنه ضحية "سرقة" الانتخابات من دون تقديم دليل على ذلك.

وتجمّع ما لا يقلّ عن 10 آلاف شخص في ساحة فريدوم بلازا على مقربة من البيت الأبيض رافعين الأعلام الأميركية ومعتمرين قبعات حمراء كُتب عليها شعار ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" وحاملين لافتات كُتب عليها "أوقفوا السرقة".

وهذا المشهد غير مألوف من قبل في العاصمة الفدرالية الأميركية التي صوّتت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر بأكثر من 90% من الناخبين لصالح الديموقراطي جو بايدن، الذي لا يزال ترامب وداعموه الرئيسيون يرفضون الاعتراف بفوزه الذي أُعلن منذ أسبوع.

وتقول كريس نابوليتانا وهي في الخمسينات من عمرها جاءت من مدينة بالتيمور المجاورة، "الرئيس ترامب يستحقّ أن يرى الأشخاص الذين يدعمونه وأن يشعر بالمحبة التي نكنّها له".

وجاء آخرون من مناطق بعيدة على غرار بام روس التي قادت سيارتها لأكثر من ثماني ساعات من أوهايو في شمال البلاد، للمشاركة في هذا التجمع الذي دعت إليه في بعض من الالتباس، مجموعات مختلفة من بينها مجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة.

وقالت معتمرةً قبعة كُتب عليها "نساء من أجل ترامب" إن الديموقراطيين "يحاولون دفع جو بايدن إلى الحكم في أسرع وقت ممكن لأنهم يعرفون أنه سيتمّ إثبات سرقة الانتخابات في نهاية المطاف".

واكتفى الرئيس الأميركي الذي ألمح في اليوم السابق في تغريدة إلى أنه قد يأتي لإلقاء التحية عليهم، بمرور مقتضب مبتسماً لهم من نافذة سيارته المصفحة لدى خروجه من البيت الأبيض للتوجه إلى نادي الغولف.

وكتب بعد ظهر السبت على توتير "مئات آلاف الأشخاص يظهرون دعمهم في (واشنطن). لن يقبلوا بانتخابات مزوّرة وفاسدة!"، مبالغاً بأعداد المشاركين في التجمع.

وذهبت المتحدثة باسمه كايلي ماكيناني أبعد من ذلك فتحدثت عن مشاركة "أكثر من مليون شخص" في التجمع.

مواجهات متفرقة بين الشرطة وأنصار ترامب في واشطن

مواجهات متفرقة بين الشرطة وأنصار ترامب في واشطن

وفي وقت لاحق، تحدث ترامب في تغريدات أخرى مجدداً عن تزوير، مؤكداً أن قراصنة نجحوا في التسلل إلى بعض الماكينات الانتخابية واشتكى من التحيز الإعلامي في التقارير بشأن التظاهرة.

وأُقيم التجمع في أجواء مماثلة لتلك التي كانت سائدة خلال التجمعات الانتخابية مع موسيقى وبائعين ولم يكن معظم المتظاهرين يضعون كمامات. ويقول هؤلاء إنهم لا يزالون يعتقدون أنه من الممكن أن يفوز الجمهوري بولاية ثانية.

وتقول كاتلين اريكسون التي جاءت على متن طائرة من كولورادو كانت "تغصّ بمناصرين لترامب"، إن الأمر "سيكون معقداً كثيراً، لكن كل شيء ممكن بعون الله".

ويدعو غريغ المتحدر من بنسيلفانيا إحدى الولايات الأكثر إثارة للجدل، إلى التحلي بالصبر إلى حين استنفاد السبل القضائية التي بدأها المعسكر الجمهوري. ويقول "إذا نجح الأمر، سيفوز ترامب. وإلا سنعود بعد أربع سنوات".

وكانت المتاجر في وسط العاصمة التي قُطعت الطرقات فيها أمام حركة السير، محصنة إلى حدّ كبير السبت خلف صفائح خشبية، إذ أن الإعلان عن مظاهرات مضادة أثار الخشية من مواجهات رغم انتشار الشرطة بشكل كبير. وبعد حلول المساء، حصلت بعض الصدامات بين مؤيدين ومناهضين لترامب، لكن من دون تداعيات كبيرة.

وأعلنت شرطة واشنطن أنها أوقفت عشرين شخصاً، من بينهم أربعة لمخالفة القانون بشأن الأسلحة النارية وشخص بتهمة العنف ضد شرطي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلنت القنوات التلفزيونية الأميركية الكبيرة نتائج كافة الولايات. وفاز جو بايدن بـ306 من أصوات الهيئة الناخبة مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته، أي النتيجة المعاكسة لعام 2016 عندما فاز الملياردير الجمهوري مقابل هيلاري كلينتون.

ومن المفترض إعادة فرز الأصوات في جورجيا حيث الفارق ضئيل جداً بين المرشحين، إلا أن نتيجتها لا تغيّر شيئاً في النتيجة النهائية: يملك جو بايدن مهما يحصل في هذه الولاية، 270 من أصوات كبار الناخبين الضرورية للوصول إلى البيت الأبيض.

وخرج بايدن، وهو نائب الرئيس السابق باراك أوباما ويحتفل بعيد ميلاده الـ78 الأسبوع المقبل، صباح السبت للقيام بنزهة على دراجة هوائية على مقربة من مقرّ إقامته في ولاية ديلاوير. ولا يزال ترامب يثير الالتباس حول نواياه.

لكن هيئات انتخابية محلية ووطنية من بينها وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي أكدت أن "انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتحدة".

م.أ.م/ ح.ز ( رويترز، أ ف ب)

  • Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden (Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل سيكون هناك تناغم بينهما كما في الصورة؟

    كانت المستشارة آنغيلا ميركل من أوائل قادة العالم الذين رحبوا بفوز جو بايدن وقالت مهنئة إياه "أتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن". وأضافت "صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا". فهل ستكون العلاقة مع بايدن أفضل مما كانت مع ترامب الذي كانت علاقته مع المستشارة متوترة؟ وهل تعيد ميركل مع بايدن الحرارة للعلاقة بين واشنطن وبرلين؟

  • USA Washington | Gesprächspartner | Merkel und Biden (Reynolds/dpa/picture alliance )

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اضحكي ولو مرة

    نوفمبر 2009: أنغيلا ميركل تحدثت لتوه أمام الكونغرس الأمريكي. وفي الوقت الذي استمرت فيه التصفيقات، يمزح نائب الرئيس السابق جو بايدن مع المستشارة. بايدن كرئيس، كما يأمل البعض يمكن أن يحيي من جديد الصداقة الأمريكية الألمانية. على الأقل على المستوى الشخصي، قد يكون ذلك أسهل بالنسبة لميركل خلافا لما هو الحال مع دونالد ترامب.

  • Großbritannien NATO Gipfel | Merkel und Trump (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هنا تسود برودة

    ايران والتجارة والناتو ـ في كثير من الموضوعات يسود خلاف بين ميركل وترامب. والعلاقة ليست فقط سيئة من الناحية السياسية، فحتى العلاقة الشخصية تبدو متوترة. ويبدو أن ترامب سبق ووصف ميركل "بالغبية". وحتى هذا اللقاء على هامش قمة لحلف الناتو نهاية 2019 لا يوحي بوجود صداقة.

  • G7 Gipfel Kanada Merkel vs Trump (Reuters/Bundesregierung/J. Denzel)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    من هو الزعيم الآن؟

    ميركل وترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو 2018. وهذه الصورة أثارت عالميا نقاشات. هل هي تحاول أن تشرح له العالم؟ القائدة الحقيقية للعالم الغربي؟ أو هل هو الزعيم هنا ـ وحده يجلس.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل نتصافح؟

    المستشارة طرحت السؤال بلطف في مارس 2017 خلال زيارتها الأولى عند دونالد ترامب في البيت الأبيض. لكن مضيفها لم يرد ونظر إلى جهة أخرى. ولاحقا قال بأنه لم يسمع السؤال. وستأمل ميركل في لقاء رئيس جديد خلال زيارتها المقبلة في البيت الأبيض.

  • Deutschland | US-Präsident Obama wird von Bundeskanzlerin Merkel in Empfang genommen (Reuters/F. Bensch)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    وفي النهاية كانا قريبين من بعضهما البعض

    ظهر تجاوب بين المستشارة وباراك أوباما خلال زيارته الأخيرة كرئيس أمريكي إلى برلين. وفي نوفمبر 2016 ـ بأيام قليلة عقب انتخاب دونالد ترامب كخلف له ـ يبدو أنه أراد نقل مسؤولية الديمقراطية الغربية لأنغيلا ميركل. وروجت وسائل إعلام أمريكية أنها الآن قائدة العالم الحر.

  • Obama und Merkel Freiheitsmedaille Archiv 2011 (picture-alliance/dpa)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أعلى وسام

    في لباس احتفالي تلقت ميركل في يونيو 2011 من الرئيس الأمريكي أوباما في البيت الأبيض ميدالية السلام، أعلى تكريم مدني للولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت على الجائزة مقابل التزامها في سياسة أوروبا. ومراقبون قيموا الوسام كدليل على العلاقات الأمريكية الألمانية الجيدة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau (Reuters/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    ضيف عند أصدقاء

    خلال قمة مجموعة السبع في يونيو 2015 في منطقة الألب البفارية انكشفت بوادر علاقة صداقة بين أوباما وميركل. والمستشارة الألمانية كان بمقدورها الاعتماد على الدعم الأمريكي في مكافحة تحول المناخ. ومع التحول إلى ترامب تغير ذلك فجأة.

  • Merkel beim G8-Gipfel 2006 mit George W. Bush (AFP/Getty Images/A. Nemenov)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اعطني يدك يا صغيرة

    سلف أوباما، الرئيس الأمريكي جورج بوش كان منذ اللقاء الأول شغوفا بحب الحرية لدى أنغيلا ميركل الذي شرحه بماضيها في المانيا الديمقراطية. وخلال قمة مجموعة الثماني في سانت بيترسبورغ في يوليو 2006 مسكها من خلف ظهرها، ورفعت المستشارة على إثرها في فزع ذراعيها إلى الأعلى. يبدو أن نيته كانت حسنة.

  • Deutschland George W. Bush beim Grillen in Trinwillershagen (picture-alliance/dpa/BPA/G. Bergmann)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    شوي اللحم في البيت

    يبدو أن جورج بوش في يوليو 2006 كان يشعر بالمتعة في دائرتها الانتخابية في وضع قطعة لحم من الخنزير المشوي في صحنها. وكانت ميركل قد استضافته في دائرتها الانتخابية على ساحل ولاية ميكلنبورغ فوربومرن.

  • USA | Treffen Angela Merkel und George W. Bush | Ranch in Crawford (Matthew Cavanaugh/dpa/picture-alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أصطحبك معي إلى تكساس

    وزارت أنغيلا ميركل سلف أوباما جورج بوش في 2007 في ضيعته في تكساس. وفي سيارة مفتوحة من إنتاج أمريكي لعب بوش دور السائق لميركل وزوجها يواخيم زاور. ومن الناحية السياسية كان يدور الحديث حول موضوع احتدم مجددا في وقت ترامب: الوضع في ايران.

  • Trauerfeierlichkeiten für Altkanzler Kohl (picture alliance/dpa/M. Murat)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    يد في يد مع بيل كلينتون

    خلال الجنازة للمستشار هلموت كول في يوليو 2017 ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب تأبين حزين ميال للدعابة. "كنت أحبه"، كما قال. وعندما ـ متأثرا على ما يبدو ـ توجه مجددا إلى مقعده، أخذ بيد أنغيلا ميركل.


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يوم الاقتراع كانت قناتا "فوكس نيوز" ووكالة "أسوشيتد برس" قد أعلنتا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا، ولم تلحق بهما باقي وسائل الإعلام الكبرى إلا ليلة الجمعة مؤكدة فوز بايدن الواضح في الرئاسيات الأمريكية.  

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